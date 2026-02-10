Jorge Rodríguez: “No habrá elecciones en este período inmediato”

En su primera entrevista a un medio internacional desde la captura de Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional asegura que la relación con Estados Unidos es de “máximo respeto”

Las elecciones no son un asunto prioritario en la agenda de los líderes chavistas que han quedado al mando tras la salida por la fuerza del poder de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero. En una entrevista concedida al medio estadounidense conservador Newsmax, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que no está previsto convocar elecciones en el corto plazo, pues la prioridad para el Gobierno es alcanzar la “estabilidad plena” que, en su opinión, es el requisito previo a unos comicios. “Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este período inmediato, cuando se debe lograr la estabilización”, aseguró Rodríguez en Rob Schmitt Tonight, grabado este sábado en Caracas. Esta es la primera entrevista que un dirigente del chavismo da a un medio internacional después de la captura de Maduro.

Rodríguez señaló que, aunque la vía electoral no está cerrada de forma permanente, su puesta en marcha depende de la existencia de un acuerdo político sólido. “Si se logra avanzar en la estabilización nacional y se concreta un pacto sobre las garantías electorales, entonces los comicios podrían ocurrir”, dijo. Ese planteamiento contrasta con lo ocurrido en 2023, cuando el Gobierno y la oposición alcanzaron compromisos para las elecciones presidenciales en el Acuerdo de Barbados que luego fueron incumplidos por el chavismo. El fracaso de ese pacto desembocó en una nueva crisis de legitimidad, marcada por denuncias de fraude electoral de la oposición.

Tras la caída de Maduro el tablero político cambió, pero se abrió una enorme incógnita sobre cuándo Venezuela iría de nuevo a las urnas. Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada el pasado 5 de enero gracias a una interpretación hecha por el Tribunal Supremo de Justicia, según la que no se ha declarado la falta absoluta de Maduro, sino más bien la “ausencia forzosa”. Bajo esa fórmula, no se está aplicando la Constitución que establece que después de un máximo de 180 días de presidencia encargada deben convocarse elecciones.

“Lo que hemos acordado en este momento, en lo que estamos trabajando, es lo que llamamos la reinstitucionalización del país para que cada institución pueda recuperar su pleno poder y el pleno reconocimiento de todos”, dijo Rodríguez en la entrevista.

La mayor parte de la conversación que tuvo Rodríguez con Schmitt se centró en el petróleo y las relaciones con Estados Unidos. El periodista viajó a Caracas con Chris Rudy, dueño de la cadena Newsmax y miembro del círculo íntimo de amigos que Donald Trump reúne en Mar-a-Lago. Esta cadena de televisión es de los pocos medios de comunicación que ha tenido acceso exclusivo a un alto funcionario chavista en mucho tiempo. El Gobierno venezolano mantiene un veto a los periodistas internacionales y persigue a los periodistas críticos con su gestión. El último intento de un medio internacional de hablar con Maduro fue de la cadena CBS, pero el régimen canceló su participación y expulsó al equipo que había viajado al país en diciembre pasado.

En este caso, Rudy se atrevió a comparar al prócer venezolano Simón Bolívar con el presidente de Estados Unidos, durante un pequeño extracto promocional de la grabación emitida la noche de este lunes. Desde la plaza Caracas, delante de la estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar, Rudy afirmó: “El presidente Trump, casi milagrosamente, derrocó un régimen. El régimen de Chávez Maduro llevaba más de 25 años atrincherado. Nadie pensó que podríamos derrocarlo. Y lo hizo sin una invasión. Con un solo ataque militar. ¡Bum!”. Además, aseguró que el “Gobierno de transición” encabezado por Delcy Rodríguez estaba “funcionando muy bien”, pero que “en algún momento se necesitarán elecciones y el presidente Trump está a favor de hacerlas”.

Una semana después de la captura de Maduro, Trump invitó a diversas compañías energéticas estadounidenses a invertir 100.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela. Para esto, Caracas ya ha correspondido con una modificación de la ley de hidrocarburos que da generosas condiciones al sector privado para operar en el país, revirtiendo el proceso de nacionalización de la industria que inició Chávez.

“Aquí en Venezuela, bajo tierra, tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, pero ese petróleo subterráneo no le sirve a nadie”, afirmó Rodríguez durante la entrevista. “Probablemente también tengamos las mayores reservas de oro del mundo, y también estamos entre las mayores reservas de gas del mundo. Tenemos por delante un gran trabajo conjunto. Y como mencionó recientemente el presidente Donald Trump, hay mucho por hacer. Y lo que buscamos es aprovechar ese petróleo subterráneo y convertirlo en hospitales, escuelas y bienes para el pueblo venezolano”, añadió.

Para Rodríguez, las relaciones de los últimos 25 años con Estados Unidos han sido “intensas” y con altibajos, pero en los últimos días han tenido un “muy buen entendimiento”. “Ahora mismo tenemos una oportunidad de oro”, dijo. “En los últimos 36 días, la situación ha avanzado muy rápido, ha sido muy intensa. Pero tenemos ahora oportunidades de respeto mutuo, de cooperación, de construir una situación en la que todos ganen, ambos países, ambos pueblos”, aseguró.