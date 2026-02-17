Ir al contenido
La biatleta italiana Rebecca Passler regresa al equipo olímpico tras atribuir su positivo por dopaje a una cucharada de Nutella

La deportista explica que se contaminó al comer con la misma cuchara que había usado su madre, enferma de cáncer, para su medicación. La sustancia sospechosa, letrozol, sirve para enmascarar en los controles otras sustancias dopantes

Rebecca Passler, en acción durante el biatlón femenino de estos Juegos.DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)
El País
El País
La biatleta italiana Rebecca Passler se reincorporó a su equipo el lunes tras una apelación exitosa contra una suspensión impuesta antes de los Juegos Olímpicos de invierno por una presunta infracción de dopaje. Passler comenzó a entrenar con normalidad y tendrá la ocasión de participar en el relevo femenino, programado para celebrarse este miércoles. Tras haberse perdido las competiciones anteriores, es la única prueba en la que Passler puede participar. El capitán del equipo italiano, Klaus Hoellrigl, declaró el pasado viernes que había considerado incluirla en el cuarteto para la prueba. La agencia antidopaje italiana (NADO) estimó el recurso de Passler contra una suspensión provisional que siguió a un resultado positivo por la sustancia prohibida letrozol el 26 de enero.

En su recurso, la deportista de 24 años explicó que vive con su madre, quien estaba tomando letrozol como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama, y que la contaminación probablemente se produjo a través de una cuchara que utilizó para comer crema de avellanas Nutella en el desayuno el día anterior al control. El letrozol es un fármaco clasificado como inhibidor de la aromatasa. Se utiliza principalmente en el tratamiento del cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Si bien el letrozol no mejora el rendimiento deportivo de forma directa como un esteroide, sí puede utilizarse estratégicamente para apoyar o encubrir el uso de sustancias dopantes, motivo por el cual está prohibido tanto en competición como fuera de ella.

La Agencia Mundial Antidopaje señaló que la decisión de exonerar a Passler es solo provisional, y que un tribunal antidopaje que será constituido por NADO Italia examinará el caso completo en una fecha posterior.

