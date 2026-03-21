Alcaraz se impone a Fonseca y supera con nota el estreno de Miami

A. C.

Como ya sucediera el miércoles en la jornada inaugural del torneo, suspendida en su totalidad, la lluvia volvió a alterar la programacióndel torneo (sin estadios cubiertos). Esta vez sí pudieron disputarse partidos, pero de manera intermitente y con retrasos reseñables. Hubo también ocho cancelaciones.

No pudieron saltar a la pista, por ejemplo, Paula Badosa ni Rafa Jódar, citados con Iva Jovic y Aleksandar Vukic respectivamente. Por tanto, ambos tendrán que competir este sábado —los dos a partir de las 16.00, Movistar+—. A la misma hora debutará Alejandro Davidovich, contra Quentin Halys.

No tuvo fortuna Cristina Bucsa, quien se estrenaba como cabeza de serie en un torneo de categoría 1000. Unas molestias físicas impidieron a la cántabra (29ª) finalizar el encuentro contra la ucraniana Yuliia Starodubtseva y abandonó cuando perdía por 6-2 y 3-2, tras haber sido atendida en la primera manga.

También se despidió Roberto Bautista, superado por Karen Khachanov (doble 6-3). El castellonense cedió una vez que ya habían caído dos tenistas de peso como Casper Ruud (12º) y Jack Draper (25º). El primero fue batido por Ethan Quinn (6-4 y 7-6(6) y el segundo por Reilly Opelka (7-6(3) y 7-6(0).

El inglés Draper figuraba, precisamente, en la teórica ruta de Alcaraz. Frenado en Indian Wells por Medvedev, en esta ocasión no logró resistir a la brutal ofensiva del estadounidense: 25 aces y 48 ganadores. Su adiós se unió al de Alexander Bublik (11º), inferior a Matteo Berrettini (doble 6-4).

Por otra parte, Coco Gauff sufrió para remontar a Elisabetta Cocciaretto: 3-6, 6-4 y 6-3. Y el compromiso de la número uno, Aryna Sabalenka, tuvo que ser trasladado a la segunda pista para reajustar el desarrollo de la competición. Se resolvió a su favor: 7-6(5) y 6-4 a Ann Li.