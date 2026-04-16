El FMI restablece relaciones con Venezuela tras siete años suspendidas

Venezuela sigue dando pasos para la normalización diplomática tras casi una década aislada de organismos internacionales bajo las sanciones de Estados Unidos al régimen chavista. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado este jueves que reanuda las relaciones con Venezuela tras siete años suspendidas.

A través de un escueto comunicado, el organismo multilateral dirigido por la búlgara Kristalina Georgieva, ha informado: “De conformidad con la opinión de los países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) que representan una mayoría del poder total de votación del FMI, y en línea con la práctica de larga data, el FMI ha reanudado sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”.

La decisión supone un paso más para la recuperación del status de Caracas. El FMI fue creado después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de la conferencia de Bretton Woods para prestar asistencia financiera a los países. Desde entonces se ha convertido en prestamista de último recurso para los estados en dificultades. Con la normalización diplomática, el Fondo podrá prestar ayuda financiera al Gobierno de Caracas si fuera necesario.

La decisión del FMI se produce la misma semana que Estados Unidos, con gran peso en el organismo internacional, ha levantado las sanciones para el Banco Central de Venezuela y otras instituciones financieras para que puedan empezar a operar.

“Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946. Las relaciones con Venezuela se habían suspendido en marzo de 2019 debido a cuestiones relacionadas con el reconocimiento del gobierno”, ha abundado el organismo internacional con sede en Washington.

El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya había dejado entrever la decisión unas horas antes. Ha explicado que “España ha apoyado desde el primer momento la normalización de relaciones del FMI con Venezuela. Fuimos uno de los primeros países en hacerlo”.

El número dos del Ejecutivo ha indicado desde Washington a donde ha viajado para participar en la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ha impulsado “la normalización de las relaciones del Fondo con Venezuela, entre otras cosas porque ayudaría. Es otro paso, en términos financieros, a normalizar la situación en Venezuela”. Y ha abundado: “Yo creo que sí que vamos a llegar a la mayoría suficiente como para que esto se produzca”.

El FMI estuvo sondeando durante los días previos a la asamblea de primavera a los países miembros para conocer su postura sobre la reanudación de relaciones con Venezuela.

El restablecimiento de relaciones supone otro espaldarazo para la presidenta interina Delcy Rodríguez, que ascendió al poder tras la operación militar de Estados Unidos para capturar al expresidente Nicolás Maduro mientras dormía en un cuartel cerca de Caracas. Desde entonces, Washington ha mantenido cierta tutela sobre el Gobierno del país caribeño a cambio de levantar buena parte de las sanciones económicas que pesaban sobre el país.