Un hombre muere en Minneapolis tiroteado por la policía migratoria de Trump

Se trata del segundo fallecido en las protestas contra las redadas ordenadas por el presidente, tras el asesinato de Renee Good el 7 de enero

Un hombre de 51 años ha muerto este sábado tiroteado por un agente de la policía migratoria federal de Estados Unidos en Minneapolis, según ha confirmado el jefe de la policía de esta ciudad, Brian O’Hara, en declaraciones al Minnesota Star Tribune.

Es la segunda persona en tres semanas que fallece por disparos de patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la capital de Minnesota. El 7 de enero, una mujer de 37 años, Renee Good, murió tiroteada por otro agente después de participar en una protesta contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Tenemos conocimiento de informes de otro tiroteo que involucra a agentes federales en la zona de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet. Estamos trabajando para confirmar más detalles. Solicitamos al público mantener la calma y evitar la zona”, ha informado en la red social X el Ayuntamiento de Minneapolis. El jefe de la Policía ha confirmado poco después el fallecimiento.

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, ha reportado también el suceso a través de sus redes sociales. “Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta”, ha escrito. Walz, que ha sido muy crítico con las redadas migratorias de las últimas semanas, ha agregado: “Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. ¡Ya!“.

Aunque se desconocen los detalles del suceso, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha asegurado a la agencia AP que el fallecido portaba un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba “evolucionando”.

Al oír los disparos, varios centenares de personas, que se manifestaban en calles cercanas para protestar por la brutal represión migratoria del Gobierno de Trump, acudieron al lugar de los hechos y empezaron a gritar y abuchear a los agentes del ICE. Muchas personas les increparon y les llamaron “cobardes” y “nazis”. Un agente se burló de los manifestantes: mientras se alejaba les gritó: “¡Buu!”. Los policías del ICE usaron a continuación bombas lacrimógenas y rociaron a los manifestantes con gas pimienta para tratar de disolverlos.

La tensión escala por momentos. Y la policía local de Minneapolis ha tenido que intervenir para evitar que la situación se descontrole. Ha acordonado la zona y ha separado a los manifestantes de los agentes migratorios.

Miles de personas protestaron el viernes en el centro de las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul, las capitales del estado de Minnesota, para reclamar que las fuerzas federales que están llevando a cabo la detención masiva de inmigrantes se fueran.

Al menos cinco menores de edad han sido arrestados en la última semana, según han denunciado las autoridades de la red de escuelas públicas de la ciudad. Entre ellos, el niño Liam Conejo Ramos, de cinco años, quien fue detenido el pasado miércoles cerca de la puerta de su casa junto a su padre y trasladado a un centro de detención en Texas, a más de mil kilómetros de su hogar.

La imagen del niño, desconcertado, vestido con una chaqueta de cuadros negros y blancos y un gorro azul y conducido por agentes del ICE, ha dado la vuelta al mundo como símbolo de los excesos de la policía migratoria.