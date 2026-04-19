Sánchez anuncia que pedirá formalmente a la UE la ruptura del acuerdo de asociación con Israel

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha abierto este domingo en Gibraleón (Huelva) la precampaña a las elecciones andaluzas, convocadas el próximo 17 de mayo, con el objetivo de salvar el suelo electoral socialista, en mínimos según las últimas encuestas. Así como relanzar a su candidata a la Junta, la exministra María Jesús Montero, que registra las peores valoraciones de todos sus competidores en los mismos sondeos. Sánchez se ha armado con una de sus bazas fundamentales, el “no a la guerra”, y ha anunciado que España pedirá formalmente, en la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete del martes en Luxemburgo, “romper el acuerdo de asociación con Israel”. “Un Gobierno que viola el derecho internacional o los principios de la UE no puede ser su socio”, ha justificado.

Sánchez se ha subido al escenario del primer mitin de precampaña, ante unas 2.000 personas (varias decenas se quedaron fuera de la nave habilitada por la limitación del aforo), en una provincia que fue histórico baluarte socialista. Con su presencia en Andalucía, que será recurrente hasta el 17-M, intenta relanzar a la segunda ministra que empuja a unas elecciones autonómicas en esta legislatura. La estrategia con la anterior responsable de Educación, Pilar Alegría, en Aragón se tradujo en 18 diputados, la mínima representación socialista en esta comunidad.

En Andalucía, las previsiones no son mejores. La encuesta del Centro de Estudios Andaluces (Centra) del pasado martes otorga a Montero el 21% de los votos y entre 26 y 27 escaños, por debajo del suelo electoral alcanzado en 2022 (30 escaños). El mismo sondeo, elaborado por una institución dependiente de la Junta, sitúa a Montero como la líder con peor nota de todos los candidatos: 3,7 sobre 10.

Frente a esta tendencia, Sánchez ha esgrimido el reciente encuentro de presidentes progresistas de Barcelona, pacifismo, un balance personal positivo de la acción de Gobierno y la regularización de inmigrantes frente al PP, a quien ha acusado de oponerse a este procedimiento porque “un partido que se financió en B [en relación con el caso Kitchen] quiere trabajadores que cobren en B”.

El presidente del Ejecutivo ha acusado al PP, “con Vox dentro o fuera [en alusión al reciente acuerdo de Gobierno en Extremadura]”, de bloquear las medidas que favorezcan el acceso a la vivienda o las ayudas a las clases trabajadoras ante los efectos de la guerra o las subidas del salario mínimo o la revalorización de las pensiones. Sobre este último aspecto, como ya anunció en el verano de 2024, ha asegurado: “En 2027 llenaremos la hucha de las pensiones con 25.000 millones de euros para asegurarlas para los jóvenes”.

Montero, como exvicepresidenta y exministra, también ha tenido que recurrir a su particular balance de legislatura para armar su candidatura y a su lema electoral: “Defiende lo público”. En este sentido, ha calificado la crisis de los cribados de cáncer de mama, que ha supuesto retrasos de más de un año en los diagnósticos de tumores, como “la mayor negligencia de un sistema sanitario en este país”. La que fue consejera de Sanidad ha asegurado que, con ella en la Junta, nadie esperará más de 80 días una prueba sanitaria. También ha prometido la construcción de 10.000 viviendas y facilitar la entrada a las mismas.

“Estamos asistiendo a un desmantelamiento de lo público. Nos llevan al colapso de los sistemas sanitarios y, por lo tanto, social. No vamos a permitir que nos empobrezcan. En estas elecciones los andaluces se juegan la vida, se juegan la salud”, ha defendido en Gibraleón, uno de los pueblos donde el PSOE conserva la mayoría absoluta.