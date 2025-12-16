Estrella Morente, Los Chichos y el Primavera Sound, entre las 35 Medallas de Oro al mérito en Bellas Artes 2025

Estrella Morente durante su concierto en el Teatro Real, en octubre de 2025.

Cultura reconoce también a título póstumo a la artista plástica Roberta Marrero, al gestor cultural José Luis Cienfuegos Marcello, y a la actriz Verónica Echegui

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las 35 Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes 2025 a propuesta del Ministerio de Cultura. Entre los galardonados se encuentran Estrella Morente, Los Chichos, el festival de música Primavera Sound, la cineasta Alauda Ruiz de Azúa, al escritor Manuel Vicent, a la dibujante de cómic e ilustradora Ana Miralles, y a la filóloga y escritora Irene Vallejo, entre otras figuras de la Cultura. Estos reconocimientos son entregados a “personalidades y entidades que han contribuido a la difusión y a la creación cultural en España”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha adelantado que se ha reconocido también a María del Monte, a la librería Rafael Alberti y al grafitero Suso 33, cuyo nombre real es Jesús Manuel Pinto García.

Concierto de Christina Rosenvinge en Madrid, en 2024. Adolfo Añino

Del ámbito de la música han sido galardonados también la cantautora Christina Rosenvinge, el productor y DJ Óscar Mulero, las cantantes Karina y María del Monte y la entidad músico social Fundación Vozes.

En cine y teatro han sido distinguidos el actor Luis Tosar, la actriz Emma Vilarasau, y la familia de cómicos Pla-Solina. También han sido reconocidas en el ámbito de las artes escénicas las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova, y el coreógrafo Marcos Morau.

Luis Tosar, en la pasada edición de los premios Goya. Pablo Cuadra (Getty Images)

En el ámbito literario ha recaído también en la librería Rafael Alberti. En patrimonio cultural, la arqueóloga Teresa Chapa, al antropólogo forense Francisco Etxeberría, y al arquitecto y gestor cultural Juan Miguel Hernández León. Además, han recibido la distinción el mecenas Antonio Gallardo Ballart, la desarrolladora de videojuegos Tatiana Delgado, el diseñador André Ricard, la entidad cultural comunitaria Ateneu Popular 9 Barris, y los gestores culturales Daniel Giralt-Miracle, Miren Begoña Arzalluz, Manuel Jesús Borja-Villel, y José Manuel Garrido.

Verónica Echegui, en el segundo episodio de 'Ciudad de sombras'. LUCIA FARAIG/NETFLIX

A título póstumo, se ha reconocido a la artista plástica Roberta Marrero, al periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola, al gestor cultural José Luis Cienfuegos Marcello, y a la actriz Verónica Echegui.