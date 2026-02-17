España es la segunda mayor plataforma de expansión internacional para las empresas latinoamericanas

España es uno de los principales motores que une las empresas de América Latina con el mundo. En total, hay 312 compañías trampolín directas, filiales que corporaciones latinoamericanas deciden crear para canalizar inversiones hacia terceros mercados en Asia o África. Esta cifra coloca a España como el segundo país del mundo que más entidades de este estilo tiene en su territorio, solo por detrás de Estados Unidos, que cuenta con 444, según el estudio España como economía trampolín de inversiones en Iberoamérica impulsado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y elaborado por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Tras analizar más de 540 millones de datos, Isabel Álvarez, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de este informe, ha destacado este martes en la presentación del estudio: “España juega un papel estratégico en el desarrollo y la expansión económica de América Latina, elemento clave en el actual contexto geopolítico y económico”, en referencia a la guerra comercial desatada por EE UU.

En total, 112 empresas de esta zona geográfica han decidido establecer alguna compañía filial en territorio español para emplearlas directamente en la extensión de su actividad en otros países. Así, España es el principal país del mundo que emplean las entidades latinoamericanas como plataforma hacia África, Oriente Próximo y Asia-Pacífico, con 24 entidades trampolín en estas regiones. Los sectores que más emplean esta fórmula para internacionalizarse son el financiero (22,4%), la minería (12,8%) y la energía (10,7%). La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha señalado que “España ya no solo es la puerta que utilizan las corporaciones latinoamericanas para invertir en Europa, sino que los datos muestran que también es el puente que utilizan para llegar a todas las regiones del mundo”.

Vilanova y Álvarez han señalado que la inversión de las empresas de esta región en este tipo de compañías en España no solo se mantendrá, sino que seguirá creciendo. “La fragmentación del comercio internacional por culpa de las tensiones comerciales entre EE UU y el resto del mundo” ha “obligado a las corporaciones de América Latina a internacionalizarse a otras partes del mundo” que no sea el país norteamericano, ha señalado Vilanova.

Para alcanzar esta posición, el informe destaca que España cuenta con una de las redes de alta velocidad ferroviaria más extensas de Europa y con puertos “dinámicos”, lo que permite una “conexión rápida con los principales mercados de la UE y del resto del mundo”. Estos factores generan “ventajas competitivas sistémicas” para que actúe no solo como un nodo logístico, sino también como “un punto de articulación organizativa en la proyección de las corporaciones latinoamericanas hacia Europa y otras regiones”. Gracias a estos beneficios, la coordinadora del estudio ha destacado que “el peso de la economía española como trampolín de inversiones de las empresas de América Latina confirma la relevancia del espacio empresarial iberoamericano”.

Del total de las 312 compañías trampolín identificadas, 118 proceden de México, 46 de Panamá y 43 son brasileñas. Así, señala el informe, México es el “principal inversor de Latinoamérica en España”, tanto por el número de matrices como de filiales que constituidas en España. Panamá destaca más centrada en el sector de servicios. Los otros grandes inversores iberoamericanos son Chile, Colombia y Brasil con interés para expandirse a Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Corea del Sur, Japón y Singapur

El informe destaca que utilizar estas empresas para invertir en terceros país en vez de hacerlo de forma directa tiene beneficios como “la reducción de los costes de transacción” entre los que se encuentran los de negociación y fiscales, así como los de monitoreo y adaptación en mercados complejos. Además, ubicar estas compañías en países más próximos o con más experiencia en el trato comercial con terceros mercados permite “reducir la incertidumbre y los costes de entrada, siendo en algunos casos una mejor alternativa frente a otros enfoques tradicionales”.

A estas datos, el informe añade que España es uno de los principales emisores y receptores de inversión extranjera directa de América Latina. Así, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio citados por el estudio, el 5% de los flujos de que recibió España en 2023 procedía de esta región, que suponen casi 2.300 millones de euros, un dato que “ha seguido una evolución muy favorable en los últimos años”. En sentido contrario, cerca del 38% de este dinero emitido desde España tuvo como destino algún país de América Latina, el segundo país del mundo que más invierte en este territorio, solo por detrás de EE UU. Gracias a estos datos, concluye el estudio, “España es utilizada como plataforma para acceder a Europa y también como punto de partida hacia otras regiones emergentes”.