Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP, en directo | Bárcenas declara como perjudicado por la operación
También testificará su mujer, Rosalía Iglesias, y el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del ‘caso Gürtel’
Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias declaran este lunes en el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional como perjudicados por esta supuesta trama parapolicial para sustraer al extesorero documentación sensible para el PP y para sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido. El matrimonio ejerce la acusación particular en esta causa y solicita 41 años de cárcel para los dos principales acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez. Junto a ellos se sientan en el banquillo otros ocho acusados, entre ellos el que fuera su chófer Sergio Ríos, al que la trama captó de confidente. Para él la familia Bárcenas pide 33 años de cárcel con la agravante de abuso de confianza. También testificará el inspector jefe Manuel Morocho, que narró las presiones que sufrió como principal investigador del caso Gürtel— las pesquisas que cercaban a los conservadores y que, según el sumario, pretendían boicotear los implicados en Kitchen—.
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Comienza la declaración de Luis Bárcenas en el juicio del ‘caso Kitchen’: "Mi esposa tenía la sensación de tener seguimientos desde julio de 2013"
El extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha comenzado su declaración en la Audiencia Nacional y, a preguntas de la Fiscalía, ha explicado que tuvo contratado a Sergio Ríos entre 2013 y 2014 como chófer, pero ha indicado que también hacía “apoyo como auxiliar administrativo”. “Venía bien recomendado y esa fue la razón de contratarlo”, ha apuntado Bárcenas, que ha dicho que se lo recomendó el entonces jefe de seguridad del Partido Popular. Además, Bárcenas ha explicado que, después de que entrara en prisión, a partir de julio de 2013, su esposa le comentó que tenía “la impresión de tener seguimientos”, pero entonces Rosalía Iglesias pensó que eran periodistas: “Nunca pensó que era un dispositivo de carácter policial”, ha expresado Bárcenas.
La estrategia del PP de tratar de marcar distancias con el juicio del caso Kitchen se complica todavía más a partir de esta semana. El tribunal de la Audiencia Nacional que acoge la vista oral sobre la operación de espionaje activada en 2013 contra Luis Bárcenas, que comenzó a principios de abril, se prepara para interrogar el próximo jueves a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno (2011-2018) y del partido conservador (2003-2018) durante los años en que el Ministerio del Interior desplegó una presunta trama para arrebatar al extesorero popular los documentos comprometedores que aún podía guardar sobre altos cargos de la formación. Entre ellos, del propio jefe del Ejecutivo. Es la tercera vez que Rajoy testifica en un proceso de esta dimensión: ya lo hizo en 2017 en la pieza principal del caso Gürtel, y en 2021 en la de los papeles de Bárcenas. En ambas ocasiones negó la caja b del PP, que los tribunales dan por probada.
Buenos días. Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias declaran este lunes en el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional como perjudicados por esta supuesta trama parapolicial para sustraer al extesorero documentación sensible para el PP y para sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido.
El matrimonio ejerce la acusación particular en esta causa y solicita 41 años de cárcel para los dos principales acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez. Junto a ellos se sientan en el banquillo otros ocho acusados, entre ellos el que fuera su chófer Sergio Ríos, al que la trama captó de confidente. Para él la familia Bárcenas pide 33 años de cárcel con la agravante de abuso de confianza.
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