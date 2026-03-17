Feijóo, tras las declaraciones del Rey sobre la Conquista de América: “Hacer ahora un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate”

A falta de una respuesta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, las palabras del rey Felipe VI ante el embajador mexicano en las que admitía “los abusos” durante la conquista ha suscitado apoyos y malestar en las fuerzas políticas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado su “orgullo” por el “legado español” en América en una entrevista en esRadio. “Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate”, ha afirmado Feijóo. La reacción más dura ha llegado desde Vox, cuya portavoz en el Congreso ha defendido que la Corona española protagonizó “la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia”.

Feijóo ha pedido este martes enmarcar las palabras del Rey en el contexto en el que se dieron, subrayando que no las pronunció en un discurso institucional, sino durante una visita a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. “Yo creo que hay que contextualizarlo en todo lo que ha dicho, no solamente en una parte de lo que ha dicho, sino en el contexto de todo lo que ha venido a decir”, ha sostenido el jefe de los populares.

Aun así, ha dicho que “hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate. Estoy orgulloso del legado hispano en Latinoamérica. Todos los derechos humanos, las universidades, los hospitales... y derechos de pueblos indígenas de la época que dieron los Reyes Católicos, muy superiores a los que tenían en su territorio”. Además, ha añadido: “La llegada de España a América ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional. Se puede comparar con ventaja cualquier actuación española durante la conquista, como cualquier otra actuación de cualquier otro imperio de la época”.

Al ser preguntado de nuevo por este asunto, Feijóo ha pedido que no se “saquen las cosas de contexto” porque ya “las sacó el señor López Obrador, nosotros no”. El ya expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió en varias ocasiones al Estado español que se disculpe por los excesos cometidos durante la conquista. “Ayudaría mucho a ambos pueblos, a ambos países”, declaró el mandatario en una rueda de prensa en la que descartó que se tratase de un “asunto cerrado” y lamentó que España no viera la importancia de ofrecer un gesto simbólico para mejorar las relaciones bilaterales.

Horas después, la portavoz del partido en el Congreso ha matizado las palabras del líder de los populares. “Feijóo ha dicho lo mismo que el Rey, que no hay que mirar con los ojos del siglo XXI lo que ocurría en el XV”, ha defendido Ester Muñoz y ha añadido que: “Al margen de las leyes que garantizaban la protección de los indígenas se produjeron abusos, exactamente igual que al margen del código penal en estos momentos hay gente cometiendo delitos. Lo importante es que la corona no favoreció abusos, sino que protegió a los indígenas”. “Estoy completamente de acuerdo con el Rey de que no cabe pedir perdón por nada. En Hispanoamérica hay un legado de hermandad entre los pueblos, no hay guetos, como ocurre con el imperio Británico”, ha considerado la portavoz.

En este clima de tensión política, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha sido tajante al valorar las palabras del monarca español: “La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal y eso lo hizo la corona española”. Millán ha sostenido, además, que se llevó a cabo “respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos en la corona entonces”.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante la rueda de prensa en la Cámara Baja. Eduardo Parra (Europa Press)

Los partidos situados a la izquierda del PSOE se han mostrado divididos: algunos respaldan las palabras del rey Felipe VI, mientras otros las consideran insuficientes. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado crítica con las palabras de Felipe VI. “Estas declaraciones, en este contexto, después de las reivindicaciones que lleva haciendo México desde hace muchísimo tiempo, son claramente insuficientes. No están a la altura de lo que nuestro país debería hacer en términos de recuperación de la memoria democrática y de la memoria colonial. Esto es necesario para reconocer las vulneraciones de derechos, la gravísima violencia ejercida y también las consecuencias económicas que eso ha tenido para las poblaciones colonizadas”, ha afirmado. En su opinión, las “vulneraciones gravísimas de derechos humanos” continúan en la actualidad “en términos económicos, pero también de racismo simbólico y material” y se ha mostrado partidaria de “hacer una reflexión como país que está lejos de una mera mención en un discurso”.

Sumar, por su parte, ha dicho a través de su portavoz en el grupo parlamentario, Verónica Barbero, que “les parecen más que bien” y que pueden ayudar a unir lazos con México. Mientras que el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha considerado que son “insuficientes” como fórmula de petición de perdón a México, un gesto exigido por el ya expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Son unas palabras insuficientes, pero van en la buena dirección teniendo en cuenta que vienen del jefe de la familia Borbón. No tenemos más que reconocer lo que hicieron nuestros antepasados y trabajar por la reparación moral y económica”, ha señalado Ibáñez en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Gerardo Pisarello, diputado en el Congreso y exconcejal de los Comunes, ha dado la bienvenida a las palabras del Rey, pero con matices. “¿Hay que saludar ese gesto? Sí, porque es un paso que va en la dirección de lo que le reclamaban gobiernos como el de México, con el presidente López Obrador, primero, y Claudia Sheinbaum después. ¿Llega tarde y es insuficiente? También. Porque tuvieron que pasar 12 años de reinado para que por fin se pronunciara”, ha reflexionado en rueda de prensa.