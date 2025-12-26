Tráfico prevé 8,3 millones de desplazamientos en la segunda fase de la operación especial de Navidad

La segunda fase de la Operación especial de Navidad se inicia este viernes a las tres de la tarde y se prolongará hasta las 23.59 del jueves 1 de enero. Durante estos días, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 8,36 millones de desplazamientos con motivo del final de 2025 y el inicio del año nuevo. De nuevo, las segundas residencias, las zonas de montaña y las áreas comerciales son los puntos de mayor intensidad de circulación.

Tráfico prevé que los peores momentos para circular serán hoy entre las 18.00 y las 21.00; la mañana del sábado 27 y las 19.00 y las 21.00 del domingo, por el regreso de las personas que se hayan desplazado durante el fin de semana. El inicio de la tercera y última fase de la Operación de Navidad será a las 15.00 del 2 de enero y el término, a la medianoche del 6, día de Reyes.

La DGT ha previsto diversas medidas de regulación de la circulación, como la instalación de carriles reversibles y adicionales en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos. También se limitará la celebración de pruebas deportivas y actos que supongan el uso de las carreteras, junto con la restricción a camiones y al transporte de determinadas mercancías en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

El dispositivo completo se puede consultar en la sección “Operaciones especiales” en www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/

No beber nada de alcohol

Tráfico ha recordado un consejo que, por conocido, no suele cumplirse muchas veces en estas fechas de celebraciones, como es el evitar consumir alcohol si se va a conducir y mantener la atención plena en todo trayecto, también en los cortos y, especialmente, en los nocturnos. También ha incidido en la obligatoriedad de llevar a partir del día 1 de enero de la baliza V-16, que a partir de ese día será el único dispositivo legal de preseñalización de peligro que sustituye a los triángulos para indicar que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada.

También ha recomendado planificar el viaje con antelación e informarse sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web www.dgt.es, en X —@DGTes e @InformacionDGT— y en el teléfono 011.

La DGT ha hecho un listado con consejos imprescindibles para circular con algunas inclemencias meteorológicas.

En el caso de la nieve, resulta imprescindible encender las luces de cruce —nunca las de carretera— para ver y ser vistos, comprobar el funcionamiento del limpiaparabrisas y de la luneta térmica, utilizar el sistema de ventilación interior del vehículo para eliminar el vaho sobre los cristales y aplicar una bayeta seca, evitar aceleraciones y deceleraciones bruscas, así como adelantamientos, anticiparse ante cualquier incidencia para no tener que utilizar los frenos, mantener la velocidad reducida, limpiar periódicamente la nieve que se acumula en el guardabarros y que puede obstaculizar el giro de las ruedas y tener mucha precaución con la nieve pisada en calzada y transformada en hielo, pues es muy deslizante. A ello se añade el que tan pronto como la carretera se vea blanca o cuando lo demanden las Fuerzas de Vigilancia en carretera, se colocarán las cadenas en las ruedas motrices en caso de no llevar neumáticos de invierno. Las cadenas se instalarán en lugares apartados de la calzada y de fácil acceso para el vehículo, evitando entorpecer la circulación de la carretera. Y nunca adelantar a una máquina quitanieves mientras se encuentre trabajando.

En caso de encontrarse con hielo, hay que reconocer con anticipación los tramos o zonas con hielo para no tener que utilizar los frenos. Entre ellos destacan el ver el hielo sobre el parabrisas, que haya humedad alta y sol brillante, la existencia de zonas blanquecinas de escarcha o hielo en aledaños a la calzada. Es conveniente disminuir lentamente la velocidad y mantenerla muy reducida, evitar frenar o cambiar bruscamente de dirección y evitar aceleraciones y deceleraciones, así como adelantamientos.

Con niebla, también es obligatorio encender las luces de cruce y alumbrado antiniebla, adaptar la velocidad y distancia de seguridad con el vehículo delantero en función de la visibilidad y cumplir la regla de las 3V: Visibilidad (V) = Velocidad (V) = Vehículo delantero (V). Nunca seguir de cerca a otro vehículo; vigilar la luz de freno del vehículo delantero. Cuando la niebla sea muy densa, se debe tomar como referencia las marcas viales de la derecha de la calzada.

Con lluvia, los consejos son similares, a los que se añaden el comprobar periódicamente la eficacia de los frenos, tocándolos suavemente para secar la humedad de las pastillas y no frenar bruscamente para evitar el deslizamiento (aquaplaning). Si la precipitación es fuerte, de tal modo que impide la visibilidad del conductor, se procederá a pararse con mucha precaución, fuera de la carretera (nunca en la calzada), hasta esperar el fin del chaparrón. Un hecho fundamental es que la distancia de frenado es mayor con lluvia, por lo que se debe aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero.

Por último, con viento, hay que reconocer la dirección y fuerza del viento y disminuir la velocidad y sujetar fuertemente el volante para evitar desviaciones peligrosas del vehículo. En los adelantamientos, cruces con otros vehículos, salidas de los túneles y en general lugares poco protegidos de la carretera, se pueden ocasionar “golpes de viento”, por lo que deberá prestarse atención a estas situaciones para evitar pérdida de dirección y vuelco.