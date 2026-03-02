Nvidia tira de chequera para su galaxia IA con una inversión de 3.400 millones en dos empresas de tecnologías ópticas

El gigante de los chips refuerza su cartera de servicios y soluciones para centros de datos al entrar en Lumentum y Coherent

Nvidia vuelve a tirar de chequera para afrontar inversiones multimillonarias. El gigante de los chips ha anunciado este lunes sendos acuerdos para invertir 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros) en dos empresas que desarrollan sistemas ópticos para centros de datos esenciales para los sistemas de inteligencia artificial (IA).

Así, la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil invertirá 2.000 millones de dólares en Lumentum Holdings y el mismo importe en Coherent, con los que ha establecidos sendos acuerdos plurianuales, según informó la empresa en comunicados separados el lunes.

Ambos acuerdos incluyen acuerdos de compra y derechos de acceso para componentes láser avanzados. El dinero se destinará a apoyar la investigación y el desarrollo (I+D) en ambas empresas. Lumentum fabrica tecnologías ópticas y fotónicas, como láseres de alto rendimiento, que se utilizan para alimentar la infraestructura necesaria para la IA y la computación en la nube, mientras que Coherent trabaja en tecnologías ópticas avanzadas esenciales para la construcción de centros de datos y comunicaciones de vanguardia.

Según Nvidia, la tecnología de interconexión óptica y la integración de paquetes son cruciales para el escalamiento continuo de las fábricas de IA, mejorando la eficiencia energética y la resiliencia de las redes de IA a gran escala. “Esta colaboración ampliada aprovechará las fortalezas del liderazgo de Nvidia en IA, computación acelerada y redes, y el liderazgo de Lumentum en óptica y fabricación avanzada. La inversión permite a Lumentum ampliar su capacidad de fabricación e I+D para satisfacer las necesidades de los futuros centros de datos de IA”, dice el gigante de los chips.

Con respecto a la operación de Coherent, Nvidia señala que las interconexiones ópticas y la integración avanzada de paquetes son fundamentales para la siguiente fase de la infraestructura de IA, puesto que facilitan una conectividad de ultra alto ancho de banda y alta eficiencia energética en las fábricas de IA.

En términos generales, Nvidia está utilizando sus enormes beneficios para construir un ecosistema sólido que respalde el desarrollo de sistemas avanzados de IA. El grupo superó los 116.000 millones de dólares en beneficio neto durante el pasado año, con un flujo de caja libre de 97.000 millones.

La empresa que dirige Jensen Huang ha invertido directamente en empresas de centros de datos como CoreWeave, y desarrolladores de modelos de IA como OpenAI, xAI y Anthropic, participando en las rondas multimillonarias que las tres start-ups han llevado a cabo en las últimas semanas. Este escenario ha impulsado la demanda de los chips de la compañía. En el caso de OpenAI ha comprometido una inversión de 30.000 millones de dólares, por cerca de 15.000 millones en su rival Anthropic.

Durante 2025, también cerró inversiones multimillonarias en la empresa se centros de datos Aligned Data Centers, Nokia, Intel o Groq, en este último caso, para desarrollar nuevos chips de IA. También invirtió en Nscale, desarrollador de centros de datos para IA; Thinking Machines Lab; Scale AI, o Perplexity, entre otras.

Las acciones de Nvidia suben más de un 2% en la apertura del Nasdaq de este lunes, tras el castigo sufrido a finales de la pasada semana, pese a presentar unos resultados récord en 2025. Su capitalización bursátil ronda los 4,3 billones de dólares.

Coherent, por su parte, se dispara un 9% y ya acumula una revalorización superior al 50% desde principios de año, que ha elevado su capitalización bursátil hasta los 53.800 millones de dólares. A su vez, Lumentum sube un 4% y prácticamente duplica su valor desde el comienzo del mes de enero. Su capitalización bursátil supera los 52.000 millones de dólares.