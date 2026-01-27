Siete jefes de Estado, líderes políticos y empresarios debaten esta semana en Panamá una agenda de futuro para América Latina

CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, con la colaboración del Grupo Prisa, a través de World in Progress (WIP), celebra una nueva cita del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

América Latina busca su sitio en el nuevo orden mundial. Con ese propósito, siete jefes de Estado, un presidente electo, ministros de Economía y Finanzas y más de 2.500 empresarios, referentes políticos, representantes de organismos internacionales y expertos debatirán entre este miércoles y el jueves en Ciudad de Panamá en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. El anfitrión del evento, considerado informalmente por su dimensión un Davos latinoamericano, es CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en colaboración con el Grupo PRISA (editor de EL PAÍS), a través del foro World in Progress (WIP), que contará, entre otros, con la participación de su presidente, Joseph Oughourlian; su vicepresidente, Fernando Carrillo, y el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens. Además de estas intervenciones, participarán en el foro tres miembros del Consejo Asesor de WIP, Julissa Reynoso, Josep Borrell y Juan Manuel Santos.

Dinamitados por Estados Unidos los puentes de la multilateralidad, el Foro servirá para exhibir el potencial de una región ansiosa por encontrar un camino alternativo a la agenda impuesta por la Casa Blanca, que ha vuelto a considerar a América Latina su “patio trasero” tras décadas de estudiada distancia estratégica.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, dará paso a primera hora del miércoles a un inédito debate de más de dos horas entre mandatarios latinoamericanos de diferentes colores políticos. Tan urgente y desafiante es la agenda que impone la nueva política internacional. Han dicho que sí a la cita los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Chile (electo), José Antonio Kast, y el premier jamaiquino, Andrew Holness.

Pasarán también por los paneles del Foro la ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sariha Moya y su par de Bolivia, José Gabriel Espinoza Yáñez. Los premios Nobel de Economía 2024, James Robinson, y 2025, Philippe Aghion, compartirán sus visiones sobre desarrollo, instituciones, innovación y crecimiento económico.

La apertura de la segunda jornada será responsabilidad del alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, y el presidente de PRISA, Joseph Oughourlian. También participarán en el Foro tres miembros del Consejo Asesor de WIP: la exembajadora de Estados Unidos en España Julissa Reynoso, el exjefe de la diplomacia europea Josep Borrell y el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos. Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, en tanto, conversará en una de las sesiones con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

La intención del Foro es convertirse en una cita fija en el calendario de los grandes eventos regionales. En la anterior convocatoria asistieron unas 2.000 personas, más de 150 líderes mundiales de 15 países, se celebraron 50 paneles y sesiones especiales y se sumaron unas 350.000 personas en el streaming. Como en aquella ocasión, el Foro podrá seguirse en vivo por las cabeceras del diario EL PAÍS y a través de sus redes sociales.

La agenda del Foro abordará cuestiones como el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, la transición energética y climática, la transformación digital, la inversión productiva y la cohesión. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, se refirió al encuentro como “una cooperativa de y para los latinoamericanos” que acelere las soluciones más urgentes en un mundo que avanza a toda velocidad hacia un nuevo orden mundial. “Habitada por más de 650 millones de personas, dueña del 15% de la superficie terrestre y una biodiversidad incomparable, somos una fuente indispensable de soluciones para los grandes retos globales”, escribió el colombiano en una columna en EL PAÍS. “Este potencial convive actualmente con un contexto global marcado por el repunte del unilateralismo y la fragmentación. Por eso, necesitamos que América Latina y el Caribe genere nuevos espacios de reflexión que la ayuden a alinear posturas, sumar protagonismo geopolítico y convertirse en una región con voz propia para aportar soluciones concretas”, dijo.

En paralelo a las sesiones, CAF ha organizado un encuentro para acercar a los participantes, inspirado en el concepto de speed dating o citas rápidas: charlas de 25 minutos entre los asistentes. En la Rueda de Negocios América Latina y el Caribe, 150 compradores internacionales podrán sentarse frente a 300 exportadores latinoamericanos en más de 4.000 reuniones uno a uno diseñadas para conectar la oferta regional con la demanda global. “El networking es un punto esencial para este encuentro y contaremos con una app puntera para facilitar las citas y personal especializado para guiarlo”, comentó Andrés Zamora, director de comunicación estratégica de CAF, en octubre pasado, cuando se presentó el Foro. La convocatoria se abrió a empresas de sectores estratégicos como agroalimentos, manufacturas, textiles, químicos, ciencias de la vida y servicios tecnológicos.

El Foro tiene una previa este martes, con Festival CAF: Voces por nuestra región, cultura que mueve el mundo, un espacio que promovió el potencial cultural y artístico de América Latina y el Caribe. Entre los principales objetivos estuvo la elaboración de un documento con los aportes y propuestas surgidas del diálogo, así como recomendaciones para futuras iniciativas y políticas culturales.