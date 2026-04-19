Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Irán ve “avances” en las negociaciones con EE UU, pero con el acuerdo final aún lejos

El principal negociador de Irán, Qalibaf, ha dicho en la madrugada de este domingo en la televisión estatal que se ha “avanzado” en las negociaciones con Washington. “Pero aún queda mucho por hacer”, ha añadido. Unas 3.500 personas han muerto en el país por el actual conflicto con EE UU e Israel, iniciado el 28 de febrero, según el último balance ofrecido por la Fundación de Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán. Mientras, la situación sigue tensa en el estrecho de Ormuz, un día después de que Irán anunciara nuevamente su cierre a todo buque civil. Teherán ha advertido de que solo lo levantará cuando Estados Unidos desista de su bloqueo de los puertos iraníes.

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