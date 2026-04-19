Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Irán ve “avances” en las negociaciones con EE UU, pero con el acuerdo final aún lejos
Teherán eleva a cerca de 3.500 los muertos en la guerra
El principal negociador de Irán, Qalibaf, ha dicho en la madrugada de este domingo en la televisión estatal que se ha “avanzado” en las negociaciones con Washington. “Pero aún queda mucho por hacer”, ha añadido. Unas 3.500 personas han muerto en el país por el actual conflicto con EE UU e Israel, iniciado el 28 de febrero, según el último balance ofrecido por la Fundación de Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán. Mientras, la situación sigue tensa en el estrecho de Ormuz, un día después de que Irán anunciara nuevamente su cierre a todo buque civil. Teherán ha advertido de que solo lo levantará cuando Estados Unidos desista de su bloqueo de los puertos iraníes.
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Los grandes carteles que cubren muchos edificios del centro de las ciudades iraníes han sido durante décadas una herramienta interna más de un arsenal de comunicación política muy ideologizada, tenebrosa, de imágenes oscuras que remiten a la religión y a la muerte: los rostros de los mártires ―los soldados caídos de la guerra de Irak contra Irán (1980-1988)―; los retratos de los dos ancianos líderes supremos, los ayatolás Jomeini y Jameneí, que la República Islámica había tenido hasta el inicio de la guerra el 28 de febrero; mujeres cubiertas con el chador negro de la cabeza a los pies. Esas imágenes reforzaban la idea de la República Islámica que tenían y aún tienen muchos occidentales. La de una autocracia, un Estado fundamentalista anclado en el pasado y que rinde culto al martirio.
El ejército iraní alerta de un posible ataque de Estados Unidos e Israel pese al alto el fuego
El ejército iraní ha alertado este domingo de la posibilidad de que EE UU e Israel lancen un nuevo ataque contra el país, a pesar del alto el fuego. “La disposición de las fuerzas de combate, la tendencia al alza en la transferencia de equipamiento, el silencio radiofónico, las maniobras especiales, las amplias operaciones de recopilación de información y la coordinación operativa con el régimen israelí indican que Estados Unidos podría tener la intención de iniciar un conflicto militar antes de que finalice el alto el fuego de dos semanas”, señalan los militares en un mensaje compartido en Telegram, en el que aseguran que Irán “está preparado” para hacer frente a un eventual ataque.
Las avenidas de Dahiye se asemejan del todo a un paisaje apocalíptico de película. Los suburbios que rodean Beirut por el sur de la capital libanesa -Dahiye significa suburbio en árabe- muestran tal destrucción después de 46 días de ofensiva israelí que, en algunas zonas, se antoja imposible el regreso de la vida civil. Este sábado, miles de residentes regresaban a la zona para evaluar los daños sin saber si la tregua de 10 días que Estados Unidos anunció el jueves —y que entró en vigor el viernes— dará el suficiente margen diplomático, tal y como ansía el Gobierno libanés, para convertir el cese de los combates en permanente, y evitar la reanudación de la guerra entre Israel y el movimiento armado Hezbolá.
Ni el espionaje de élite, ni la inteligencia artificial capaz de procesar un millar de objetivos en el primer día de guerra, ni el despliegue de tres portaaviones estadounidenses han bastado. El músculo del Pentágono y de Israel ha topado en el estrecho de Ormuz con las minas navales iraníes, un arma tan discreta y barata como eficaz. Teherán no necesitó siquiera asumir oficialmente que las plantó en el lecho marino. Le bastó con señalar “zonas de peligro” en este embudo de 167 kilómetros de largo y 33 kilómetros en su parte más angosta. Así taponó durante siete semanas el paso del 20% del crudo mundial, negoció un alto el fuego con Estados Unidos y accedió a reabrir el paso el pasado viernes, aunque con marcha atrás el sábado. Teherán ha conseguido que ya no se plantee sobre la agenda de diálogo el cambio de régimen. Todo eso, sin detonar una sola mina, con la mera sospecha de su presencia.
Encerrados entre paredes de acero, en buques fondeados a varias millas de la costa, viendo cómo los misiles y los drones golpean a su alrededor, consumidos los nervios por las noticias de la reapertura del estrecho de Ormuz un día y su nuevo bloqueo al siguiente (este mismo sábado), y, en algunos casos, con los víveres a punto de agotarse, unos 20.000 marineros llevan más de un mes y medio atrapados en el golfo Pérsico a causa de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
Irán eleva a cerca de 3.500 las víctimas mortales en la guerra
La Fundación de Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán ha situado en torno a 3.500 el número de ciudadanos iraníes fallecidos a consecuencia del conflicto armado con Estados Unidos e Israel, iniciado el pasado 28 de febrero con el lanzamiento de la operación conjunta bautizada como Furia Épica, ha declarado este sábado su responsable, Ahmad Mousavi.
En declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias ISNA, Mousavi ha asegurado que “en el sistema de la Fundación de Mártires se están registrando actualmente los casos de 3.468 personas fallecidas como resultado de la guerra con Estados Unidos e Israel”.
Estas cifras difieren de las difundidas anteriormente por el Ministerio de Salud iraní, que, según recogió la cadena Al Jazeera, elevaba el balance a 2.076 muertos y unos 26.500 heridos desde el inicio de los ataques. (EP)
El principal negociador de Irán dice haber “avanzado” en las negociaciones con Estados Unidos
El principal negociador de Irán, Qalibaf, ha dicho en la madrugada de este domingo en la televisión estatal haber “avanzado” en las negociaciones con Estados Unidos. “Pero aún queda mucho por hacer”, ha añadido. (Reuters)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este domingo 19 de abril. Seguimos pendientes de la situación en el estrecho de Ormuz, después de que ayer Irán anunciara su cierre a todo buque civil. Teherán ha advertido de que solo lo levantará cuando Estados Unidos desista de su bloqueo de los puertos iraníes.
El principal negociador de Irán, Qalibaf, ha dicho en la madrugada de este domingo en la televisión estatal haber “avanzado” en las negociaciones con Washington. “Pero aún queda mucho por hacer”, ha añadido.
Mientras, la Fundación de Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán ha situado en torno a 3.500 el número de ciudadanos iraníes fallecidos a consecuencia del conflicto armado con Estados Unidos e Israel, iniciado el pasado 28 de febrero.
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