La borrasca ‘Oriana’ activa avisos en toda España por fuertes vientos y lluvias

La borrasca Oriana, la última de la decena de temporales que ha sufrido España en lo que va de año, está provocando numerosas incidencias que se concentran en el este peninsular, donde las alertas han vuelto a sonar en los móviles por vientos huracanados.

El vendaval que azota gran parte del país, y que en Castellón ha motivado la activación de un aviso de nivel rojo (peligro extraordinario), ha causado numerosas restricciones y cortes de tráfico en algunas carreteras de la red principal en el litoral mediterráneo. Renfe ha optado a su vez por suprimir numerosos servicios ferroviarios en la Comunidad Valenciana y en sus comunicaciones con Cataluña de larga y media distancia debido a las condiciones meteorológicas. Los trenes (Euromed e Intercity) que circulan por ese corredor se encuentran suprimidos y no se ha establecido ningún servicio alternativo, y tampoco circularán durante este sábado tres servicios de alta velocidad en el tramo entre Valencia y Castellón.

El fuerte viento ha motivado además que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya optado por limitar la velocidad máxima en las carreteras castellonenses a 80 kilómetros por hora y por restringir el adelantamiento para los vehículos pesados, que se deben mantener en el carril derecho. También se ha cortado un tramo de 16 kilómetros de la autovía A-33 a su paso por el municipio alicantino de La Font de la Figuera, mientras que en Madrid se han cortado los accesos al puerto de Navacerrada.

Aunque el viento es el responsable de las principales incidencias, la crecida de algunos ríos también preocupa en comunidades como Castilla y León. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado el confinamiento y el inicio del desalojo de viviendas en San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria, debido a la crecida del río Duero, que pasa por la localidad con un nivel que roza los 5 metros y un caudal de 275 metros cúbicos por segundo, con previsión de crecida. La Junta de Castilla y León ha habilitado la Residencia del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Rambla, en el propio municipio, como punto de evacuación de los vecinos que puedan verse afectados por la crecida del río.

En Cataluña, Protección Civil ha enviado a primera hora de la mañana un mensaje Es alert a los móviles de la población en el sur de Tarragona para avisar de los fuertes vientos que están azotando la zona, un aviso que ha sonado también en los dispositivos de los ciudadanos en Castellón debido a los vientos huracanados, con rachas que han superado los 170 kilómetros por hora.

Los bomberos de los consorcios de las tres provincias de la Comunidad Valenciana han atendido este sábado decenas de incidencias provocadas por las fuertes rachas de viento, que han ocasionado la caída de ramas y árboles o para asegurar objetos y desprendimientos de objetos en edificios.

Las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas han amanecido con diferentes niveles de alerta ante la previsión de fuertes vientos, nevadas, riesgo de aludes, lluvias o el fuerte oleaje que azota a todas las comunidades con litoral, donde las olas pueden alcanzar hasta los 12 metros de altura en algunos lugares. En varias ciudades y pueblos se han cerrado los parques y se han suspendido las actividades al aire libre. La estación de esquí de Sierra Nevada sigue hoy cerrada, por cuarto día consecutivo, debido al mal estado de la carretera de acceso debido al hundimiento de la calzada. La localidad cántabra de San Roque de Riomiera ha registrado en lo que va de jornada la mayor precipitación acumulada de España, con 73,8 litros por metro cuadrado.