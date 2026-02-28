Lo mejor de la alfombra roja de los Premios Goya 2026:

Los momentos más destacados de la retransmisión en directo de EL PAÍS, presentada por Antonio Nieto, Gregorio Belinchón y Mar Rocabert en Barcelona, y por la que han pasado algunos de los protagonistas de la noche como los actores Mario Casas y Ángela Cervantes y los directores Alauda Ruiz de Azúa y Óliver Laxe