¿Qué encuestas acertaron en Castilla y León?

Los sondeos volvieron a ser útiles aunque peores que en Aragón. El CIS fue el mejor en escaños, pero sigue sesgado: volvió a sobreestimar a la izquierda. Con Tezanos ha ocurrido en 43 de 44 elecciones

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Las encuestas cumplieron su función en Castilla y León: el resultado fue lo que decían que era probable, una victoria del Partido Popular sin mayoría absoluta. Los sondeos tuvieron una precisión normal. Cometieron un error por partido de 1,7 puntos, un poco mejor de los 2 puntos que son su acierto histórico en España. Nuestro promedio redujo ese error a 1,6 puntos y las mejores estimaciones fueron las de Sigma Dos (0,8) y GAD3 (1,1).

El promedio de encuestas clavó prácticamente el equilibrio entre izquierda y derecha: los primeros sumaron 34% (el promedio decía 35%) y los segundos 56% (justo lo predicho). Pero no se ajustó con exactitud ningún partido dentro de los bloques. Los sondeos subestimaron al PP (2,5 puntos) y al PSOE (2,1), para sobreestimar a Vox (1,2) e IU-Sumar (1,8). Esta desviación se tradujo en errores de uno o dos escaños con el PP y cuatro con el PSOE.

¿Y nuestra predicción probabilística? Acertó al señalar un escenario central muy probable, la victoria del PP sin mayoría absoluta y necesitando a Vox (le dábamos un 83% de opciones). Esta vez sobreestimamos a Vox, al contrario que en Aragón. Y subestimamos al PSOE, al contrario que en Extremadura. Pero los escaños de todos los partidos entraron en las horquillas de 80% probable. Antes de unas elecciones siempre hay gente que me dice que nuestras horquillas son muy anchas: “Así acierta cualquiera”, se quejan. Pero son así por diseño. Esas bandas representan la precisión que (como la historia nos enseña) podemos esperar. Este domingo sirvieron su objetivo: advertir que eran posibles resultados no centrales, como que Vox se quedase en 14 asientos y que el PSOE llegase a 30.

¿Qué encuestadoras son más precisas?

La predicción electoral es un ejercicio de aproximación sujeto al poder azar. Por eso es injusto juzgar encuestadoras por una predicción puntual. Lo razonable es analizar su acierto a lo largo de tiempo, con múltiples elecciones. Con ese propósito, la siguiente tabla muestra el acierto desde 2018 de ocho encuestadoras en las grandes citas electorales. Ahí se puede comprobar el buen desempeño histórico de los sondeos de GAD3, Sociométrica o 40dB., lo que publica este diario, y también de los promedios de EL PAÍS. El promedio tiene la mejor precisión, pero no es tanto mérito nuestro como de los encuestadores: el promedio solo funciona gracias a los sondeos de los que se alimenta.

El CIS acierta en escaños, pero sigue sesgado

La última estimación del CIS para Castilla y León cometió un error de 2 puntos por partido, en votos, que lo deja por detrás de la mayoría de encuestadoras. Subestimó a Vox (2,8 puntos) y PP (2,1), para sobreestimar a PSOE (1,6), Podemos (2,4) e IU-Sumar (2,9).

Al mismo tiempo, en escaños su estimación fue la mejor de las analizadas, con una error de solo 0,7 escaños por partido, sensiblemente mejor que el promedio (1,9) y que la mayoría de sondeos. El que más se le acercó fue Sigma Dos.

Con estos resultados, el CIS sigue siendo la encuestadora más imprecisa de las ocho analizadas desde 2018. Se puede ver en la tabla resumen de arriba, donde comparamos el error en votos para cada partido. El CIS fue peor que la media en 13 de 15 elecciones estudiadas; nunca fue el mejor y en 5 elecciones fue el peor.

Además, en Castilla y León volvió a exhibir su sesgo. El CIS daba un 40,5% de votos a la suma de PSOE, IU-Sumar y Podemos, que se quedó en el 33,7%. Son casi siete puntos de sobreestimación para la izquierda. En el otro lado, estimó un 50,3% para PP, Vox y SALF, que sumaron el 55,8%. Los subestimó en 5,5 puntos.

Nadie puede sorprenderse por esta desviación. Como llevamos años contando, este patrón se repite una y otra vez: con Tezanos, el CIS ha sobreestimado a la izquierda en 43 de las 44 elecciones que hemos analizado desde 2018. Lo hizo en las generales de 2023, en las cuatro citas electorales de 2024, en Extremadura, en Aragón y ahora en Castilla y León. Sus estimaciones pueden acercarse a veces, como con los escaños este domingo, pero se desvían siempre en el mismo sentido. Esos fallos son difíciles de justificar. Si tienes una báscula que pesa siempre un kilo de menos, ¿por qué no le sumas un kilo? Las estimaciones de voto del CIS sigue siendo algo peor que ruido: son desinformación.