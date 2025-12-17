Abraham Mateo cuenta cómo le hacían la vida imposible en el colegio: “Me pusieron seguridad dentro del centro”
El cantante, que conmemora veinte años de carrera, visitó ‘El hormiguero’ y explicó el acoso escolar que sufrió de pequeño y por el que acabó estudiando a distancia
“La gente piensa que ser famoso siendo muy joven es una ventaja porque tienes privilegios, pero no es así. En el colegio iban a muerte a por ti”, planteó Pablo Motos a Abraham Mateo (27 años, Cádiz) este martes, durante la visita del cantante a El hormiguero para celebrar dos décadas de carrera musical. “Había de todo. Había compañeros que me daban la espalda, que me veían en el recreo firmando autógrafos y me criticaban y me insultaban. Me hacían un poco la vida imposible”, respondió el artista sobre el acoso escolar que sufrió de pequeño cuando comenzó a ser famoso. Abraham Mateo empezó en la industria de la música a los 7 años y grabó su primer disco a los 10.
El artista también contó que había gente que no reaccionaba así, como sus amigos, pero que hubo un momento en el que la cosa se desmadró y que tuvo que pedir ayuda: “Se fue un poco de las manos y me pusieron seguridad dentro de centro, que vigilaba que no ocurriera nada, y también los propios profesores ayudaban bastante”, recordó. Eso sí, en la entrevista aseguró que tardó en atreverse a contarlo, incluso a sus padres, y cómo fue un respiro poder abrirse con su familia una vez se lanzó. “Tomaron acciones muy rápido. Fue a través de un amigo que se lo dijo por mí, pero yo sí recomendaría a todos esos niños, a todos los que pasan por una experiencia así, que lo cuenten porque al final es lo mejor que pueden hacer”, remató insistiendo en que todo tiene solución.
“Me acuerdo sobre todo de comprar bocadillos en la cafetería del instituto y pasar cada día por el pasillo donde había una pandilla de niños; para mí era horrible porque se metían conmigo”, relató Mateo a Motos. El andaluz contó como le tiraban lo que compraba a la cara, que le ponían la zancadilla y cómo le encerraban en el baño y no le dejaban salir hasta que cantase algo. Una situación que le llevó a cambiar de modalidad escolar y a optar por estudiar a distancia: “Pude sacar mis estudios adelante, tengo el Bachillerato”, se enorgullecía en televisión.
El próximo mes de enero, el cantante, que acumula 3,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, celebrará sus veinte años de carrera con un concierto en el Movistar Arena de Madrid. “Será una conversación con mi yo de niño. Voy a cantar canciones que nunca más volveré a hacer. Es una manera de cerrar un ciclo, de reencontrarme con el niño que empezó con tanta ilusión y seguir avanzando”, adelantó en el programa. En lo musical, su famoso tema Quiero decirte, la canción que grabó junto a Ana Mena hace casi tres años, ha renacido ahora y se ha convertido en número uno en Shazam global y viral en 50 países.
