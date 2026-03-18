Última hora de la actualidad política, en directo | Feijóo acusa a Sánchez de ser un “perdedor” y el presidente defiende la capacidad de respuesta del Gobierno ante crisis como la de Irán

Críticos de Vox liderados por Espinosa de los Monteros y Ortega Smith exigen un congreso extraordinario del partido

Exdirigentes de Vox encabezados por el que fuera portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, han difundido este miércoles un manifiesto en contra de la dirección nacional liderada por Santiago Abascal en el que exigen la convocatoria de un congreso extraordinario “con plazos suficientes y reglas claras”.

“Es hora de abrir el debate sobre el futuro de Vox”, afirman los firmantes del manifiesto, entre los que están el diputado y exsecretario general de la formación Javier Ortega Smith, el exvicepresidente del partido Víctor González Coello de Portugal y el expresidente en Murcia José Ángel Antelo, así como los exdiputados Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real, Juan Luis Steegmann, Malena Nevado y Francisco José Contreras. Entre sus impulsores también está el primer presidente de Vox y concejal en Madrid, Ignacio Ansaldo; la vicealcadesa de Toledo por Vox, Inés Cañizares; la exlíder del partido en Madrid, Rocío Monasterio; la diputada autonómica de Cataluña Isabel Lázaro Pina; el diputado regional de Cantabria Cristóbal Palacio; y quien fue vicepresidente de Movilización Rubén Garrido.

Bajo el título Por la apertura del proyecto y la preparación para gobernar', los firmantes del manifiesto se presentan como militantes y exdirigentes del partido comprometidos con Vox desde su origen y aseguran que lo hacen público con la convicción de que “la lealtad política es a las ideas, no a las personas”. Denuncian que durante años han asistido en Vox a un proceso de reducción y empobrecimiento interno, en el que no se ha tratado de cerrar formalmente el proyecto sino de estrecharlo en la práctica, “concentrando decisiones en muy pocas manos, debilitando el debate, eliminando contrapesos y apartando a quienes mantenían criterio propio”.

“El resultado es un partido más pequeño por dentro, menos plural y menos ambicioso”, dicen, a lo que suman las “salidas o apartamiento” sin explicaciones suficientes y “por la vía de los hechos consumados” de mandos históricos y perfiles que han demostrado capacidad organizativa y compromiso con el proyecto. A ello suman la falta de autocrítica y recuerdan que Abascal decidió abandonar el PP porque, según dijo entonces, no había posibilidad de cambiar las cosas desde dentro al estar el partido “secuestrado” por la cúpula dirigente.

“Hoy, en nuestro caso, el problema es incluso más básico: ni siquiera existe ese cauce mínimo de deliberación porque no hay congresos y no se debaten las ideas”, recalcan y, por eso, exigen un congreso extraordinario que devuelva a Vox el debate político y el debate organizativo necesarios, dicen, para prepararse para gobernar.

Advierten de que sin talento, equipos, controles ni cauces de deliberación no hay alternativa seria de gobierno y expresan su preocupación por la existencia de “un entramado paralelo de entidades opacas” en el partido, así por los cambios de orientación política, entre los que señalan la salida del grupo europeo ECR, presidido por la italiana Gorgia Meloni. (EFE)