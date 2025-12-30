500 conductores dan positivo en alcohol al día en una semana de vigilancia de Tráfico

Muchos conductores consumen alcohol, pese a las graves consecuencias que tiene cuando se está al volante. La última campaña realizada por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil entre el 15 y el 21 de diciembre ha puesto sobre la mesa este problema: cada día fueron detectados de media 500 conductores con tasas superiores a las permitidas. Y eso, pese a las campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT). De los 191.864 conductores sometidos a pruebas de alcohol o drogas -o ambos-, 3.523 dieron positivo en estas sustancias.

La gran mayoría de los infractores (88,8%) fueron detectados en controles de la Guardia Civil. Estos se realizaron durante las 24 horas del día de manera aleatoria en carreteras y vías de alta ocupación -autovías y autopistas-, en los que se llegan a cortar la circulación y se obliga a pasar delante de los agentes a todos los vehículos que circulan por ese tramo.

La DGT ha mantenido que resulta “fundamental” realizar este tipo de controles para identificar y sancionar a los conductores que circulan tras consumir alcohol o drogas. Según Tráfico, no solo ponen en riesgo su propia seguridad, sino también los del resto de usuarios de la vía. La campaña se realizó en la semana previa a las Navidades, que suele caracterizarse por numerosas cenas de empresa y celebraciones previas a los días festivos con familiares, amigos y conocidos.

La Memoria 2024 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico, elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con la colaboración del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, recoge que casi la mitad (48,2%) de los conductores fallecidos en carretera en 2024, que fueron sometidos autopsia y a un análisis toxicológico dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación, frente al 53,6 % del año 2023.

Durante los siete días de la campaña especial de vigilancia, se realizaron por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 186.920 pruebas de alcoholemia, de las cuales 1.900 conductores resultaron positivos. De estos, 1.654 fueron detectados en controles preventivos, otros 93 tras cometer una infracción, 138 por estar involucrados en un siniestro y 15 más debido a síntomas evidentes de haber ingerido alcohol, según los datos facilitados este martes por la DGT.

Uno de los datos más preocupantes es que 229 positivos terminaron con la apertura de diligencias penales, ya que estos conductores superaban los 0,60 miligramos por litro de aire espirado, tal y como recoge el artículo 379 del Código Penal (CP). Otros 12 conductores fueron puestos a disposición judicial por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia. Se les imputó un delito de desobediencia grave, tipificado en el artículo 383 del CP.

Durante la semana se efectuaron 4.944 pruebas de drogas. Dieron positivo 1.623 dieron positivo en los test preliminares. De los positivos, 1.475 fueron detectados en controles preventivos, 95 tras una infracción y 53 por estar implicados en un siniestro. Un total de cuatro fueron fueron trasladados a la autoridad judicial por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas.

Una vez más, la droga más detectada en los controles fue el cannabis (1.083 casos), seguido de la cocaína (711) y las anfetaminas, metanfetaminas y opioides (171).

“Alentar y concienciar”

Tráfico ha recordado que este tipo de campañas también permite “alertar y concienciar” a los conductores que, sin superar el límite legal, se ponen a conducir tras ingerir alcohol. Según datos de la DGT, 3.820 conductores fueron detectados con tasas inferiores al límite legal. De estos, 3.577 fueron identificados en controles preventivos, 168 tras cometer una infracción, 65 por estar involucrados en un siniestro y 10 por presentar síntomas de ingesta.

“Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, solo 0 tiene 0 consecuencias porque, aún con tasas más bajas de las permitidas, el riesgo de siniestro es mayor. El alcohol sigue siendo el segundo factor más común en los siniestros mortales estando presente en el 28% de los mismos”, ha destacado hoy la DGT.

En la campaña especial de alcoholemia y drogas también han participado las policías locales y autonómicas, por lo que los controles se han realizado tanto en las carreteras y en las autovías como en las vías urbanas. Los datos de estos cuerpos todavía se están procesando, tras ser remitidos a la DGT.

Al igual que en otras campañas, la colaboración de las policías locales y autonómicas ha sido crucial. Los controles de alcohol y drogas se han realizado tanto en vías interurbanas como urbanas, y los datos de estas policías aún están siendo procesados, por lo que se sumarán a los datos recogidos en este balance.

La DGT ha recordado que, aunque la campaña haya finalizado, los agentes de la Guardia Civil seguirán llevando a cabo controles de alcohol y drogas en “cualquier momento y en cualquier carretera para disuadir a los conductores de ponerse al volante bajo los efectos de estas sustancias, especialmente en estos próximos días ante la celebración de fiestas propias de estas fechas navideñas”.

Los resultados de la última campaña se han hecho públicos en plena Operación Navidad, cuando las carreteras se enfrentan a una de las operaciones con mayor movilidad de todo el año, en la que las segundas residencias y las zonas de práctica de deportes de invierno en alta montaña junto con la visita a familiares y amigos marcan los recorridos. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que durante estos días se realicen unos 22,4 millones de desplazamientos, por lo que ha establecido un dispositivo especial de vigilancia y control que incluye a miles de personas.