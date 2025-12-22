La Audiencia Nacional condena a cinco alcaldes del PP y uno del PSOE por el mayor pelotazo de la trama Púnica
La sentencia, que absuelve a otros dos regidores, impone la pena más alta al empresario David Marjaliza, primer gran arrepentido de la corrupción en España
El mayor pelotazo de la trama desmantelada en la Operación Púnica ya tiene sentencia. La Audiencia Nacional ha condenado a cinco alcaldes del PP, uno del PSOE y otro de un partido local por “prácticas corruptas” en el amaño, entre 2012 y 2014, de contratos públicos a favor de la empresa de eficiencia energética Cofely España en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Otros dos regidores populares han sido absueltos. La mayor condena, ocho años y dos meses de prisión, corresponde al empresario David Marjaliza, cabecilla de la trama, pese a que su testimonio, que le convirtió en el primer gran arrepentido de la corrupción en España, permitió a la justicia avanzar en la investigación de una macrocausa con numerosas piezas aún pendientes de juzgar que destaparon una maraña por la que también está imputado al exdirigente del PP en Madrid Francisco Granados.
El fallo conocido este lunes impone penas sensiblemente inferiores a las que pedía la Fiscalía Anticorrupción al aplicarles a los acusados el atenuante de dilaciones indebidas en la instrucción de la causa ―la investigación se inició en 2014― y a una docena de ellos también el de confesión al admitir las irregularidades cometidas y reponer el daño causado. Cofely ha sido condenada, como empresa jurídica, al pago de una multa de 3,6 millones de euros por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, aunque la absuelve del de blanqueo de capitales. Tres de sus directivos han sido condenados a penas de cárcel, entre ellos al que entonces era su director general, Didier Roger Maurice, al que le ha impuesto una pena de seis años y seis meses influencias.
Los alcaldes condenados son José María Fraile, exregidor socialista de Parla (Madrid), a quien el tribunal ha impuesto dos años de cárcel como autor de un delito de fraude, prevaricación y cohecho en relación de concurso ideal medial, así como a otros cuatro meses y 15 días de cárcel por tráfico de influencias. Fraile fue uno de los procesados que reconoció los delitos cometidos. Al exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, del partido local Unión Demócrata Madrileña (UDMA), la Sala le impone una pena de dos años y 10 meses de prisión por fraude, prevaricación, cohecho, y tráfico de influencias.
Al exalcalde de la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, del PP, le impone una condena cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de cohecho. En su caso, rechazó reconocer ninguna irregularidad en su actuación. La misma pena se ha impuesto a Agustín Juárez López de Coca, exalcalde del PP en Villalba; mientras que Daniel Ortiz, exregidor popular de Móstoles, ha recibido una pena de tres años de prisión como autor de un delito de cohecho durante su mandado en esta localidad, la segunda de mayor población de la Comunidad de Madrid.
Por aquel amaño también ha sido condenado a la misma pena el concejal popular Alejandro Utrilla y el hermno de este, Mario Utrilla, que entonces era regidor del PP en la localidad de Sevilla La Nueva. El quinto exalcalde del PP condenado es Gonzalo Cubas, regidor de Torrejón de Velasco y cuñado de Marjaliza, al que la Audiencia Nacional le impone tres años de inhabilitación. Los ex primeros ediles del PP finalmente absueltos han sido José García Lobato, que ocupó la alcaldía de Almendralejo (Badajoz) y José Carlos Boza Lechuga, de Valdemoro (Madrid).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Boleto de avión y 3.000 dólares: Estados Unidos aumenta los incentivos para que los migrantes se autodeporten antes de fin de año
La Audiencia Nacional condena a cinco alcaldes del PP y uno del PSOE por el mayor pelotazo de la trama Púnica
El Gobierno mexicano usará agua de Nuevo León y Chihuahua para pagar el adeudo a Estados Unidos
Trump tumba el principal parque eólico marino de Iberdrola en EE UU
Lo más visto
- Lotería de Navidad 2025, en directo | 79432, el Gordo de la Lotería de Navidad
- Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con los números premiados
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”