Martin Baron, al recibir el Premio Ortega y Gasset de Periodismo: “Debemos reflexionar sobre lo que está en juego cuando se pone en peligro la libertad de expresión”

El exdirector de ‘The Washington Post’ advierte del peligro de los líderes autoritarios y la dificultad de un consenso sobre los hechos

Me siento profundamente honrado de recibir este prestigioso premio. Gracias al jurado y a EL PAÍS por considerar que merecía este reconocimiento.

Significa mucho para mí que este premio se entregue coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de EL PAÍS, un periódico que, a lo largo de este medio siglo, se ha dedicado sin vacilar a la defensa de una democracia sólida.

La democracia necesita pilares institucionales. Y EL PAÍS ha sido uno de ellos, un faro de esperanza e inspiración para periodistas de todo el mundo, y una piedra angular de la vibrante democracia que ha tomado forma en este gran país.

También me siento profundamente honrado por ser reconocido junto a Svetlana Alexiévich y Sergio Ramírez, cuya obra refleja el valor que necesitamos para que la libertad perdure y para que se respete la verdad.

Vivimos en una época en la que los valores democráticos están en peligro. En peligro, por culpa de líderes que buscan un poder autoritario. En peligro, por nuestra incapacidad para compartir un conjunto común de hechos. En peligro, por culpa de tecnologías que avanzan rápidamente —desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial — y que siembran la confusión y el cinismo entre la población sobre lo que es verdad y lo que es mentira.

En Estados Unidos, nuestro gobierno está tratando hoy de socavar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Nuestras instituciones democráticas están demostrando ser más frágiles de lo que antes parecía posible. Y dentro de la prensa, algunos propietarios, vergonzosamente, no defienden los derechos que dieron origen a sus negocios y que han sostenido nuestra democracia.

Debemos reflexionar sobre lo que está en juego cuando se pone en peligro la libertad de expresión: el derecho de los músicos, autores, dramaturgos, guionistas y cómicos a expresarse como deseen; el derecho del público a escuchar, ver y leer lo que considere oportuno; el derecho de los ejecutivos empresariales, académicos, activistas y líderes políticos a abogar por las políticas en las que creen. El derecho de cada uno de nosotros a hablar libremente con la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo sin temor a la vigilancia ni a las represalias.

Los derechos que la prensa pretende proteger no son diferentes de los derechos que todo ciudadano merece para sí mismo: el derecho a descubrir los hechos, el derecho a compartirlos con los demás y el derecho a expresar opiniones sobre lo que se debería hacer.

Estoy agradecido por todo lo que ha contribuido EL PAÍS para garantizar esos derechos y les agradezco que con este premio me hayan permitido participar en la celebración de una misión que compartimos.

[Discurso íntegro del periodista Martin Baron, exdirector de ‘The Washington Post’ y de ‘The Boston Globe’, en la ceremonia de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo 2026]