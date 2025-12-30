Collboni supera la cuestión de confianza y el presupuesto de Barcelona entrará en vigor el 1 de enero
El alcalde logra tener por segunda vez las cuentas por el mecanismo por el que se aprueban si la oposición no presenta un Gobierno municipal alternativo
“Barcelona tendrá presupuestos”, lleva meses proclamando el alcalde de la capital catalana, el socialista Jaume Collboni. Y así ha sido: ante la falta de apoyo político, el edil ha conseguido aprobarlas tras presentar en noviembre una cuestión de confianza al pleno. Transcurrido un mes y sin que la oposición haya presentado un Gobierno municipal alternativo, quedan automáticamente aprobadas y entrarán en vigor el 1 de enero. De nuevo, los fondos de los que dispone el Ayuntamiento baten un récord histórico, rebasando los 4.000 millones de euros.
La que acaba de superar es la segunda cuestión de confianza que supera Collboni, tras la que le sirvió para aprobar las cuentas de 2025. En 2024, prorrogó el presupuesto de 2023 (que había aprobado el gobierno de su predecesora, Ada Colau). Para las últimas cuentas que faltarán en el actual mandato, las de 2027, el alcalde podría recurrir de nuevo a una prórroga.
Las cuentas de la ciudad ascienden a 4.180 millones de euros y se centran en las dos principales preocupaciones de los barceloneses en las encuestas: la vivienda (con un aumento de un 33% en la inversión en este capítulo) y la seguridad. En esta materia, el gasto previsto es de 430 millones que permitirán inversiones como la instalación de mil cámaras de videovigilancia y la incorporación de 100 nuevos agentes de la Guardia Urbana. Las inversiones previstas ascienden a 753 millones, que saltan a 862 millones si se suman las de las empresas municipales.
El presupuesto incorpora cuestiones pactadas por el PSC y el grupo municipal de ERC, como el aumento de un 30% en los fondos para vivienda. Los comunes, que habían apoyado la primera votación de las cuentas en comisión, se abstuvieron en la definitiva, argumentando, precisamente, “falta de ambición” en las cuentas en materia de vivienda. Sin mayoría absoluta, Collboni recurrió entonces a la cuestión de confianza. Los comunes sí apoyaron las ordenanzas fiscales, también con el voto favorable de ERC.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
George Clooney y su mujer, Amal, obtienen la ciudadanía francesa: “Aquí no hay paparazis escondidos en las puertas de la escuela”
El Gobierno aprueba el primer paso para terminar el tren a Navalcarnero
Una preocupante lesión de rodilla tumba al gigante Nikola Jokic en la derrota de los Nuggets ante los Heat y mantiene en vilo a la NBA
Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair
Lo más visto
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
- Trump anuncia la destrucción de una “gran instalación“ vinculada a las drogas en Venezuela
- Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”
- Robles exige a Feijóo que pida disculpas por decir que el Ejército no acudió en ayuda de las víctimas de la dana