El CIS detecta una caída de Vox de más de dos puntos en el barómetro de marzo

El PSOE sería el ganador de las elecciones generales en caso de que se celebraran hoy mismo, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo, publicado este miércoles. Los socialistas conseguirían un 31,8% de los votos, 0,8 puntos menos que en el barómetro de febrero, lo que los sitúa a 8,5 puntos del PP, que crece 0,4 hasta el 23,3% de los sufragios. Vox cae 2,3 puntos respecto al último estudio y baja del 18,9% de los votos que pronosticaba el instituto que dirige José Félix Tezanos en el mes de febrero.

Sumar crece 0,1 punto respecto al último barómetro y se sitúa en el 7,1% en intención de voto, Podemos cae del 3,9% al 2,9% y Se Acabó La Fiesta, el partido del eurodiputado Alvise Pérez se deja tres décimas.

El barómetro de marzo pregunta: “¿De los principales líderes políticos, ¿quién preferiría que fuese el presidente del Gobierno en estos momentos?”. El 23,6% de los encuestados no apuesta por ninguno de los actuales líderes. El 25,7% afirma que su preferido es el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El 9,8% de los españoles considera que Alberto Núñez Feijóo sería un buen presidente. El jefe de los populares vuelve a situarse por encima de Santiago Abascal, que superó a Feijóo en los estudios de enero y febrero. Ahora, el presidente de Vox es el preferido para el 9,4% de los ciudadanos. También crece el porcentaje de españoles que considera que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sería un buen presidente: si en febrero optaba por él un 4,2% de los encuestados, el barómetro de marzo refleja que ahora lo elige el 5,8%.

Poco cambia sobre las notas que dan los ciudadanos a los actuales líderes del PSOE, el PP, Vox o Sumar: ninguno aprueba. El que mejor nota recibe es Pedro Sánchez, a quien dan un 4,43 sobre 10. Yolanda Díaz es, de nuevo, la segunda mejor puntuada (4,23), y le siguen Alberto Núñez Feijóo (3,60) y Santiago Abascal, que se queda a una centésima del 3.

El trabajo de campo del CIS comenzó pocos días después del inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán. Durante el tiempo en el que el instituto que dirige José Félix Tezanos preguntaba a la ciudadanía, el Gobierno prohibía a EE UU el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para sus operaciones relacionadas con el conflicto en Oriente Próximo.

También durante esas jornadas, Castilla y León estaba en campaña para las elecciones que se celebraron el pasado domingo en las que ganó el PP con 33 escaños, dos más que en los comicios de 2022; el PSOE también sumó dos procuradores respecto a 2022 y quedó en segunda posición con 30; Vox se mantuvo como tercera fuerza en el Parlamento autonómico, pasando de 13 a 14 escaños. Unión del Pueblo Leonés mantuvo los tres procuradores con los que contaba, mientras que Por Ávila y Soria Ya se quedaron con un solo escaño para esta legislatura.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]