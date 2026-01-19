La Unión Europea se plantea imponer aranceles sobre 93.000 millones de euros a productos estadounidenses

Esta medida llegaría si Trump cumple su amenaza de aplicar un gravamen del 10% a los países europeos desde el 1 de febrero

La Unión Europea está en conversaciones para imponer potencialmente aranceles sobre 93 000 millones de euros (108.000 millones de dólares) en productos estadounidenses si el presidente Donald Trump cumple su amenaza de imponer a los países europeos un gravamen del 10% el 1 de febrero.

La UE también está sopesando medidas adicionales más allá de los aranceles, pero primero intentará encontrar una solución diplomática, según fuentes cercanas a las conversaciones. Representantes de los 27 países de la UE se reunieron el domingo para comenzar a preparar opciones.

Los líderes de la UE celebrarán una reunión de emergencia en Bruselas a finales de esta semana para estudiar posibles medidas de represalia. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo en una publicación en las redes sociales el domingo que los países del bloque estaban unidos en apoyo a Dinamarca y Groenlandia y estaban dispuestos a “defendernos contra cualquier forma de coacción”.

Trump anunció el sábado un arancel del 10% sobre los productos de ocho países europeos a partir del 1 de febrero, que aumentará al 25% en junio, a menos que se llegue a un acuerdo para la “compra de Groenlandia”. Trump lanzó la amenaza después de que los países dijeran que llevarían a cabo ejercicios militares simbólicos de la OTAN en el territorio semiautónomo territorio danés. El primer ministro británico, Keir Starmer, tachó los comentarios de Trump de “completamente erróneos”, y el sueco Ulf Kristersson afirmó que su país no se dejaría “chantajear”.

El primer ministro francés, Emmanuel Macron, que calificó la amenaza de “inaceptable”, tiene previsto solicitar a la UE que active su herramienta de represalia comercial más poderosa, el denominado instrumento anticoyersión.

La reacción más inmediata y tangible de la UE fue que detendrá la aprobación de su acuerdo comercial de julio con EE UU, que aún requiere el respaldo del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo, el grupo más grande del Parlamento, dijo que se unirá a otros partidos para bloquear la ratificación del acuerdo.

“El presidente Trump ha desencadenado una avalancha que amenaza con destruir décadas de cooperación transatlántica”, afirmó Stefan Lofven, presidente del Partido Socialista Europeo, en una declaración realizada el domingo. El partido, cuyo grupo parlamentario es el segundo más grande de Bruselas, apoya la suspensión del acuerdo comercial y ha pedido a la UE que estudie la posibilidad de utilizar el instrumento anticoyuntural.

El acuerdo comercial, que muchos en Europa criticaron por ser demasiado desigual a favor de Washington, supuso que la UE aceptara eliminar casi todos los aranceles sobre los productos estadounidenses. La UE también aceptó un arancel del 15% sobre la mayoría de las exportaciones a EE UU y del 50% sobre el acero y el aluminio. Desde entonces, EE UU ha ampliado la lista de productos incluidos en el tipo más alto del 50% para incluir cientos de productos adicionales que contienen estos metales.

La UE ya aprobó aranceles de represalia por valor de 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, pero suspendió su aplicación. Si Trump sigue adelante con su amenaza e impone aranceles a los países a principios de febrero, la UE puede permitir que se reintroduzcan las contramedidas, según afirmaron estas personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

Boeing, automóviles y bourbon

Las medidas se centrarían en productos industriales estadounidenses, como los aviones de Boeing, los automóviles fabricados en EE UU y el bourbon. La amenaza arancelaria de Trump podría suponer una interrupción indeseada de la recuperación de la Bolsa europea, que ha superado a su homóloga estadounidense gracias a la afluencia de inversores a diversos sectores regionales, desde la defensa hasta la minería y los fabricantes de equipos para chips. Las perspectivas de la región se han visto impulsadas por el aumento del gasto fiscal alemán, la bajada de los tipos de interés y las expectativas de mejora de los beneficios.

Si Trump lleva a cabo su amenaza de aplicar aranceles del 25%, las exportaciones de los países afectados a Estados Unidos podrían reducirse hasta en un 50%, siendo Alemania, Suecia y Dinamarca los más expuestos, según las estimaciones de Bloomberg Economics.

La amenaza de Macron de utilizar el instrumento anticoyuntural supondría una escalada masiva por parte de la UE. El ACI, que nunca se ha utilizado, se diseñó principalmente como medida disuasoria y, en caso necesario, para responder a acciones coercitivas deliberadas de terceros países que utilizan medidas comerciales como medio para presionar las decisiones políticas de la UE o de sus miembros.

Esas medidas podrían incluir aranceles, nuevos impuestos a las empresas tecnológicas o restricciones específicas a las inversiones en la UE. También podrían implicar la limitación del acceso a determinadas partes del mercado de la UE o la restricción de la participación de las empresas en licitaciones públicas en Europa.

“La Comisión debería activar inmediatamente el instrumento anticompetitivo y el Consejo debería autorizar la aplicación de aranceles equivalentes a las importaciones estadounidenses”, afirmó Ignacio García Bercero, antiguo alto funcionario de la Comisión Europea responsable de las negociaciones comerciales con Estados Unidos. “Si la UE no es capaz de mostrar solidaridad con Dinamarca y los Estados miembros afectados, perdería toda credibilidad y legitimidad”.

El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, prácticamente desestimó las amenazas de la UE de detener el acuerdo arancelario alcanzado entre Trump y el bloque el año pasado, afirmando en el programa Meet the Press de la NBC que el presidente de EE UU está utilizando su influencia estratégica para conseguir lo que quiere. “Los europeos proyectan debilidad, EE UU proyecta fuerza”, afirmó el domingo. “Los líderes europeos cambiarán de opinión y comprenderán que necesitan estar bajo el paraguas de seguridad de EE UU.”