Telefónica reduce la afectación del ERE por debajo de los 5.000 trabajadores

La negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sigue avanzando con la rebaja paulatina del número de afectados. En la reunión de este lunes, la empresa ha propuesto una rebaja adicional en el número de salidas mínimas propuesta hasta los 4.000 trabajadores para las tres filiales principales. Esta cifra supone un recorte significativo respecto a los 4.600 que se barajaban la semana pasada y una reducción de más de mil empleos frente a la propuesta inicial de 5.040 salidas. Según el nuevo desglose, el ajuste se repartiría con 3.100 bajas en Telefónica de España, 750 en Telefónica Móviles y 150 en Telefónica Soluciones, todas ellas sociedades integradas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV).

Este nuevo escenario implica, por primera vez, que las bajas totales en los siete ERE previstos en todo el grupo Telefónica bajarían de las 5.000, situándose el número mínimo de afectados en 4.873 salidas en total, mientras que el techo máximo se mantiene en 5.913 trabajadores, frente a la propuesta inicial de 6.088 trabajadores.

Y es que a las 4.000 salidas de las tres filiales del CEV se unen las 873 vacantes propuestas para las otras cuatro filiales incluidas en el despido colectivo, por lo que el volumen mínimo de afectados por el ERE son los citados 4.873. Cabe recordar que la semana pasada la compañía ya planteó una rebaja adicional del 5% en las salidas de las divisiones de Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital, que se añade a la reducción del 10% ofrecida previamente. Por su parte, el número de bajas en Movistar+ se ha fijado, por el momento, en 235 personas, tras dos reducciones consecutivas. Este martes se reúne la mesa de negociación de estas cuatro filiales de donde podría salir una propuesta definitiva.

La propuesta original de Telefónica contemplaba un total de 5.040 salidas en las tres sociedades del CEV. Sin embargo, los términos actuales de la negociación establecen una horquilla que oscila entre las 4.000 y las 5.040 bajas, quedando la cifra definitiva supeditada al volumen de adhesiones voluntarias que se produzcan.

Bajo este esquema, si se alcanzasen las 4.000 solicitudes voluntarias, el proceso de salidas se daría por concluido sin necesidad de bajas adicionales. Por el contrario, en el supuesto de que las adhesiones voluntarias superasen el máximo previsto —registrándose, por ejemplo, 5.300 solicitudes—, el número total de salidas quedaría limitado en cualquier caso al tope de 5.040 personas.

A pesar de este avance en las cifras de afectación, los sindicatos consideran “insuficiente” el recorte y piden a la empresa “un último esfuerzo”. Insisten en garantizar la plena voluntariedad en el proceso y en mejorar condiciones económicas definitivas que se ofrecerán a la plantilla afectada en las tres principales filiales del grupo.

Mejora económica

En el marco de la negociación del convenio, que se lleva de forma paralela al del ERE, Telefónica ha aceptado prorrogar el Convenio de Empresas Vinculadas hasta 2030, atendiendo a la petición sindical, aunque todavía no ha renunciado a la posibilidad de ejecutar despidos forzosos. Entre los puntos valorados positivamente por los sindicatos figura la propuesta de una renta lineal voluntaria del 50% entre los 61 y los 65 años, sustituyendo el anterior esquema que oscilaba entre el 68% y el 38% según la edad.

Asimismo, la empresa ha accedido a extender la póliza de salud durante todo el periodo del Convenio Especial con la Seguridad Social (CESS), si bien la representación de los trabajadores exige que esta cobertura se mantenga de forma efectiva hasta la jubilación total.

Respecto a la gestión de las áreas críticas, se ha avanzado en que los mandos y perfiles vetados no computen dentro del límite del 35% de dichas áreas, lo que facilitará su salida sin alterar el cálculo general; no obstante, UGT y CC OO reclaman que se acepten bajas voluntarias por encima de ese porcentaje durante todo el proceso.

En cuanto al calendario, la empresa propone marzo de 2026 como fecha de salida preferente, con ventanas adicionales durante 2026 y 2027, y de forma excepcional en 2028. Finalmente, aunque la operadora mantiene su compromiso de creación de empleo en el 7%, los sindicatos presionan para elevar esta cifra al 10% con el fin de garantizar un proceso justo y equilibrado para toda la plantilla.

Desde CC OO, valoran los avances alcanzados hasta la fecha, pero piden un “último esfuerzo” a la compañía para lograr un “acuerdo equilibrado”, considerando la proximidad del plazo legal y la necesidad de garantizar condiciones económicas y sociales para todos los trabajadores.

Por su parte, UGT considera que sigue siendo claramente insuficiente para alcanzar un acuerdo y exige “avances decisivos” para garantizar la voluntariedad. “Sigue siendo imprescindible rebajar aún más esta cifra para garantizar que el proceso sea 100% voluntario”, ha subrayado la organización. En cuanto al tercer sindicato con representación en la mesa de negociación, Sumados-Fetico, ha solicitado reducir el umbral de salidas voluntarias a 3.550 personas para las tres filiales del CEV.