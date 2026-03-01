Las actuaciones de los Goya: el triunfo del flamenco, la frialdad de Bad Gyal y la emoción de una canción de Extremoduro

Los homenajes a Lole y Manuel y a Robe Iniesta salvaron la música de una gala que no pasará a la historia por las canciones

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Casi todos fueron cantantes jóvenes los que comparecieron anoche en la gala de los Goya, representantes de lo que es hoy parte, solo un pedazo, de la música española. En principio no se podría considerar un plantel deslumbrante, y el resultado, salvo alguna excepción, no produjo momentos memorables. Se echó en falta a artistas que han sedimentado la música catalana (y muchos en catalán), ya que la ceremonia se celebró en Barcelona. Hablamos de veteranos como Joan Manuel Serrat, Jaume Sisa, Lluís Llach o Quimi Portet. Pero también de representantes de generaciones intermedias, como Sopa de Cabra, Els Pets, Sidonie o Manel; y las nuevas voces pujantes, como Maria Arnal, Maria Rodés o Dan Peralbo i El Comboi. Un descuido que impidió que la noche adquiriese ese tono de homenaje a la música de la tierra donde aconteció la gala. Triunfó el flamenco, también con mucha raigambre en Catalunya. Pero fue por el talento de dos artistas andaluzas, la jienense Ángeles Toledano y la sevillana Alba Molina.

Este es el balance de los momentos musicales...

Rigoberta Bandini y Luis Tosar no aciertan versionando a Serrat

Fue un bonito detalle abrir la gala con una canción del músico catalán más carismático. Claro, Joan Manuel Serrat. Todos le echamos de menos anoche. Aunque retirado de las grandes giras, el Noi del Poble-Sec aparece esporádicamente por los escenarios para emocionarnos. Seguro que existe un motivo que justifique su ausencia de ayer. A cambio, los presentadores, Rigoberta Bandini y Luis Tosar, realizaron una pobre versión de Hoy puede ser un gran día, esa canción que cada vez que suena sientes que la vida fluye, que tu existencia no es tan puñetera como creías. Un arreglo musical verbenero, incómodo de escuchar con la original tatuada en la memoria, lastró cualquier atisbo de disfrute. Tampoco el dúo que la interpretó anduvo especialmente suelto, ni de voz ni de cuerpo. Un inicio destemplado.

Maravilloso homenaje a Lole y Manuel por su hija Alba y Ángeles Toledano

El flamenco nunca falla, y más cuando se juntan talentos femeninos desbordantes como la jienense Ángeles Toledano y la sevillana Alba Molina. Interpretaron Tu mirá, que cumple 50 años en la voz de ese dúo irrepetible que puso banda sonora a la España de la Transición con unas letras que inspiraban esperanza y solo cosas bonitas, Lole y Manuel. También fue la pieza que eligió Quentin Tarantino para la banda sonora de Kill Bill. Estuvieron pletóricas las dos cantaoras, sentadas, como dicta la tradición, cantando con rajo flamenco. Pero ellas son mujeres de su tiempo y alrededor se colocó un grupo nada habitual: un coro infantil (L’Escola Coral de l’Orfeó Català), guitarristas flamencos, palmas, violines, violas, órgano, guitarra eléctrica y batería. Toledano y Molina se distribuyeron los versos en una actuación honda y moderna. Al final se escuchó un “olé” espontáneo, que le salió a alguien de muy adentro.

Ana Mena y La Casa Azul, cada uno por su lado

No empastó con naturalidad el dúo formado por Ana Mena y La Casa Azul. Eligieron La Bámbola, la canción popularizada por Patty Bravo que suena en Bámbola, película del catalán Bigas Luna. Comenzó Mena subida a un piano con su delicada voz y luego se unió la robótica de Guille Milkyway, jefe de La Casa Azul. La unión no brotó ya que parecían dos actuaciones distintas. Está bien esto de provocar reuniones arriesgadas. Unas veces sorprenden y otras resultan forzadas. A esta última categoría pertenece la de anoche.

Bad Gyal no conecta con la rumba

No podía faltar en una gala celebrada en Barcelona un homenaje a la rumba catalana. Comenzó el grupo Arrels de Gracia, curtido en alegrar bodas, bautizos y celebraciones varias. Muy eficaz la formación, que tuvo la mala suerte de que les tocara Bad Gyal, una de las grandes estrellas de la música urbana española. Cortita de voz, la catalana tampoco puso la gracia estética debida a esa Rumba de Barcelona. Una oportunidad perdida.

Qué difícil es que no emocione Robe Iniesta

Nadie cantaba las canciones de Extremoduro como su autor, Robe Iniesta. Y qué difícil es que esas sublimes letras que escribía el extremeño no queden bien en otros intérpretes. Belén Aguilera y Dani Fernández interpretaron Si te vas…, bella canción de Extremoduro, en el apartado In Memoriam. Una versión trabajada, primero al piano por ella y luego entrando una banda con él de protagonista. Escuchar las letras de Robe siempre es una gozada. El poeta nos dejó el pasado diciembre. Cuando apareció su imagen en la pantalla la sala estalló en aplausos.