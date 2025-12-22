Ir al contenido
'CASO PÚNICA'

La Audiencia Nacional condena a cinco alcaldes del PP y uno del PSOE por el mayor pelotazo de la trama Púnica

La sentencia, que absuelve a otros dos regidores, impone la pena más alta al empresario David Marjaliza, primer gran arrepentido de la corrupción en España

Caso Púnica sobre los amaños en favor de Cofely
Óscar López-Fonseca
Óscar López-Fonseca
Madrid -
El mayor pelotazo de la trama desmantelada en la Operación Púnica ya tiene sentencia. La Audiencia Nacional ha condenado a cinco alcaldes del PP, uno del PSOE y otro de un partido local por “prácticas corruptas” en el amaño, entre 2012 y 2014, de contratos públicos a favor de la empresa de eficiencia energética Cofely España en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Otros dos regidores populares han sido absueltos. La mayor condena, ocho años y dos meses de prisión, corresponde al empresario David Marjaliza, cabecilla de la trama, pese a que su testimonio, que le convirtió en el primer gran arrepentido de la corrupción en España, permitió a la justicia avanzar en la investigación de una macrocausa con numerosas piezas aún pendientes de juzgar que destaparon una maraña por la que también está imputado al exdirigente del PP en Madrid Francisco Granados.

El fallo conocido este lunes impone penas sensiblemente inferiores a las que pedía la Fiscalía Anticorrupción al aplicarles a los acusados el atenuante de dilaciones indebidas en la instrucción de la causa ―la investigación se inició en 2014― y a una docena de ellos también el de confesión al admitir las irregularidades cometidas y reponer el daño causado. Cofely ha sido condenada, como empresa jurídica, al pago de una multa de 3,6 millones de euros por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, aunque la absuelve del de blanqueo de capitales. Tres de sus directivos han sido condenados a penas de cárcel, entre ellos al que entonces era su director general, Didier Roger Maurice, al que le ha impuesto una pena de seis años y seis meses influencias.

Los alcaldes condenados son José María Fraile, exregidor socialista de Parla (Madrid), a quien el tribunal ha impuesto dos años de cárcel como autor de un delito de fraude, prevaricación y cohecho en relación de concurso ideal medial, así como a otros cuatro meses y 15 días de cárcel por tráfico de influencias. Fraile fue uno de los procesados que reconoció los delitos cometidos. Al exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, del partido local Unión Demócrata Madrileña (UDMA), la Sala le impone una pena de dos años y 10 meses de prisión por fraude, prevaricación, cohecho, y tráfico de influencias.

Al exalcalde de la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, del PP, le impone una condena cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de cohecho. En su caso, rechazó reconocer ninguna irregularidad en su actuación. La misma pena se ha impuesto a Agustín Juárez López de Coca, exalcalde del PP en Villalba; mientras que Daniel Ortiz, exregidor popular de Móstoles, ha recibido una pena de tres años de prisión como autor de un delito de cohecho durante su mandado en esta localidad, la segunda de mayor población de la Comunidad de Madrid.

Por aquel amaño también ha sido condenado a la misma pena el concejal popular Alejandro Utrilla y el hermno de este, Mario Utrilla, que entonces era regidor del PP en la localidad de Sevilla La Nueva. El quinto exalcalde del PP condenado es Gonzalo Cubas, regidor de Torrejón de Velasco y cuñado de Marjaliza, al que la Audiencia Nacional le impone tres años de inhabilitación. Los ex primeros ediles del PP finalmente absueltos han sido José García Lobato, que ocupó la alcaldía de Almendralejo (Badajoz) y José Carlos Boza Lechuga, de Valdemoro (Madrid).

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
Más información

Tensión interna en Anticorrupción por no acusar de más delitos en un juicio de Púnica: “He pensado mucho si hacer lo que voy a hacer”

J. J. Gálvez | Madrid

Expuesta al público por primera vez una obra de arte intervenida a la trama Púnica

Óscar López-Fonseca | Madrid

