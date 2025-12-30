Ir al contenido
Collboni supera la cuestión de confianza y el presupuesto de Barcelona entrará en vigor el 1 de enero

El alcalde logra tener por segunda vez las cuentas por el mecanismo por el que se aprueban si la oposición no presenta un Gobierno municipal alternativo

Jaume Collboni presupuesto de Barcelona
Clara Blanchar
Clara Blanchar
Barcelona -
“Barcelona tendrá presupuestos”, lleva meses proclamando el alcalde de la capital catalana, el socialista Jaume Collboni. Y así ha sido: ante la falta de apoyo político, el edil ha conseguido aprobarlas tras presentar en noviembre una cuestión de confianza al pleno. Transcurrido un mes y sin que la oposición haya presentado un Gobierno municipal alternativo, quedan automáticamente aprobadas y entrarán en vigor el 1 de enero. De nuevo, los fondos de los que dispone el Ayuntamiento baten un récord histórico, rebasando los 4.000 millones de euros.

La que acaba de superar es la segunda cuestión de confianza que supera Collboni, tras la que le sirvió para aprobar las cuentas de 2025. En 2024, prorrogó el presupuesto de 2023 (que había aprobado el gobierno de su predecesora, Ada Colau). Para las últimas cuentas que faltarán en el actual mandato, las de 2027, el alcalde podría recurrir de nuevo a una prórroga.

Las cuentas de la ciudad ascienden a 4.180 millones de euros y se centran en las dos principales preocupaciones de los barceloneses en las encuestas: la vivienda (con un aumento de un 33% en la inversión en este capítulo) y la seguridad. En esta materia, el gasto previsto es de 430 millones que permitirán inversiones como la instalación de mil cámaras de videovigilancia y la incorporación de 100 nuevos agentes de la Guardia Urbana. Las inversiones previstas ascienden a 753 millones, que saltan a 862 millones si se suman las de las empresas municipales.

El presupuesto incorpora cuestiones pactadas por el PSC y el grupo municipal de ERC, como el aumento de un 30% en los fondos para vivienda. Los comunes, que habían apoyado la primera votación de las cuentas en comisión, se abstuvieron en la definitiva, argumentando, precisamente, “falta de ambición” en las cuentas en materia de vivienda. Sin mayoría absoluta, Collboni recurrió entonces a la cuestión de confianza. Los comunes sí apoyaron las ordenanzas fiscales, también con el voto favorable de ERC.

Sobre la firma

Clara Blanchar
Clara Blanchar
Clara Blanchar - twitter
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
