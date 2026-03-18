Salvador Illa retira el proyecto de presupuestos para darse más tiempo para negociar con ERC

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha decidido retirar el proyecto de presupuestos de la Generalitat para este año para darse más tiempo para negociarlos con sus socios de ERC y evitar su derrota en el Parlament en la votación de este viernes en el Pleno del debate a la totalidad. El PSC y ERC han difundido esta mañana un comunicado conjunto en el que dicen que han acordado darse más tiempo para seguir negociando para aprobar las cuentas. ERC se compromete a aprobarlos antes del verano.

Illa ha realizado esta mañana una declaración institucional para explicar su decisión, en la que ha evitado cargar contra Esquerra, que ha rechazado votar las cuentas mientras no hubiera un acuerdo sobre la cesión del IRPF a la Generalitat. “Hemos respetado sus tiempos y consensuamos las propuestas”, ha dicho Illa. Con todo, el presidente ha insistido en que “Cataluña necesita estabilidad y responsabilidad”. “A partir de hoy trabajaremos para que Cataluña tenga presupuestos con la mayoría progresista”, ha dicho en referencia a sus socios de investidura de ERC y Comuns.

ERC y PSC han anunciado en comunicado que se aprobará “inmediatamente” un único suplemento de crédito con el objetivo de disponer de los recursos necesarios para hacer funcionar adecuadamente los servicios públicos. “Nos comprometemos a seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura”, han señalado. El comunicado llega después de sendas reuniones de las ejecutivas de ambos partidos este miércoles a primera hora.

El texto, de cuatro puntos, señala que las dos partes admiten la necesidad de tener unos presupuestos deberán estar actualizados por el impacto de la guerra de Irán y para ayudar a construir un “escudo social” que proteja a los sectores más afectados. Los dos partidos inscriben el pacto en la necesidad de “preservar la estabilidad del país en un momento especialmente convulso”.

Las dos formaciones habían intensificado las últimas reuniones para buscar una salida al bloqueo presupuestario que han desembocado en la medida inédita de retirar el proyecto. Los republicanos habían exigido como condición ineludible avances para que la Generalitat pueda recaudar el IRPF que se limitaban solo a un gesto. El Gobierno llevaba días diciendo que no era el momento de hacerlo. La consejera Alícia Romero y la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, insistieron hasta este lunes que su único escenario era aprobar los presupuestos y rechazaron de plano la retirada del proyecto.

La decisión de retirar los presupuestos se tomó, según fuentes de la negociación, ayer por la noche tras una última reunión entre el propio Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Fue allí cuando se vio que no había recorrido a la negociación por el enroque de ERC en exigir la transferencia de la recaudación del IRPF a la Generalitat. Ahora se buscará sortear este escollo incorporando propuestas de ERC en las nuevas cuentas. El calendario también puede jugar a favor de este movimiento, ya que cuando las nuevas cuentas lleguen al Parlament ya habrá pasado la gran cita electoral del PSOE a corto plazo: las elecciones andaluzas, en las que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es candidata.

El comunicado señala que las dos partes se dan más tiempo para acordar las cuentas y se fijan un nuevo plazo: 31 de julio. Esta fecha es cuando acaban el actual periodo de sesiones del Parlament. Con ese plazo, las dos partes logran más tiempo par negociar y para que, sobre todo, se celebren las elecciones andaluzas. ERC siempre ha defendido la necesidad de cuentas y está convencida de que el bloqueo está relacionado con los comicios de esa comunidad. ERC ya propuso ese calendario hace un mes.