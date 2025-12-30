Ir al contenido
Jaume Collboni ganaría en Barcelona, donde la extrema derecha se dispararía, según el barómetro municipal

Aliança Catana supera en intención de voto a Junts y lograría representación en el Ayuntamiento de la capital catalana

Barcelona -
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ganaría las elecciones municipales si se celebrasen ahora, con una intención directa de voto del 12,1% de las respuestas, según el barómetro municipal presentado este martes, que sitúa a ERC como segunda fuerza (7,9%) y los comunes, tercera (6,9%). En un sondeo que gana relevancia cuando solo falta un año y medio para los comicios, se observa que la extrema derecha se dispararía, sumando un 6% de papeletas: Vox caería de un 3,5% de votos de las últimas elecciones a un 2,1%, pero irrumpiría en el pleno Aliança Catalana, con un 3,9% de intención de voto. Junts, que ganó las elecciones de 2023, se desplomaría del 13,5% de votos que logró a un 3,4%, sacando peor resultado que el partido que lidera Sílvia Orriols. Con porcentajes de intención de voto inferiores al 3%, quedarían fuera del consistorio el PP (2,4%), CUP (2,3%) y VOX (2,1%). La encuesta, sin embargo, apunta a un 43% de indecisos.

El barómetro de finales de año, realizado por el departamento de Estudios de Opinión de la Oficina Municipal de Datos a partir de entrevistas telefónicas a 803 personas entre el 17 y el 30 de noviembre, indica que el líder más valorado del consistorio es el alcalde, que alcanza la nota más alta del mandato, un 5,2, igualado los líderes de ERC, Elisenda Alamany, y Junts, Jordi Martí Galbis, aunque la ciudadanía les conoce menos.

Respecto al problema que más preocupa a los ciudadanos se consolida la vivienda, que alcanza un 32,8% de las respuestas, tres puntos porcentuales más que en el barómetro de verano, cuando se colocó como principal factor de preocupación. En segundo puesto se sitúa la inseguridad (25,2%) y en el tercer puesto, muy por debajo, con un 6,8% figura la limpieza. En el cuarto puesto figuran los problemas asociados a la inmigración, que suben tres décimas (hasta un 6%). En cambio, cae casi seis puntos porcentuales como preocupación el turismo, con solo un 4,1% de respuestas.

Sobre el estado de la ciudad, la mayoría de respuestas (55%) afirman que Barcelona ha empeorado durante el último año, frente a solo un 20,4% que contestan que ha mejorado y un 21,2% que afirma que está igual. Y preguntados los encuestados por la gestión municipal, un 45,7% la ve buena o muy buena, un 33% mala o muy mala, y el 16%, normal.

Bonet: “Nos preocupa que el discurso del odio gane peso”

La teniente de alcalde Laia Bonet ha sido contundente en su valoración sobre el aumento de voto a la extrema derecha que pronostica la encuesta, mostrando preocupación y llamando a la oposición a la responsabilidad. “Nos preocupa mucho que el discurso del odio gane peso en Barcelona. Ante los discursos apocalípticos no podemos hacer más que buscar soluciones a los problemas que generan esta tensión”, ha afirmado, citando la vivienda, la seguridad, los barrios o la gestión del turismo. Y ha avisado: “Más que nunca necesitamos una oposición responsable y constructiva, que nadie juega a hacer el pirómano como hemos visto en Badalona [en referencia a la gestión del desalojo B9 por parte del alcalde Xavier García Albiol, del PP]. La confrontación solo crea el clima para que la extrema derecha crezca y contamine nuestros barrios”.

Sobre el resto de aspectos, la número dos de Collboni ha señalado que vivienda y seguridad siguen siendo los principales problemas, “justo los ámbitos en los que está tomado medidas el Gobierno de la ciudad”. Por último, ha destacado que “seis de cada diez barceloneses consideran que la gestión es buena, muy buena o normal” y ha celebrado la nota que saca Collboni y la intención de voto. “El PSC ganaría las elecciones y superaría los resultados de 2023”, ha dicho, aunque en el barómetro de verano la intención de voto de la encuesta rozó el 19%.

Sobre la firma

Clara Blanchar
Clara Blanchar
Clara Blanchar - twitter
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
_

