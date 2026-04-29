El actor Sam Neill anuncia que está libre de cáncer tras cinco años de tratamiento: “No es un milagro, es ciencia en su máxima expresión”

El protagonista de la saga ‘Parque Jurásico’ fue diagnosticado con un raro linfoma en 2022. Pasó por quimioterapia y otros tratamientos que a él le dejaron de funcionar, y, según ha contado en su Instagram, hoy “está limpio” gracias a un ensayo clínico

El actor Sam Neill (Irlanda del Norte, 78 años) pensó que iba a morir cuando en 2022 le diagnosticaron un raro cáncer de sangre en una fase avanzada. Ahora, después de años de múltiples tratamientos, el protagonista de la saga de Parque Jurásico o el inspector Chester Campbell en Peaky Blinders ha revelado que está libre de cáncer. “He estado viviendo con un tipo de linfoma durante cinco años y estuve en quimioterapia, un tratamiento muy duro, pero que me mantenía con vida”, dijo Neill en una entrevista para el canal australiano 7 News. “Entonces la quimioterapia dejó de funcionar. Estaba desesperado y parecía que estaba a punto de morir”, reveló, para después compartir la buena noticia: “Me acaban de hacer una tomografía y no hay cáncer en mi cuerpo, es algo extraordinario”. Ahora el actor está listo para volver al trabajo: “Ya es hora de que haga otra película”, anunció el domingo en televisión.

Dos días después de su aparición televisiva, quiso informar sobre las nuevas noticias a través de sus redes sociales. “Gracias a la ciencia estoy libre de cáncer”, escribió este martes el actor en una publicación en su perfil de Instagram, donde acumula 888.000 seguidores. “No me gusta hablar mucho de mí y del cáncer. Pero aquí les cuento cómo llegué hasta aquí. Llevaba años recibiendo quimioterapia, pero dejó de funcionar. Las cosas se empezaron a poner serias. Estábamos todos desesperados. Y de un momento a otro me encontraba participando en un ensayo clínico de un tratamiento con células CAR-T dirigido a mi linfoma específico”, escribe. “Todo era completamente nuevo. Nos adentrábamos en territorio desconocido. Nadie sabía exactamente qué esperar. Creo que fui el primero en participar y me llamaron ‘Paciente Cero’. ¡De ahora en adelante, llámenme Sr. Cero!“, añadía en el post.

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El intérprete explica que, después de que su tratamiento dejara de funcionar, decidió probar la terapia con células CAR-T, que modifica genéticamente las células sanguíneas de los pacientes. Un tratamiento que en realidad se encuentra en ensayos clínicos y que puede costar alrededor de 750.000 dólares, como detalla el canal australiano. “Esto resultó ser una gran suerte para mí. La semana pasada me hicieron todas las pruebas y me complace, de hecho, me alegra mucho decir que no hay cáncer en mi cuerpo. Estoy limpio. Estamos todos asombrados”, comparte en Instagram.

“Aún estoy procesando esta información milagrosa. Pero, por supuesto, no es un milagro, es ciencia en su máxima expresión”, añade en la publicación. El actor tiene también palabras de agradecimiento para el equipo médico de Melbourne y Sídney: “Hay mucha gente que se preocupa profundamente por su trabajo y sus pacientes. Estoy inmensamente agradecido”. Neill cuenta su historia con el objetivo de que las terapias CAR-T estén disponibles para todos los que las necesiten, y para ello se ha unido a la fundación australiana Snowdome Foundation para recaudar fondos.

El actor reveló su diagnóstico por primera vez en 2023, en una entrevista con The Guardian con motivo de sus memorias Did I Ever Tell You This?. Ahí contó que le habían detectado un linfoma angioinmunoblástico de células T mientras estaba en la gira promocional de la película Jurassic World: Dominion. "El asunto es que estoy acabado. Posiblemente muriendo”, escribía en su libro cuando nada parecía funcionar y su tumor no paraba de crecer. El intérprete tenía que acudir al hospital cada dos semanas a recibir transfusiones y los médicos, contó Neill a Australian Story en 2023, le explicaron que la medicación probablemente dejaría de funcionar en un punto o que tendría que estar en tratamiento por el resto de su vida. El tratamiento finalmente funcionó y lo llevó a estar en remisión por más de 12 meses.