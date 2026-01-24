Se desata la cacería a los activistas que vigilan las redadas del ICE: “Nuestro trabajo es necesario, pero sumamente delicado”

La muerte de Renee Good en Minneapolis ha movilizado a organizaciones en todo Estados Unidos que monitorean operativos migratorios, pero también ha suscitado amenazas contra estos grupos

Sobre las 9.30 de la mañana del 7 de enero, Renee Good, poeta y madre de 37 años, murió tras recibir varios disparos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Good, ciudadana estadounidense, estaba torpedeando un operativo migratorio en Minneapolis con su auto cuando el agente disparó contra el parabrisas y luego a quemarropa por la ventanilla. Semanas después, su muerte sigue reverberando en las redes de activistas que, por todo el país, se dedican a observar y documentar las redadas del ICE. Desde entonces, atestiguar los operativos, hacer sonar silbatos o grabar a funcionarios públicos mientras ejercen la agenda migratoria de Donald Trump, considerado un derecho constitucional protegido por la Primera Enmienda, se ha convertido en motivo de amenazas y acusaciones de obstrucción criminal.

La narrativa se instaló desde el primer momento. El Departamento de Seguridad Nacional defendió el tiroteo que mató a Good como un acto de autodefensa contra el supuesto “terrorismo doméstico” hecho por ella cuando aceleró para retirarse del lugar tras ser increpada por varios agentes. Y esta línea la han replicado republicanos de todo el país a partir de entonces.

“Grupos organizados están obstruyendo la aplicación de las leyes de inmigración en todo el país, poniendo en riesgo a los oficiales y a los civiles que respetan la ley. Estos criminales deben ser arrestados”, publicó en X el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, el 14 de enero. Su mensaje fue en respuesta a un incidente ocurrido en San Antonio, donde un vehículo chocó contra autos del ICE. También fue una equiparación más de estas redes de activistas con delincuentes.

Agentes federales arrestan a manifestantes en Minneapolis. Leah Millis (REUTERS)

Activistas en todo el país están trabajando bajo presión, según testimonios recogidos por EL PAÍS. En Minnesota se han documentado arrestos, uso de gas pimienta y amenazas contra observadores. En Arizona, California y Texas, organizaciones reportan agentes más agresivos, hostigamiento telefónico y un ambiente de intimidación creciente.

Jorge Mario Cabrera es el director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) en Los Ángeles, California. Su organización opera una línea telefónica informativa desde hace 31 años y una red de respuesta rápida desde 2001. Sin embargo, estas líneas ahora están prácticamente congestionadas siempre. “Están atacando nuestras líneas telefónicas de información”, explica Cabrera. “Hemos visto un aumento en llamadas para simplemente molestar, hostigar”.

Las llamadas llegan por docenas. Personas que quieren saturar la línea para que las familias inmigrantes no puedan reportar. Utilizan bots o números anónimos. “Lo que quieren es ocupar nuestro tiempo, llenar los voicemails para que nadie más pueda dejar información en ellos”, abunda Cabrera.

La organización cuenta con más de mil observadores capacitados. Como parte del protocolo, se mantienen a distancia y documentan desde espacios públicos, sin interferir en los operativos. “Nuestro enfoque es hablar con los vecinos, hablar con las familias afectadas, con los negocios, buscar evidencia de lo que pasó y registrarlo”, explica Cabrera.

Desde la muerte de Good, la organización ha ajustado su estrategia. “Hemos vuelto a capacitar a nuestra gente para asegurarnos de que conozcan sus derechos y los riesgos”, dice. “Aunque los derechos constitucionales continúan vigentes, es posible que no sean respetados por los agentes federales de inmigración”.

Según Cabrera, en las últimas semanas los oficiales del ICE “han sido mucho más agresivos en contra de cualquiera que esté observando”. “Hemos visto incidentes donde han tirado teléfonos y han empujado a la gente que está alrededor. También palabras fuertes y voluntarios o representantes de organizaciones locales que han sido detenidos temporalmente”.

Elementos de la Patrulla Fronteriza en Chicago, en diciembre de 2025. Ashlee Rezin (AP)

El 17 de diciembre, tres semanas antes de que Good fuera asesinada, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Minnesota presentó una demanda federal donde detallaban un patrón sistemático de violaciones constitucionales por parte del ICE contra ciudadanos que observaban operativos migratorios. En respuesta, un mes después, una jueza federal emitió un mandamiento preliminar que prohibía a los agentes de ICE en Minneapolis tomar represalias, arrestar o apuntar con municiones no letales a cualquiera que participe en protestas pacíficas. Sin embargo, una corte de apelaciones suspendió esa orden esta semana.

En Houston, Texas, Stephaniee Padilla, fundadora de Immigrant Youth Texas (IYT), ha visto cómo crece el miedo en los niños, que, como evidencia la detención esta semana de un menor de cinco años en Minneapolis, tampoco están a salvo de los arrestos. “Muchos están preocupados de que se lleven a sus padres, de que la escuela no sea segura, de si hablar podría poner en riesgo a sus familias”, explica la activista, cuya organización se enfoca en dar apoyo a menores migrantes.

La publicación de Abbott no la sorprendió. “Entendíamos los riesgos de este trabajo desde el principio. Sabíamos que abogar por los niños inmigrantes, especialmente durante períodos de intensificación de las medidas de control, implicaría presiones legales y políticas. Esa realidad nunca nos ha disuadido y ahora tampoco lo hace”.

Desde el 7 de enero, se han sumado voluntarios a IYT casi con la misma fuerza con que otros la han dejado. “Algunos han dado un paso atrás por miedo, lo cual es comprensible, pero muchos otros se han unido porque se niegan a dejar que los niños enfrenten este momento solos”.

En San Antonio, la ciudad texana que provocó el tuit de Abbott, Alex Svehla se desempeña como coordinador principal del Movimiento 50501, una red ciudadana nacional que organiza manifestaciones contra las políticas de la Administración Trump. La organización también ha realizado protestas por el asesinato de Good. “Está claro que el gobernador y otros no respetan nuestros derechos de la Primera Enmienda. Aunque estas amenazas a menudo son solo un farol, las monitoreamos y tratamos de prepararnos en caso de que se lleven a cabo”, afirma Svelha. Añade que, a raíz de lo ocurrido en Minnesota, ha visto “un aumento del sentido de urgencia” entre los voluntarios. Antes del 7 de enero, “en su mayoría nos manteníamos al margen de las intervenciones del ICE, pero ahora planeamos involucrarnos directamente con recursos, ayuda mutua y asistencia a través de la línea directa”, señala.

Raquel Terán, quien fue legisladora y presidenta del Partido Demócrata en Arizona, lleva años documentando abusos migratorios en un Estado que vivió una guerra contra los migrantes hace más de una década. “A través de los años hemos trabajado para documentar los abusos de poder de personajes como el alguacil del Condado de Maricopa, que usó las mismas tácticas que ahorita está usando el Gobierno federal”, explica. Se refiere a Joe Arpaio, el sheriff que entre 2005 y 2017 ordenó redadas masivas y creó campos de detención en carpas bajo el sol del desierto. Arpaio fue condenado por desacato tras desobedecer una orden judicial que le prohibía realizar detenciones basadas en perfilamiento racial.

Para ella, lo que está ocurriendo es familiar y aterrador a la vez. La diferencia es que ahora el aparato de represión es federal, no solo estatal o local. A pesar de las amenazas, sin embargo, los activistas continúan trabajando.

Agentes del ICE arrestan a un niño de 5 años en Minneapolis. Rachel James ( Rachel James via REUTERS)

“Esta semana tuvimos una capacitación donde asistieron más de 600 personas”, cuenta Terán. “No digo que no exista el miedo, pero creo que nuestra comunidad siempre ha demostrado solidaridad. Es importante asegurar que estemos capacitando, dando herramientas, recordando cuáles son nuestros derechos. La gente que está trabajando en las organizaciones tiene todo el derecho de documentar el abuso que está sucediendo con la inmigración”, asegura.

Aunque todos trabajan por el mismo fin, hay diferentes tipos de redes de voluntarios. Cada Estado se organiza de forma independiente, pero mantienen comunicación constante y comparten estrategias de trabajo entre sí, explica Jorge Mario Cabrera, de CHIRLA. “Hay redes locales que no colaboran con nadie, hay redes que se enfocan en perseguir a los agentes del ICE hasta que se van de la comunidad. Hay redes que se enfocan en confrontarlos, hay redes que se enfocan en hacer silbatos y avisarle a los vecinos con megáfonos”.

CHIRLA, por ejemplo, se centra “en las personas afectadas, no en los operativos o los agentes”. Si ven violaciones de derechos civiles o uso excesivo de fuerza, lo documentan. Pero su prioridad es asegurar que las familias afectadas tengan información y apoyo. “Nuestro trabajo se ha convertido en algo necesario, pero sumamente delicado”, asegura Cabrera.

“Los voluntarios entienden que existen riesgos”, dice Alex Svehla desde San Antonio. “Llevamos más de un año trabajando como grupo y hasta ahora nadie ha sido lastimado ni arrestado. Planeamos seguir demostrando que somos una organización pacífica y no violenta. Nunca habrá planes de renunciar mientras nuestra comunidad nos necesite”.