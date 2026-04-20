El PSOE aventaja en casi 13 puntos al PP, según el barómetro del CIS de abril

Los socialistas crecen y se sitúan en el 36,4% en intención de voto, seguidos de los populares, que se colocan en un 23,6%

El PSOE ganaría las elecciones generales en caso de que se celebraran hoy, según el barómetro del CIS de abril, publicado este lunes. El estudio da a los socialistas la estimación más alta desde los comicios de julio de 2023, un 36,4% del voto, 4,6 puntos más que en marzo, lo que los sitúa 12,8 puntos sobre el Partido Popular, que pierde tres décimas respecto al último estudio y se quedaría con el 23,5% de los sufragios.

El CIS coloca a Vox en tercera posición con el 14,7% de los votos (casi dos puntos menos que en marzo) y pronostica también una caída de Sumar, que cae del 7,1% al 5,8% en intención de voto. El partido de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta, también se deja casi medio punto y cae hasta el 1,7%.

Pedro Sánchez (PSOE) es el líder político preferido para ser presidente del Gobierno en estos momentos para el 31,3% de los ciudadanos; le siguen Alberto Núñez Feijóo (PP), a quien prefiere el 9,9% de los españoles, y Santiago Abascal (Vox), que cuenta con el respaldo del 7,4%. Hay un 23% de la ciudadanía que indica que no quiere tener a ninguno de los líderes actuales al frente de La Moncloa.

Pese al apoyo registrado, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no despierta mucha confianza en los ciudadanos. Preguntados por este aspecto, solo el 10,1% dice que el jefe del Ejecutivo le inspira “mucha confianza”. El 26,7% afirma que tiene “bastante confianza” en el presidente y hay un 20,5% y un 41,4% de la ciudadanía que, respectivamente, sienten “poca” o “ninguna confianza” en la labor de Sánchez. La confianza registrada por el jefe del PP es menor: el 46,6% dice que Alberto Núñez Feijóo no le despierta “ninguna confianza”, el 35% dice que “poca”, el 14% afirma que “bastante” y solo el 3,2% expresa que Feijóo le inspira “mucha confianza”.

El trabajo de campo del barómetro de abril, que cuenta con 4.020 entrevistas, se realizó en los primeros días del mes, cuando comenzaron los juicios por el caso Kitchen y el caso Koldo. Por un lado, la Audiencia Nacional comenzó a juzgar el caso Kitchen, la supuesta trama parapolicial organizada para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación sensible para el partido y sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido; y, por otro, el Tribunal Supremo inició las vistas por el caso Koldo, la causa que investiga si el exministro y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos, junto a su hombre de máxima confianza, Koldo García, se enriquecieron a través de la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. También en esas jornadas se cerró el acuerdo de los partidos a la izquierda del PSOE para concurrir juntos en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo, liderados por Antonio Maíllo.

Valoración de ministros

El estudio del instituto dirigido por José Félix Tezanos pregunta a los ciudadanos si conocen a los miembros del Consejo de Ministros. La ministra menos conocida es la titular de Educación, Milagros Tolón, a quien dice no conocer el 88% de los encuestados. Le sigue Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Al otro lado se encuentra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a quien dicen conocer el 96,5% de los ciudadanos.

También pide una valoración de cada uno de ellos y solo aprueban cuatro. El mejor valorado es el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que recibe un 5,93 sobre 10, a quien sigue la titular de Defensa, Margarita Robles, con un 5,33; Pablo Bustinduy (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) con un 5,27, y Ernest Urtasun (Cultura), con un 5,05. El ministro peor valorado del Gobierno es Fernando Grande-Marlaska, a quien los españoles ponen un 4,06 sobre 10.

Mucha preocupación por la situación en Oriente Próximo

El barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas pregunta a los ciudadanos por la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de este: “¿Está usted muy preocupado, bastante, algo, poco o nada preocupado?”, lanza. El 29,1% y el 39,3% afirman estar “muy preocupados” o “bastante preocupados”. Frente a ellos se sitúa el 15,5% de la ciudadanía que se muestra “algo preocupada” y alrededor de un 13% que está “poco” o “nada” preocupado por la situación.

Nueve de cada 10 afirman que esta guerra supone un riesgo importante para la paz internacional y casi el 60% indica que le está afectando personalmente en el precio de los carburantes, en el incremento del coste de la factura de la luz y el gas y en el encarecimiento de la cesta de la compra, principalmente, aunque también citan “una mayor sensación de inseguridad” debido al conflicto en Oriente Próximo.