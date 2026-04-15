Bolsonaro hijo, investigado por calumnias a Lula en un mensaje sobre el presidente brasileño, Maduro y el narcotráfico

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y aspirante a presidir Brasil, será investigado por un delito de calumnias, por asociar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a varios delitos. El caso se remonta al pasado 3 de enero, el día de la operación miliar de Estados Unidos que resultó en el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. Poco después, el hijo de Bolsonaro escribía en X: “Lula será delatado. Es el fin del Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas…”. Junto al texto colgó dos fotos: una de Maduro arrestado y otra con un titular de prensa informando que Lula había convocado una reunión de urgencia después de que Trump capturase al líder venezolano.

La decisión de abrir una investigación es del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, que atendió una petición de la Policía Federal. La decisión del magistrado se ha conocido este miércoles. La Fiscalía dio visto bueno a que abra el caso por entender que, con ese mensaje en redes sociales, el primogénito de Bolsonaro atribuyó “falsamente y de manera pública y vejatoria, hechos delictivos al presidente de la República”. Ahora se abre un plazo de 60 días para que la policía investigue.

La apertura de una investigación ahora, a seis meses de las elecciones, echa más leña al fuego en un momento de precampaña y en que se están consolidando las candidaturas de Lula y Bolsonaro hija de cara a las elecciones de octubre. El senador conservador reaccionó a la noticia divulgando una nota en la que expresa “extrañeza” y subrayando que “llama la atención” que el caso haya a ido a parar a manos de Moraes, el juez que la extrema derecha en Brasil considera el enemigo público número uno, por su mano dura ante los golpistas.

Para Flávio Bolsonaro, el episodio evoca “los bloqueos y censuras” que en su opinión la derecha sufrió en las elecciones de 2022 y de alguna forma insistió en la tesis inicial de las amistades peligrosas de Lula con Maduro. “No cederemos a intimidaciones o al uso del aparato policial y judicial para silenciar a la oposición. El gobierno Lula debe dar explicaciones sobre sus relaciones con la dictadura venezolana”, reiteró.

La apertura de esta investigación llega con Bolsonaro hijo comiendo terreno poco a poco a Lula en las encuestas. Según un sondeo divulgado este miércoles por el Instituto Quaest, el senador tendría el 42% de los votos válidos en una segunda vuelta, frente al 40% de Lula. Teniendo en cuenta el margen de error, se trata de un empate técnico. El mismo sondeo señala también que son más los brasileños que suspenden el Gobierno Lula (el 52%) que los que lo aprueban (43%).