Última hora de la actualidad política, en directo | Feijóo acusa a Sánchez de ser un “perdedor” y el presidente defiende la capacidad de respuesta del Gobierno ante crisis como la de Irán
El líder del PP restriega a los socios del Gobierno que se queden sin escaños en Castilla y León por “tragar con todo”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sacado pecho en la sesión de control de la “capacidad de respuesta” de su Gobierno ante las crisis que ha afrontado, como la actual de la guerra de Irán, “gravísima", para la que prepara medidas que serán aprobadas el viernes. Enfrente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al presidente que haya tardado 20 días en aprobar medidas - “cada día sin ayudas es un día más que aprovecha guerra y recauda más”, le ha diocho- y le ha tachado de “perdedor” por perder 10 de las 12 elecciones celebradas en los últimos años. “No es una mala racha, es un veredicto al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra. Le están fallando los superpoderes ni cuelan sus maniobras ni sus cortinas de humo ni sus mentiras ni su odio con H ni su discurso del miedo”, ha dicho. Anres, había restregado a Podemos, Sumar e IU que no hayan sacado ni un escaño en Castilla y León, lo que ha achacado a que hayan “tragado con todo” por seguir apoyando a Sánchez.
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Feijóo reprocha la tardanza en las ayudas y Sánchez augura que el PP votará en contra
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que la mayoría de los españoles no quieren la guerra y acusa al Gobierno de tardar en aprobar medidas para paliar las consecuencias del conflicto. “Han pasado 20 días y usted no ha hecho nada. Usted no tiene prisa, pero los transportistas, los pescadores, los agricultores, la industria, las empresas, las familias sí tienen prisa. Cada día sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra, un día que el Gobierno recauda más y los españoles tienen menos. Le advierto, señor Sánchez, no se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones”, dice.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, augura que el PP va a votar en contra de las medidas que el Ejecutivo tiene previsto anunciar el viernes, tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario. “Este Gobierno sí asume sus responsabilidades y ustedes ya están poniéndose la venda antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del real decreto ley para proteger a la gente como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante toda la crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno”, concluye.
Feijóo acusa a Sánchez de ser un “perdedor” y el presidente defiende la capacidad de respuesta del Gobierno ante crisis como la de Irán
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, carga contra el Gobierno por sumar “10 derrotas en 12 elecciones”. “Díganos: ¿Cree que los españoles siguen confiando en usted?”, pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El jefe del Ejecutivo replica sacando pecho de la “capacidad de respuesta” de su Gobierno ante crisis muy graves. “La crisis que vive ahora mismo el mundo es una es una crisis gravísima, estamos ante un movimiento de guerra en Irán, que creo que nos debería de interpelar a todas las fuerzas parlamentarias que estamos aquí presentes. ¿Y dónde está el Gobierno? El gobierno ha estado donde ha estado siempre en la defensa del derecho internacional, en la defensa de la paz y el no a la guerra, en la defensa del multilateralismo y de Naciones Unidas”.
Feijóo insiste: “No es una mala racha, es un veredicto al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra. Le están fallando los superpoderes ni cuelan sus maniobras ni sus cortinas de humo ni sus mentiras ni su odio con H ni su discurso del miedo”, ha dicho.
Acusa a Sánchez de ser “un perdedor” y haber llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos cuatro años. A sus socios, IU, Podemos y Sumar, les ha restregado que se hayan quedado sin escaños en Castilla y León, lo que ha achacado a que hayan “tragado con todo” por seguir apoyando a Sánchez.
Empieza la sesión de control al Gobierno
Empieza la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso. El primero en tomar la palabra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La pregunta registrada, según el orden del día, es: "¿Quién sigue confiando en su Gobierno? “. La dirige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Vox se convierte en el único partido que crece en las tres elecciones celebradas desde diciembre y rompe su techo. Vox modera su ascenso y queda por debajo del 20%. Las dos frases son ciertas y las dos demuestran que el resultado del domingo en Castilla y León permite al partido de Santiago Abascal ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Fue el 15-M una noche de éxito o de fracaso para Vox? ¿Qué factores determinan actualmente su rendimiento? EL PAÍS busca respuestas con cinco especialistas en ciencia política, sociología, demoscopia y extrema derecha.
Críticos de Vox liderados por Espinosa de los Monteros y Ortega Smith exigen un congreso extraordinario del partido
Exdirigentes de Vox encabezados por el que fuera portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, han difundido este miércoles un manifiesto en contra de la dirección nacional liderada por Santiago Abascal en el que exigen la convocatoria de un congreso extraordinario “con plazos suficientes y reglas claras”.
“Es hora de abrir el debate sobre el futuro de Vox”, afirman los firmantes del manifiesto, entre los que están el diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith, el exvicepresidente del partido Víctor González Coello de Portugal y el expresidente en Murcia José Ángel Antelo, así como los exdiputados Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real, Juan Luis Steegmann, Malena Nevado y Francisco José Contreras. Entre sus impulsores también está el primer presidente de Vox y concejal en Madrid, Ignacio Ansaldo; la vicealcadesa de Toledo por Vox, Inés Cañizares; la exlíder del partido en Madrid, Rocío Monasterio; la diputada autonómica de Cataluña Isabel Lázaro Pina; el diputado regional de Cantabria Cristóbal Palacio; y quien fue vicepresidente de Movilización Rubén Garrido.
Bajo el título Por la apertura del proyecto y la preparación para gobernar', los firmantes del manifiesto se presentan como militantes y exdirigentes del partido comprometidos con Vox desde su origen y aseguran que lo hacen público con la convicción de que “la lealtad política es a las ideas, no a las personas”. Denuncian que durante años han asistido en Vox a un proceso de reducción y empobrecimiento interno, en el que no se ha tratado de cerrar formalmente el proyecto sino de estrecharlo en la práctica, “concentrando decisiones en muy pocas manos, debilitando el debate, eliminando contrapesos y apartando a quienes mantenían criterio propio”.
“El resultado es un partido más pequeño por dentro, menos plural y menos ambicioso”, dicen, a lo que suman las “salidas o apartamiento” sin explicaciones suficientes y “por la vía de los hechos consumados” de mandos históricos y perfiles que han demostrado capacidad organizativa y compromiso con el proyecto. A ello suman la falta de autocrítica y recuerdan que Abascal decidió abandonar el PP porque, según dijo entonces, no había posibilidad de cambiar las cosas desde dentro al estar el partido “secuestrado” por la cúpula dirigente.
“Hoy, en nuestro caso, el problema es incluso más básico: ni siquiera existe ese cauce mínimo de deliberación porque no hay congresos y no se debaten las ideas”, recalcan y, por eso, exigen un congreso extraordinario que devuelva a Vox el debate político y el debate organizativo necesarios, dicen, para prepararse para gobernar.
Advierten de que sin talento, equipos, controles ni cauces de deliberación no hay alternativa seria de gobierno y expresan su preocupación por la existencia de “un entramado paralelo de entidades opacas” en el partido, así por los cambios de orientación política, entre los que señalan la salida del grupo europeo ECR, presidido por la italiana Gorgia Meloni. (EFE)
Las encuestas cumplieron su función en Castilla y León: el resultado fue lo que decían que era probable, una victoria del Partido Popular sin mayoría absoluta. Los sondeos tuvieron una precisión normal. Cometieron un error por partido de 1,7 puntos, un poco mejor de los 2 puntos que son su acierto histórico en España. Nuestro promedio redujo ese error a 1,6 puntos y las mejores estimaciones fueron las de Sigma Dos (0,8) y GAD3 (1,1).
PP y Vox ya hablan el mismo lenguaje sobre sus pactos de estabilidad y duraderos para gobernar juntos en Extremadura, Aragón y Castilla y León y empiezan a tomarse la medida también en el Congreso. Ahora, tras la última cita electoral y antes de que arranque la campaña en Andalucía, parecen mostrar más prisa por entenderse y no manifiestan claras diferencias de fondo. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, no tuvo problemas en reconocer este martes que los posibles acuerdos en el Congreso deberían de servir de “gran guía de lo que podemos hacer en las comunidades autónomas”. Su homóloga de Vox, Pepa Millán, ratificó que habrá pactos autonómicos pero matizó que no deberían ser directamente extrapolables a la Cámara baja aunque luego se apoyaron en varias iniciativas de la agenda de las derechas parlamentarias, como ampliar la prisión permanente revisable, sobre inmigración o una defensa de los cristianos perseguidos por el mundo y sobre todo en Nigeria.
El plan contra la guerra de Irán, principal asunto en la sesión de control
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que responder este miércoles en el Pleno del Congreso a preguntas sobre su posición contra la guerra en Oriente Próximo y sobre el plan que prevé aprobar el Consejo de Ministros el próximo viernes para paliar sus efectos económicos. Sobre eso preguntarán algunos de los grupos en la sesión de control, que además será el primer cara en el Congreso entre Sánchez y Feijóo desde el inicio de la guerra y tras las elecciones en castilla y León.
En concreto, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, aprovechará que le toca interrogar a Sánchez para intentar que el jefe del Ejecutivo le concrete cómo prevé afrontar la crisis geopolítica actual y qué medidas se incluirán en el decreto ley que prepara el Ejecutivo. También la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le instará a exponer qué piensa hacer para “convertir en realidad el ”no a la guerra" que ha desempolvado para mostrar su oposición a la acción unilateral y ajena a la legalidad internacional del presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Además de al presidente, algunas preguntas sobre las medidas de apoyo económico irán dirigidas a la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero. “¿Quién pagará esta vez las consecuencias de la guerra ilegal en Irán y Oriente Medio?”, reza textualmente la pregunta que ha registrado el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute.
El PP no ha registrado ninguna cuestión sobre las medidas que se van a activar ante los efectos económicos de la guerra, pero Feijóo podrá sacarle el tema a Sánchez, a quien prevé preguntar “quién sigue confiando en su Gobierno”. (EP)
Buenos días. arrancamos la narración de la actualidad política de este miércoles, marcada por una nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso. Será el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo desde el inicio de la guerra de Irán, que ha provocado una fuerte subida de los precios de la energía, que han obligado a su vez al Gobierno a proponer una serie de medidas de ayuda económica que serán aprobadas el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.
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