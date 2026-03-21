Alcaraz se impone a Fonseca y supera con nota el estreno de Miami
El número uno firma un triunfo jerárquico contra el brasileño (doble 6-4, en 1h 35m) y se medirá el domingo con Korda
Carlos Alcaraz venció este viernes a João Fonseca por un doble 6-4, en 1h 35m. El número uno ofreció una versión muy sólida para deshacerse de otro joven que viene con fuerza, pero que en apenas dos semanas ha podido comprobar el potencial del estatus actual: no pudo con Jannik Sinner en Indian Wells, a pesar de exigirle de principio a fin al italiano, ni tampoco consiguió desestabilizar al número uno, firme en un episodio envuelto por la animación de la hinchada brasileña hacia el jugador carioca.
Fonseca, de 19 años, exhibió su repertorio de golpes, pero a la hora de la verdad prevaleció la experiencia de Alcaraz. El murciano, de 22, arañó un break en el primer parcial y otro en el segundo para decantar el duelo. De este modo superó la primera estación del torneo, en la que encalló hace un año. Ahora, el tenista de El Palmar se enfrentará a en la cita del domingo a Sebastian Korda, 36º del mundo y superior esta vez a Camilo Ugo Carabelli (6-0 y 6-3).
|ALCARAZ ANTE MÁS JÓVENES
|EDAD
|AÑO
|TORNEO
|RONDA
|RESULTADO
|Juncheng Shang (Chi)
|18
|2024
|Australia
|3ª ronda
|6-1, 6-1 y 1-0 (ret)
|Mark Lajal (Est)
|21
|2024
|Wimbledon
|1ª ronda
|7-6(3), 7-5 y 6-2
|Mpetshi Perricard (Fra)
|21
|2024
|Pekín
|3ª ronda
|Doble 6-4
|Juncheng Shang (Chi)
|22
|2024
|Shanghái
|2ª ronda
|Doble 6-2
|Luca Nardi (Ita)
|21
|2025
|Doha
|Octavos
|6-1, 4-6 y 6-3
|Arthur Fils (Fra)
|20
|2025
|Montecarlo
|Cuartos
|4-6, 7-5 y 6-3
|Ethan Quinn (EE UU)
|21
|2025
|Barcelona
|3ª ronda
|6-2 y 7-6(6)
|Arthur Fils (Fra)
|20
|2025
|Barcelona
|Semifinales
|6-2 y 6-4
|Oliver Tarvet (Ing)
|21
|2025
|Wimbledon
|2ª ronda
|6-1, 6-4 y 6-4
|Hamad Medjedovic (Ser)
|22
|2025
|Cincinnati
|3ª ronda
|Doble 6-4
|Luca Nardi (Ita)
|22
|2025
|Cincinnati
|Octavos
|6-1 y 6-4
|Arthur Fils (Fra)
|21
|2026
|Doha
|Final
|6-2 y 6-1
|João Fonseca (Bra)
|19
|2026
|Miami
|2ª ronda
|6-4 y 6-...
[Noticia de última hora, en breve publicaremos la ampliación].
MÁS AGUA, RETRASOS Y CANCELACIONES
Como ya sucediera el miércoles en la jornada inaugural del torneo, suspendida en su totalidad, la lluvia volvió a alterar la programacióndel torneo (sin estadios cubiertos). Esta vez sí pudieron disputarse partidos, pero de manera intermitente y con retrasos reseñables. Hubo también ocho cancelaciones.
No pudieron saltar a la pista, por ejemplo, Paula Badosa ni Rafa Jódar, citados con Iva Jovic y Aleksandar Vukic respectivamente. Por tanto, ambos tendrán que competir este sábado —los dos a partir de las 16.00, Movistar+—. A la misma hora debutará Alejandro Davidovich, contra Quentin Halys.
No tuvo fortuna Cristina Bucsa, quien se estrenaba como cabeza de serie en un torneo de categoría 1000. Unas molestias físicas impidieron a la cántabra (29ª) finalizar el encuentro contra la ucraniana Yuliia Starodubtseva y abandonó cuando perdía por 6-2 y 3-2, tras haber sido atendida en la primera manga.
También se despidió Roberto Bautista, superado por Karen Khachanov (doble 6-3). El castellonense cedió una vez que ya habían caído dos tenistas de peso como Casper Ruud (12º) y Jack Draper (25º). El primero fue batido por Ethan Quinn (6-4 y 7-6(6) y el segundo por Reilly Opelka (7-6(3) y 7-6(0).
El inglés Draper figuraba, precisamente, en la teórica ruta de Alcaraz. Frenado en Indian Wells por Medvedev, en esta ocasión no logró resistir a la brutal ofensiva del estadounidense: 25 aces y 48 ganadores. Su adiós se unió al de Alexander Bublik (11º), inferior a Matteo Berrettini (doble 6-4).
Por otra parte, Coco Gauff sufrió para remontar a Elisabetta Cocciaretto: 3-6, 6-4 y 6-3. Y el compromiso de la número uno, Aryna Sabalenka, tuvo que ser trasladado a la segunda pista para reajustar el desarrollo de la competición. Se resolvió a su favor: 7-6(5) y 6-4 a Ann Li.
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