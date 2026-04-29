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Madrid
Regularización inmigrantes

Un grupo de migrantes intenta acceder a la Embajada de Gambia en Madrid

Decenas de personas habían pasado la noche haciendo cola para tramitar su pasaporte

00:12
Decenas de personas entran a la embajada de Gambia en Madrid
Migrantes gambianos saltan la valla de la embajada de Gambia en Madrid. Foto: JUPOL
Lucía Franco
Lucía Franco
Madrid -
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La Policía Nacional intervino en la mañana del martes para evitar que varias personas migrantes que hacían cola frente a la Embajada de Gambia en Madrid accedieran por la fuerza al recinto tras horas de espera para conseguir el pasaporte.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.00 en la calle Hernández Iglesias, en el madrileño distrito de Ciudad Lineal. A primera hora se les comunicó que las citas se habían agotado. Fue entonces cuando la situación se tensó: varias personas comenzaron a saltar la valla e intentaron entrar al interior del recinto. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional. No hubo heridos ni detenidos. “Se produjo una disputa por el reparto de números que derivó en una riña en la cola”, señalan fuentes policiales.

Desde la embajada restan importancia a lo ocurrido. “No pasó nada relevante. Solo se formaron colas, como en otras ocasiones”, explican. Añaden que el trámite estaba relacionado exclusivamente con la expedición y renovación de pasaportes para ciudadanos gambianos. “Los pasaportes llegan cada tres meses, por eso se generan estas colas. La embajada abre pocos días al mes”, aseguran, y niegan que esto tenga algo que ver con la regularización y los certificados de vulnerabilidad.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que los incidentes registrados en la Embajada de Gambia en Madrid son la consecuencia directa de un proceso de regularización masiva mal dimensionado y sin los medios adecuados. “Se ha puesto en marcha un proceso que afecta a cientos de miles de personas, con plazos muy limitados y sin una planificación suficiente ni dentro ni fuera de España. El resultado es una presión masiva sobre consulados, embajadas y oficinas administrativas que no están dimensionadas para asumir este volumen”, aseguran.

Distintas plataformas sociales que trabajan con población gambiana denuncian, sin embargo, dificultades para acceder a la documentación. “Hay personas que llevan días intentando conseguir cita sin éxito. A algunos les han dicho que se han quedado sin libretas de pasaporte”, explican. Según relatan estas asociaciones, hay quienes han pasado la noche frente a la embajada o incluso han abonado tasas sin recibir aún el documento.

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