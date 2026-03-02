¿Hasta dónde llega la onda expansiva de la guerra entre Estados Unidos e Irán? Diez países afectados, de Líbano a Arabia Saudí

Una humareda se eleva en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut (Líbano), durante los bombardeos israelíes este lunes.

El intercambio de misiles entre Israel y Hezbolá se reactiva y la República Islámica ataca las bases británicas en Chipre, Estado miembro de la UE

La mecha se prendió el sábado en Irán, con el bombardeo masivo lanzado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, y en 48 horas el polvorín de Oriente Próximo ha vuelto a arder. Irán ha lanzado cientos de misiles y drones contra suelo israelí, pero también contra la mayoría de países árabes del Golfo, aliados de EE UU y con bases militares en sus territorios. Un artefacto ha caído en Chipre, Estado miembro de la UE. Este lunes el conflicto se había extendido ya, con mayor o menor intensidad, a una decena de países de la zona. Son estos:

Líbano

Hezbolá, la milicia libanesa chií aliada de Irán, ha entrado de lleno en el conflicto en la madrugada de este lunes, con el lanzamiento de tres proyectiles contra el norte de Israel que no han causado víctimas. El ejército de Israel ha respondido de inmediato, bombardeando el sur de Líbano y la capital, Beirut, y causando al menos 31 muertos. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha señalado al jefe de Hezbolá, Naim Qassem, como un “objetivo” para ser eliminado. “Cualquiera que siga el camino de [Ali] Jameneí pronto se encontrará con él en las profundidades del infierno”, ha escrito en X.

El Gobierno de Líbano ha anunciado la prohibición total de la actividad militar de Hezbolá tras el ataque a Israel. El presidente libanés, Joseph Aoun, ha cargado tanto contra Israel como contra Hezbolá, por implicar al país en guerras con las que “no tiene nada que ver”. Israel y Líbano firmaron un alto el fuego en noviembre de 2024, pero el ejército israelí había seguido bombardeando casi a diario desde entonces.

Chipre

Un policía inspecciona un vehículo en la entrada de la base militar británica de Akrotiri, en Chipre, golpeada por un dron iraní. Associated Press/LaPresse (APN)

La onda expansiva del conflicto ha alcanzado a un país de la Unión Europea, Chipre, que además ejerce en este momento la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Un dron iraní impactó de madrugada en la base británica de Akrotiri, lo que ha obligado a las autoridades a posponer la reunión informal de ministros de la Unión que estaba prevista para este mismo lunes. Horas después del incidente en Akrotiri, el aeropuerto internacional de Pafos, en la costa occidental de la isla, ha sido evacuado ante la sospecha de que otro dron se dirigía hacia las instalaciones, según la agencia chipriota CNA.

El domingo, el primer ministro británico, Keir Starmer, había declarado que Gran Bretaña daba permiso a Estados Unidos para utilizar sus bases en la zona.

El presidente de Chipre, Nikos Christodulides, ha subrayado que su país “no participa” ni va a participar en la ofensiva contra Irán. “Quiero ser claro: nuestra patria no participa de ninguna manera ni tiene intención de formar parte de ninguna operación militar”, ha dicho en un discurso televisado. El portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, ha manifestado su “desagrado” por el hecho de que el Reino Unido no haya aclarado si está usando sus bases en la isla para cuestiones humanitarias o directamente para atacar Irán.

Grecia ha anunciado que enviará dos fragatas y dos aviones de combate para proteger a Chipre de un hipotético ataque iraní.

Kuwait

Captura de un vídeo en el que se ve a una persona lanzándose en paracaídas desde un avión derribado en Al Jahra, Kuwait, este lunes. Social Media (via REUTERS)

Tres aviones de combate estadounidenses F-15E se han estrellado en Kuwait en la madrugada de este lunes, aunque todos los tripulantes han sobrevivido, según el Ministerio de Defensa del país. El accidente fue causado aparentemente por fuego amigo, según el Pentágono: los aviones estadounidenses fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes.

La defensa aérea iraní asegura que ha derribado un caza F-15 de Estados Unidos y que la aeronave cayó en Kuwait, según la agencia iraní Tasnim. El ejército iraní se atribuye también los ataques con misiles de crucero contra la base estadounidense Ali Al-Salem y contra varios buques en el océano Índico, según un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal iraní IRNA.

Arabia Saudí

Un vídeo difundido en redes sociales muestra la evacuación de trabajadores de la refinería de petróleo de Saudi Aramco en Ras Tanura (Arabia Saudí) tras un presunto ataque de un dron iraní. Social Media (via REUTERS)

Arabia Saudí asegura haber derribado este lunes cinco drones cerca de la base aérea Príncipe Sultan, en el este del país. El Ministerio de Defensa no ha precisado la autoría de los lanzamientos, pero en los últimos tres días Irán ha atacado objetivos en el país, aliado de EE UU en la región.

La refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe y del mundo, ha recibido el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados, lo que ha generado “un pequeño fuego” en las instalaciones, sin causar heridos. Una fuente ha asegurado a Reuters que, a raíz de este ataque, la refinería ha tenido que parar su actividad.

“El ataque a la refinería Ras Tanura de Arabia Saudita marca una escalada significativa, con la infraestructura energética del Golfo ahora en la mira de Irán”, ha afirmado Torbjorn Soltvedt, analista principal para Oriente Medio de la firma de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft. “Es probable que el ataque acerque a Arabia Saudí y a los estados vecinos del Golfo a unirse a las operaciones militares estadounidenses e israelíes contra Irán”.

Qatar

Majed Al Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, ha declarado a la CNN que su ejército ha interceptado varios drones iraníes lanzados contra instalaciones civiles, incluido el aeropuerto internacional de Qatar. Y que esos ataques “no quedarán sin respuesta”. Posteriormente, el Ministerio de Defensa ha precisado que uno de los drones “atacó” una instalación de la empresa petrolera estatal Qatarenergy en Ras Laffan. El domingo, Qatar ya denunció el lanzamiento de 65 misiles y 12 drones por parte de Irán, con un saldo de 16 heridos.

La Asociación de Fútbol de Qatar ha suspendido indefinidamente los torneos de fútbol en el país, lo que deja en el aire la celebración del partido entre España (campeona de Europa) y Argentina (ganadora de la Copa América) que ambas selecciones tenían previsto disputar en el Estadio Lusail de Doha Doha el 27 de marzo.

Bahrein

Bombardeos iraníes sobre Bahrein el sábado. EFE

La Organización Marítima del Reino Unido (UKMTO) ha informado este lunes de que dos proyectiles han impactado contra un buque británico en el puerto de Bahrein, aunque el incendio posterior ha sido extinguido y la tripulación ha sido evacuada. Se desconoce el origen de los misiles. La embajada de Estados Unidos en Bahrein ha anunciado el cierre indefinido de sus instalaciones por el riesgo de “atentados terroristas”.

Este organismo también informó el domingo de otros tres ataques contra distintos buques, dos de ellos en aguas de Emiratos Árabes (Sharjah y Mina Saqr) y uno en Omán (Mascate). Todos esos ataques causaron fuegos que fueron extinguidos, pero ningún daño a la tripulación.

Irak

Una milicia proiraní con base en Irak se ha atribuido este lunes un ataque con drones contra una base militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, así como un ataque anterior contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en Erbil, en el norte de Irak, según recoge The New York Times. En declaraciones publicadas en su cuenta oficial de redes sociales, el grupo Saraya Awliya Al-Dam, que se traduce como Guardianes de la Brigada Sangrienta, ha señalado que los ataques son una represalia por la muerte del ayatolá Alí Jameneí en los bombardeos de EE UU e Israel contra Irán.

Emiratos Árabes Unidos

Columna de humo en la zona industrial de la ciudad de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), supuestamente causada por bombardeos iraníes, el domingo. Altaf Qadri (AP)

Irán disparó el domingo 137 misiles y 209 drones sobre Emiratos, causando tres víctimas mortales y 58 heridos, según el Ministerio de Defensa emiratí. La víspera, el día que estalló el conflicto, se registró un muerto en Abu Dabi debido, aparentemente, al choque entre los sistemas de defensa emiratíes y los misiles iraníes neutralizados. Un misil iraní golpeó también un hotel de lujo sin causar víctimas, según la BBC, aunque las autoridades locales evitaron vincular el incidente con los ataques de Teherán.

Omán

El sultanato de Omán había ejercido de mediador en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que se celebraron durante las últimas semanas y que Washington hizo saltar por los aires con su ataque a la República Islámica. Tras comenzar aquellos bombardeos, las autoridades omaníes manifestaron su “desolación” y pidieron volver a la mesa de diálogo.

Pero el conflicto ha acabado golpeando también a este país: dos drones iraníes atacaron el domingo el puerto comercial de Duqm, causando un herido al impactar contra viviendas móviles destinadas a los trabajadores inmigrantes del puerto. Poco después, un barco petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz sufrió un ataque, aunque Omán no atribuyó la autoría.

Jordania

El mismo día que comenzaron los ataques, el sábado, Jordania derribó 13 misiles balísticos y 36 drones que se dirigían a su territorio, todos ellos interceptados “con éxito” por los sistemas de defensa aérea, según informó a la agencia oficial jordana Petra una fuente del Comando General de las Fuerzas Armadas. “La operación de interceptación causó daños materiales, pero no víctimas”, recalcó la fuente. La agencia Efe asistió reportó desde el terreno explosiones sin precedentes en el norte del país, con caída de fragmentos de misiles. Las sirenas sonaron en varias partes del reino.

Jordania ya ha sido en otras ocasiones escenario del cruce de misiles entre Israel e Irán, ya que la trayectoria de los proyectiles pasa necesariamente por su espacio aéreo. En la contienda del pasado mes de junio, varios misiles y fragmentos de bombas cayeron sobre territorio jordano.