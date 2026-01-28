El exjefe de gabinete de Ribera reconoce encuentros con Koldo García pero los desvincula de la trama de hidrocarburos

El exjefe de gabinete de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica Marc Pons ha reconocido este miércoles en la Audiencia Nacional que se reunió varias veces con Koldo García ―exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos que está imputado en el caso hidrocarburos―, pero ha desvinculado esos encuentros de cualquier gestión para conseguir la licencia de operadora a la empresa Villafuel, que está bajo el foco por un fraude millonario de combustible. El que fuera jefe de gabinete de Industria durante la etapa de Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, también estaba citado para este 28 de enero, pero no ha podido acudir por problemas logísticos relacionados con la nieve. En cuanto al empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel y uno de los presuntos cabecillas de esta trama, se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque ha avanzado que en un futuro sí lo hará, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.

Esta nueva tanda de testificales fue acordada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba que la trama del fraude de hidrocarburos, dirigida por los empresarios Víctor de Aldama y Rivas, destinó “un millón de euros a comprar la voluntad” de Ábalos y de cargos públicos para, entre otras cosas, lograr la licencia para la operadora Villafuel S.L.

Los agentes consideran que esta “organización criminal” estaba “especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico” del fuel y que hay “indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)” para lograr sus objetivos.

Aldama trató de interceder por esos permisos cuando Rivas contactó con él. Las “influencias ante distintas instancias ministeriales se materializaron en las reuniones”, primero, con Díaz Bidart a finales de 2020 y, después, con Pons a lo largo de 2021.

Según los agentes, el logro de ese permiso constituye el “elemento nuclear” que permitió a la trama operar en el mercado de hidrocarburos con el objetivo de perpetrar un “supuesto fraude millonario” en un corto espacio de tiempo. En anteriores resoluciones el juez ha llegado a cifrar el desfalco en más de 220 millones de euros.

Contactos con varios ministerios: Transportes, Industria y Transición Ecológica

La Guardia Civil indaga en cómo se logró esa licencia. Los investigadores apuntan que el socio de Aldama entendió que se debía efectuar una batería de “desembolsos iniciales” para pagar “comisiones ilícitas”, que después le arrojarían unos “réditos económicos superiores que permitirían, no solo compensarlos, sino obtener mayores beneficios”. Para ello, según la Guardia Civil, Rivas “interesó” la intermediación de Aldama, “con el propósito de obtener la influencia” de Ábalos y que este incidiera “en los órganos ministeriales” que debían intervenir en el proceso para “agilizar” la concesión de la autorización y “soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos”. “A cambio de una contraprestación económica”, incide el informe policial.

Los primeros contactos se produjeron a finales de 2020, entre Koldo García y Díaz Bidart, del que la UCO sospecha que “podría haber sido designado por Ábalos para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal”. Sin embargo, los investigadores entienden que fue un error porque la presunta trama pensó equivocadamente que Industria era la puerta a la que debían llamar. La Benemérita detecta una primera “reunión informal” en una cena en un restaurante madrileño a la que asistieron Díaz Bidart, Aldama, García, Ábalos y una cuarta persona no identificada. Poco después, el 28 de diciembre de 2020, se produjo la primera reunión formal en el Ministerio. “Me ha llamado mi madre para contarme la reunión de hoy con Industria. Está todo hecho, que no nos preocupemos por los permisos, que está ya hecho”, escribió Leonor González Pano ―empresaria vinculada a Aldama, Rivas y Villafuel― a su entonces pareja, Natán González.

Díaz Bidart no ha podido responder este miércoles por estos hechos debido a los problemas para llegar a la Audiencia Nacional a causa de la lluvia y la nieve que han caído sobre la capital. Las fuentes consultadas aseguran que lo más probable es que su declaración se reagende para la próxima semana.

Una reunión de alto nivel, con Ribera y Ábalos

La UCO plasma en su informe que, una vez advertido su error, la presunta trama redirigió sus esfuerzos hacia Transición Ecológica, porque es quien otorga o deniega el inicio de actividad para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos. La supuesta organización criminal era consciente de que no cumplía los requisitos legales para obtener el placet, siendo el principal obstáculo para obtener la licencia la obligación de disponer de los tres millones de euros que necesitaban acreditar ante el MITECO.

En ese contexto, los agentes recalcan que Koldo contactó con Pons. El entonces director de gabinete de Ribera, ha contado al juez instructor que conoció al exasesor en una reunión de alto nivel que tuvo lugar el 6 de abril de 2021 en la que participaron la ministra del ramo, Ábalos, García y él. Fue en ese momento cuando se intercambiaron los teléfonos, ha precisado. Desde entonces, ha calculado que debió reunirse cuatro o cinco veces con el que llegó a ser el hombre fuerte de Transportes, pero ha desvinculado todos estos encuentros de las gestiones relacionadas con la licencia para Villafuel. Pons ha recalcado que su relación con García se ciñó exclusivamente al rol que ambos tenían como cargos de confianza de sus respectivos ministros.

La UCO sostiene que, días después, el 8 de abril de 2021 Koldo reenvió a Pons una imagen con los datos de registro de la documentación sobre Villafuel. Dicha fotografía se la había reenviado Aldama a Koldo dos días antes, cuando ambos mantuvieron una reunión en el Ministerio junto a Rivas para “tratar temas relacionados con la validación del contenido de la declaración responsable que otorgar a la autorización de operador mayorista de hidrocarburos a Villafuel”.

Interrogado por este pantallazo, Pons también lo ha desvinculado de cualquier trámite relativo a Villafuel, indicando que, dada la cercanía de la reunión interministerial, seguramente estaría relacionado con lo que se habló allí. En todo caso, ha incidido en que no recuerda con detalle la agenda de esos días. Posteriormente, ha reconocido que García volvió a contactar con él, pero ha afirmado que para un tema del litoral.

La UCO interpreta que el hecho de que García le enviara la imagen a Pons, “sin que mediara comentario alguno, sugiere que dicho envío obedeció al resultado de una conversación previamente sostenida entre ambos”. Los agentes suman que, meses después, el 8 de julio de ese año, el exasesor de Ábalos volvió a contactar con Pons para solicitar una reunión para entregarle unos documentos relacionados con una solicitud.

El instituto armado ve “llamativa” esta reunión al considerar que no parecía necesario el encuentro para recibir “papeles” porque ya sabía de la existencia del expediente de Villafuel ―que finalmente logró― y tenía “capacidad para disponer y tener acceso al mismo por los cauces ordinarios de su Ministerio”. Dos días después, Ábalos fue cesado como ministro de Transportes.