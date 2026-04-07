El Valencia Basket supera al Milán y alcanza los ‘playoffs’ de la Euroliga

Pedro Martínez levantó el puño cuando sonó la bocina, algo muy poco habitual en él. El triunfo del Valencia Basket ante el Milán (102-96) este martes le aseguraba una plaza en los playoffs de la Euroliga y se ahorra, así, esa eliminatoria previa del play-in. Este resultado cobró más valor todavía después de las derrotas del Fenerbahce, al que iguala en la segunda posición, y del Real Madrid. Ahora tiene dos jornadas para afianzarse entre los cuatro primeros, que le aseguraría jugar en casa en el desempate de los cruces. El conjunto de Sergio Scariolo, que cae al quinto puesto, cedió (102-88) ante el líder, el Olympiacos, que suma 24 victorias, una más que turcos y valencianos. El Baskonia, ya sin opciones de nada, sigue demostrando tener amor propio y superó al Maccabi (101-98).

El Valencia vivió otro duelo frenético. El primer cuarto se cerró con 51 puntos (27-24), la constatación de a qué habían ido los dos equipos al Roig Arena. El Valencia Basket y el Milán no habían salido a especular. Chocaron las manos para echarse un pulso a ver quién de los dos era capaz de meter más canastas. Sus elevados porcentajes en cualquier tipo de tiro sirvió para ir cebando el marcador sin parar. Una tormenta de puntos: 85 en 15 minutos (42-43). No había un respiro.

La fiesta no tenía fin. Al descanso, ya habían superado los cien puntos (51-54). La afición vivía feliz el partido porque cada pocos segundos pasaba algo. Quizá no tanto Pedro Martínez después de ver que su equipo había concedido 54 puntos en 20 minutos. Una temeridad incluso para una formación con el caudal anotador del Valencia Basket.

No mejoró la defensa del Valencia, que recibió el tercer cuarto con un parcial de 8-18 que escoció en el Roig Arena, con el Milán por encima de los diez puntos por primera vez (56-67) gracias a que encontraba lanzamientos muy cómodos que le permitían navegar con porcentajes próximos al 60% de acierto tanto en tiros de dos como de tres. Las faltas que podrían haber entorpecido estas rachas fueron muy inoportunas y el Milán seguía a lo suyo (61-75).

El Valencia empezó a defender bien entrado el tercer cuarto. Justo cuando se vio con el agua al cuello. El esfuerzo tuvo su premio y volvió a meterse en el partido (76-70) con Jean Montero liderando después a su grupo en cada ataque (14 puntos en este periodo). Hay días como este en los que llega a parecer que Pedro Martínez decide cuándo exigir ese esfuerzo extra en una temporada con tantos partidos. El dominicano (25 puntos, cinco rebotes y tres asistencias), bien secundado por Brancou Badio y Jaime Pradilla, sumó canastas clave para terminar de hundir al conjunto italiano.

Olympiacos OLY 102 Real Madrid RMA 88 1 2 3 4 T OLY 31 18 23 30 102 RMA 19 23 15 31 88 FINALIZADO

El Real Madrid no pudo seguir el ritmo de victorias del Valencia Basket y se derrumbó en la segunda mitad ante un Olympiacos que volaba con las alas del estadounidense Tyler Dorsey, autor de 37 puntos (43 de valoración), con siete triples, y el griego Sasha Vezenkov, que aportó 26 puntos y nueve rebotes. El cuadro de Scariolo apurará sus opciones de acabar la liga regular entre los seis primeros con dos partidos ante el Fenerbahce, en su peor momento de la temporada, y el Estrella Roja.

El Baskonia, que recibió al Maccabi Tel Aviv a puerta cerrada, sigue sin dejarse ir en la Euroliga a pesar de haberse quedado sin objetivos después de sufrir 24 derrotas. El equipo de Paolo Galbiati, bien dirigido por Trent Forrest, y con los puntos de Timothe Luwawu-Cabarrot, logró su duodécimo triunfo.