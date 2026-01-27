El Festival CAF reúne en Panamá a grandes voces de la cultura latinoamericana

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

“No puede haber paz sin justicia, no puede haber justicia sin equidad, no puede haber equidad sin desarrollo, no puede haber desarrollo sin democracia. Y no puede haber democracia sin respeto por la identidad y el valor de las culturas y los pueblos”. Estas palabras con las que Rigoberta Menchú defendió la paz en Guatemala durante décadas de activismo sirven hoy como lema de una cita imprescindible para el sector cultural de América Latina y el Caribe. El Festival de Ideas Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo, organizado por CAF–banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, reúne a un centenar de referentes del continente con un mismo objetivo: impulsar el desarrollo económico a través de la riqueza cultural de la región.

El festival lo inaugura el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, y será la antesala del Foro Económico de América Latina y el Caribe, conocido como el ‘davos’ latinoamericano, que citará el 28 y 29 de enero a siete jefes de Estado y dos Premios Nobel de economía. “Que este encuentro cultural anteceda a un foro económico no es solo un gesto simbólico, sino una invitación a revisar el orden de prioridades con el que solemos pensar el progreso”, explicaba Alejandra Claros Borda, secretaria General de CAF, en una columna de América Futura. “La cultura no se opone al desarrollo; lo precede, lo sostiene y le da sentido”.

En un continente con más de 500 lenguas, 800 pueblos indígenas y un sinfín de ritmos musicales, la cultura es un patrimonio vivo que habla también de una identidad común, de unas raíces compartidas. El evento busca vertebrar todos estos lazos y convertirlos en impulsores de la cohesión social, la innovación y el desarrollo económico. Entre los principales objetivos está la elaboración de un documento síntesis que reúna los aportes y propuestas surgidas del diálogo, así como recomendaciones para futuras iniciativas y políticas culturales.

Menchú, líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Carmen Aristegui, una de las voces más influyentes del periodismo latinoamericano; Keyna Eleison, directora de investigación y contenido de la Bienal de las Amazonas; el escritor Juan Gabriel Vásquez... El festival abre las puertas de par en par a artistas, músicos, cocineros y escritores desde Argentina a México. Grandes referentes de múltiples áreas se dan cita en la capital panameña para reflexionar sobre el papel de la cultura y encontrar herramientas para posicionarla a nivel global.

El encuentro reunirá también a referentes panameños como Antonio Murzi, coleccionista y promotor de arte, y el chef Mario Castrellón, chef y dueño del Grupo Maito. Asimismo, el festival ofrecerá un espacio dinámico y participativo, con ferias culturales, conversatorios, foros de innovación y mesas sectoriales. La programación —una treintena de paneles— abordará temas como música, literatura, arte originario, moda sostenible, plataformas digitales y políticas públicas. Puede registrarse aquí para asistir gratuitamente al evento o seguir el streaming en las cuentas de EL PAÍS.