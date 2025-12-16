Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
ministerio de cultura

Estrella Morente, Los Chichos y el Primavera Sound, entre las 35 Medallas de Oro al mérito en Bellas Artes 2025

Cultura reconoce también a título póstumo a la artista plástica Roberta Marrero, al gestor cultural José Luis Cienfuegos Marcello, y a la actriz Verónica Echegui

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes las 35 Medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes 2025 a propuesta del Ministerio de Cultura. Entre los galardonados se encuentran Estrella Morente, Los Chichos, el festival de música Primavera Sound, la cineasta Alauda Ruiz de Azúa, al escritor Manuel Vicent, a la dibujante de cómic e ilustradora Ana Miralles, y a la filóloga y escritora Irene Vallejo, entre otras figuras de la Cultura. Estos reconocimientos son entregados a “personalidades y entidades que han contribuido a la difusión y a la creación cultural en España”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha adelantado que se ha reconocido también a María del Monte, a la librería Rafael Alberti y al grafitero Suso 33, cuyo nombre real es Jesús Manuel Pinto García.

Del ámbito de la música han sido galardonados también la cantautora Christina Rosenvinge, el productor y DJ Óscar Mulero, las cantantes Karina y María del Monte y la entidad músico social Fundación Vozes.

En cine y teatro han sido distinguidos el actor Luis Tosar, la actriz Emma Vilarasau, y la familia de cómicos Pla-Solina. También han sido reconocidas en el ámbito de las artes escénicas las gestoras culturales y coreógrafas Laura Kumin y Margaret Jova, y el coreógrafo Marcos Morau.

En el ámbito literario ha recaído también en la librería Rafael Alberti. En patrimonio cultural, la arqueóloga Teresa Chapa, al antropólogo forense Francisco Etxeberría, y al arquitecto y gestor cultural Juan Miguel Hernández León. Además, han recibido la distinción el mecenas Antonio Gallardo Ballart, la desarrolladora de videojuegos Tatiana Delgado, el diseñador André Ricard, la entidad cultural comunitaria Ateneu Popular 9 Barris, y los gestores culturales Daniel Giralt-Miracle, Miren Begoña Arzalluz, Manuel Jesús Borja-Villel, y José Manuel Garrido.

A título póstumo, se ha reconocido a la artista plástica Roberta Marrero, al periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola, al gestor cultural José Luis Cienfuegos Marcello, y a la actriz Verónica Echegui.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

‘Los domingos’: Alauda Ruiz de Azúa, entre la catarsis mística y la catequesis

Elsa Fernández-Santos

Así es ‘Ciudad de sombras’, la serie póstuma de Verónica Echegui en Netflix

Natalia Marcos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
  2. Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
  3. La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
  4. Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
  5. La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_