Las notas de los espías durante el juicio del 23-F: “Se introduce la duda en torno a la conducta del Rey”

El juicio a los golpistas del 23-F, que se celebró ante el Consejo Supremo de Justicia Militar entre febrero y junio de 1982, no solo levantó gran expectación entre la ciudadanía, sino también entre los servicios de inteligencia, atentos a las consecuencias que podría provocar y a los datos que podrían revelarse. El material desclasificado este miércoles por el Gobierno incluye más de medio centenar de notas custodiadas por el CNI (sucesor del Cesid, órgano vigente en aquellos años) que demuestran que el espionaje español se incrustó en la vista oral para vigilarla; y para monitorizar de primera mano la actitud, comentarios e información que circulaba entre los acusados, periodistas, abogados, familiares y público que asistía a las sesiones.

Las numerosas notas, encabezadas por el título de “nota informativa”, detallan día a día buena parte de lo ocurrido en cada jornada del juicio (al que podía asistir la prensa, pero no entrar las cámaras). Pero también la información extraoficial que podía extraer el autor (cuya identidad no se revela), así como sus impresiones sobre temas sensibles. Según confirman fuentes de La Moncloa, son notas internas que hacían los agentes del Cesid para informar a sus superiores.

Según se desprende de este material, la imagen de Juan Carlos I era uno de los aspectos que centraba sus preocupaciones. Son abundantes las referencias a cuántas veces se habla de él y en qué términos. “Se ha hecho referencia concreta al Rey, S. M. o Corona no menos de 89 veces; y a la Reina, no menos de 5 veces”, subraya la nota confeccionada sobre una sesión. “La lectura de declaraciones de algunos procesados hace que el nombre de su Majestad esté presente de modo continuado. En quienes no tengan un juicio formado al respecto, introduce la duda en torno a la conducta del Rey”, se apunta otro día. Otra jornada se añade: “En el día de hoy se ha citado a SM no menos de 19 veces, a pesar de que el presidente de la sala ha considerado impertinentes algunas preguntas que hubieran originado previsiblemente más citaciones”. Una vigilancia que se extendía al público que asistía: “Un familiar comenta que habrá declaraciones en las que se va a poner al Rey de ‘chupa de dómine”.

El espionaje se mostraba igualmente atento a si se citaba o implicaba en el golpe a los servicios de inteligencia. “Se ha hecho referencia concreta al Cesid, no menos de 21 veces”, recoge una de las notas. En otra se destaca que, “en la cuarta declaración del teniente coronel [Antonio] Tejero, afirma que había más personas del Cesid implicadas”. En esa línea, otro informe desclasificado este miércoles señala que seis agentes del servicio secreto estuvieron implicados en la asonada (“o conocían con antelación el golpe o planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto y posteriormente trataron de encubrir”), aunque solo dos fueron juzgados (y solo uno, condenado).

Los partes sobre la vista oral ponían la atención en la “expectación” que levantaba cada sesión: “Lo que se ha traducido en la presencia de casi todos los familiares, de más de treinta periodistas y de algún incidente en el control de entrada”, se escribe sobre una de ellas. Así como en quiénes se sentaban entre el público (“tanto por la mañana como por la tarde ha asistido debidamente acreditado el conocido ultraderechista Sánchez Covisa” o “a la sesión de la mañana ha asistido Edmundo Alfaro, propietario de Fidecaya hasta su quiebra”); sus reacciones (“dos o tres intervenciones han finalizado con ligero conato de aplauso, que no ha llegado a cuajar”); y los comentarios que se hacían los periodistas entre ellos (“han comentado muy favorablemente esta aceptación de culpabilidad”).

Precisamente, la prensa concentraba buena parte de la monitorización de los espías, según sus notas. “Entre los periodistas más destacados es tema de comentario el juicio que comenzará en Almería el 14 de junio. Varios han manifestado su intención de asistir al mismo. La previsión de mayor virulencia en cuanto al tratamiento que piensan dar al tema se centra en el diario EL PAÍS”, reza uno de los partes, en referencia al caso Almería, por el que fueron procesados tres guardias civiles por el asesinato de tres jóvenes en el municipio de Roquetas de Mar.

Las anotaciones sobre los movimientos y comentarios de los periodistas son muy numerosas. “Cuando el letrado Nieto Funcia abandonaba la Sala del Consejo fue abordado en el patio por algunos periodistas con los que cambió impresiones en torno al incidente relativo a su sustitución”; “en ambientes periodísticos circula el rumor de que el general de división Contreras no podrá votar en la sentencia por haber faltado a alguna de las sesiones; y, si lo hace, será motivo de nulidad”; “durante la intervención del teniente general Cabeza Calahorra, la periodista de Abc, Pilar Urbano, se mostró ostensiblemente molesta por algunas alusiones”. “Los periodistas, aunque con cansancio, han disminuido sus críticas hacia el fiscal y el presidente, y empiezan a manifestar su confianza en la justicia de la sentencia”, incide otro documento publicado este miércoles.

Un policía militar vigila unos días antes del juicio, en febrero de 1982, la sala del Servicio Geográfico del Ejército, en Campamento (Madrid), habilitada para la celebración de la vista oral. Raúl Cancio

Otro informe desclasificado recoge una escena protagonizada por Pedro Lerma, Petrus, dibujante de TVE, tras la mala intervención de un abogado defensor: “Al levantarse la sesión, ha comentado: ‘Si llego a robar una lechuga y me defiende este hombre, seguro que me fusilan”. En otro se describe lo siguiente: “El general Toquero se ha reunido con treinta periodistas en una comida de trabajo. Al final de la misma agradeció la colaboración de la prensa y pidió ayuda para llegar hasta el final del Consejo sin graves incidentes. [...] Durante la comida, en una parte de la gran mesa se condenó la actitud de varios letrados defensores que no tuvieron la discreción de ocultar datos que perjudicaban las actividades profesionales del Cesid. Entre estos periodistas estaban Jordi García-Candau (RNE), Gutiérrez (SER), García Brera (Alcázar), Palacios (Radio Intercontinental)”.

“Solo los representantes de El Alcázar y Radio Intercontinental parecen gozar de amistad con familiares, defensores y algunos miembros muy concretos de las comisiones militares”, cuenta un parte. Y otro dice: “Se comenta entre periodistas que son varios los que están escribiendo un libro sobre el desarrollo del Consejo con intención de publicarlo unos días después de dictada la sentencia”.

“Actitud de respeto”

Los informes incorporan reseñas sobre la actitud de los acusados, así como del ambiente e información que los rodea. “El coronel Sanmartín ha abandonado todas las veces la sala con muestras de satisfacción, como convencido de que ‘todo iba bien”; “el general Milans del Bosch, al acabar la sesión, ha saludado afectuosamente al coronel Ibáñez, como felicitándole y agradeciendo su declaración”; “el semblante del general Armada, que ha salido solo, demostraba preocupación e incluso disgusto”; “es destacable la actitud de respecto y consideración de los defensores, en general, hacia Tejero, al que marcadamente llaman ‘mi teniente coronel’ siempre que se dirigen a él”.

Los comentarios al respecto son muchos a lo largo del juicio: “No sería de extrañar algún incidente entre procesados”; “al suspenderse la sesión de la vista, sobre las 12 de la mañana y subir los procesados a la residencia, el teniente coronel Tejero ha interpelado al comandante Cortina acerca de las manifestaciones que había estado haciendo su defensor. Se ha producido un duro intercambio de palabras y han llegado a las manos, con algún leve intercambio de golpes”; “el sillón del general Milans estaba separado del general Armada el doble de lo normal”; “se conoce que, en la residencia donde están recluidos, el ambiente durante las visitas casi es festivo, continuando recibiendo abundantes regalos de pasteles, comidas, whisky, etcétera”.

Los informes de inteligencia incluyen datos sobre actuaciones del tribunal (como una “reunión previa” a “puerta cerrada” con los procesados y defensores, en la que el “presidente dio una serie de instrucciones relativas al buen orden a mantener”). Y de los abogados: “Las conversaciones entre varios letrados indican que muchos de ellos piensan que están perdiendo el tiempo con tanta reiteración de preguntas” o “Tent Soler ha manifestado en privado que ya tiene preparado su escrito de defensa, sobre la base de recusar el tribunal”.

Los servicios secretos estaban atentos a los documentos que circulaban entre el público, abogados y familiares, varios de los cuales fueron interceptados y adjuntados: “Se ha encontrado en los servicios, tanto de señoras como de caballeros, el panfleto que se adjunta, atribuido a las comisiones militares”; “entre los defensores circula un dictamen sobre las supuestas infracciones formales en la vista desde el punto de vista jurídico, elaborado al parecer por el colegio de abogados de Valencia”; “entre familiares circulaba un panfleto firmado por el PCE (m-1), siendo el comentario entre ellos de ‘estos sí que son desestabilizadores y no se meten con ellos”.