Feijóo llama “perdedor” a Sánchez en el Congreso y el presidente defiende la respuesta del Gobierno a las crisis

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado pecho este miércoles en la sesión de control al Gobierno de los resultados de su partido en las últimas elecciones celebradas en España —las de Castilla y León— para preguntar al jefe del Ejecutivo si considera que los españoles siguen confiando en su proyecto. Pedro Sánchez ha defendido su gestión y “la capacidad de respuesta [del Gobierno] ante crisis muy graves”. “Estamos ante un movimiento de guerra en Irán, que creo que nos debería interpelar a todas las fuerzas parlamentarias que estamos aquí presentes. ¿Y dónde está el Gobierno? El Gobierno ha estado donde ha estado siempre en la defensa del derecho internacional, en la defensa de la paz y el no a la guerra”, ha dicho Sánchez antes de afirmar que la posición de La Moncloa es “coherente y consistente”.

Feijóo ha insistido en los resultados electorales y ha acusado a Sánchez de ser “un perdedor” que “ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos cuatro años”. “Por más que disimule, 10 derrotas no es una mala racha, es un veredicto al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra. Le están fallando los superpoderes, no cuelan sus maniobras ni sus cortinas de humo ni sus mentiras”, ha espetado el líder del PP, que ha rechazado el “no a la guerra” de Sánchez, pues considera que los españoles que quieren “cambio” no están a favor del conflicto. “La mayoría de los españoles no queremos la guerra, lo que sí queremos es que usted nos deje en paz. Los españoles queremos un Gobierno que no nos mienta, que no nos robe, que sea decente y que gestione y que sirva”, ha zanjado el jefe de los populares antes de pedirle al jefe del Ejecutivo que no lleve el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán en un decreto ómnibus, sino que se voten en la cámara por separado.

Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Jaime Villanueva

En su réplica, Sánchez ha augurado el voto en contra del PP a las medidas que el Ejecutivo tiene previsto anunciar el viernes tras un Consejo de Ministros extraordinario. “Este Gobierno sí asume sus responsabilidades y ustedes ya están poniéndose la venda antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del real decreto ley para proteger a la gente como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante toda la crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno”, ha apuntado.

“Otra foto de las Azores”

Durante la misma sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso, el presidente del Gobierno ha afirmado que “si gobernaran el PP y Vox estaríamos en otra foto de las Azores”. Lo ha dicho en respuesta a una pregunta de la líder de Podemos, Ione Belarra, que le ha reclamado que haga realidad el ‘no a la guerra’ sacando a España de la “alianza criminal” de la OTAN, cerrando las bases militares estadounidenses de Morón de la Frontera y Rota y “revertir el rearme”, en referencia al aumento del presupuesto en Defensa.

La líder de Podemos, Ione Belarra, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo. Mariscal (EFE)

“Esta guerra no puede pagarla la gente trabajadora, que la pague Repsol”, ha dicho Belarra. La número uno de la formación morada ha insistido en que España no saldrá de “esta crisis bajando impuestos y regalando dinero público a las grandes empresas”, sino interviniendo el mercado y topando los precios de carburantes y alimentos. Sánchez ha apuntado que el Gobierno ayudará a empresas y trabajadores con las medidas que aprobará el viernes y ha defendido que, además, esas respuestas coyunturales se acompañan de medidas estructurales como el apoyo a las energías renovables, lo que “aumenta la autonomía estratégica”.