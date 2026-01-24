La detención del niño Liam por el ICE conmociona a Estados Unidos por la crueldad migratoria de Trump

Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años, retenido por la policía de inmigración y control de fronteras de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis.

La imagen lacerante de la detención en un suburbio de Minneapolis de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, por parte de los agentes de la policía migratoria respaldada por Donald Trump está conmocionando a Estados Unidos. En las últimas horas, las autoridades escolares del área metropolitana de Minneapolis han informado de arrestos de otros menores que acompañaban a sus padres. Las detenciones forman parte de la campaña de represión migratoria indiscriminada ordenada por el presidente estadounidense en las últimas semanas en Minnesota.

Miles de personas recorrieron este gélido viernes las calles del centro de Minneapolis y Sant Paul, las ciudades gemelas, para protestar contra los excesos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La manifestación multitudinaria en las calles, con temperaturas bajo cero, se ha sumado al cierre de cientos de comercios, colegios y establecimientos públicos, un “apagón económico”, en señal de protesta contra la campaña de redadas de inmigrantes indocumentados por parte del ICE en una jornada que los organizadores han bautizado como Día de la Verdad y la Libertad (Day of Truth & Freedom, en inglés). Aunque con menor alcance, las protestas de indignación se han extendido a ciudades como Nueva York, Chicago y Seattle, entre otras.

01:33 Protestas, bajo cero, contra la actuación del ICE en Minneapolis Activistas comunitarios se congregan en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis–St. Paul para protestar contra los vuelos de deportación Foto: Kerem Yücel/Minnesota Public Radio via AP

La fotografía de la detención de Liam ha dado la vuelta al mundo y se está convirtiéndose en la espita del descontento social contra la brutalidad de la policía migratoria de Trump. La imagen muestra la inocencia del pequeño, vestido con una chaqueta blanca y negra, y un gorro de lana azul, mientras es trasladado por un agente del ICE, que le sujeta por una mochila roja de Spiderman, a una furgoneta negra.

La detención se produjo el pasado miércoles. Varios policías de la agencia migratoria arrestaron a Liam Conejo Ramos junto a su padre cuando se encontraba cerca de su casa en Columbia Heights, una pequeña localidad a menos de 10 kilómetros de Minneapolis. El menor y su padre, de origen ecuatoriano, han sido trasladados a un centro de detención de inmigrantes en Dilley, en el sur de Texas, a más de mil kilómetros de su hogar, según informes oficiales.

02:42 La detención de un niño de cinco años por agentes federales conmociona a una comunidad de Minnesota

Las autoridades escolares denunciaron que la policía se llevó a Liam en lugar de dejarlo en su casa a cargo de otro adulto. Liam y su familia son originarios de Ecuador. Entraron en el país en diciembre de 2024 mediante una solicitud de asilo a los oficiales fronterizos en Texas, según ha relatado el abogado de la familia, Marc Prokosch. “No son inmigrantes ilegales”, dijo Prokosch a la cadena CNN. “Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo, acudiendo a sus audiencias judiciales, y no representaban ninguna seguridad, ningún riesgo de fuga y nunca debieron haber sido detenidos”.

El Departamento de Seguridad Nacional ha salido al paso de las críticas por la crueldad de los agentes del ICE. En una publicación en la red social X ha escrito: “El niño fue abandonado por su padre y la supuesta madre se negó a tomar la custodia de su propio hijo”. En la nota prosigue: “Nuestras fuerzas del orden se hicieron cargo del niño, le llevaron un McDonald’s y le pusieron su música favorita para consolarlo”.

El vicepresidente del Gobierno, JD Vance, ha visitado la ciudad este jueves. Allí, defendió la actuación de los agentes e insistió en que tienen autoridad para realizar este tipo de intervenciones. “Soy padre de un niño de 5 años, y pienso: ‘Dios mío, esto es terrible. ¿Cómo arrestamos a un niño de cinco años?’”, indicó Vance en una conferencia de prensa en la que ha tratado de justificar la detención del pequeño y trasladado a un centro de reagrupación familiar en Texas. Vance aseguró que al investigar qué había sucedido descubrió que “el niño de cinco años no fue arrestado; su padre era indocumentado. Y cuando fueron a arrestar a otro familiar, que también era indocumentado, este huyó”, aseguró. “¿Qué se supone que debe hacer (el ICE)? ¿Deben dejar que un niño de cinco años se congele? ¿No se supone que deben arrestar a un inmigrante ilegal en Estados Unidos?”, indicó.

El de Liam no ha sido el único caso de detención de menores. Las autoridades de la red de escuelas públicas de Columbia Heigts han denunciado que en las últimas semanas otros tres estudiantes han sido arrestados. Un estudiante de 17 años fue arrestado a principios de la semana cuando iba al colegio. La semana anterior, una niña de 10 años fue detenida junto a su madre.

Este viernes, un concejal de Minneapolis, Jason Chávez, ha denunciado a través de Instagram la detención por parte de patrullas del ICE de un hombre y su hija de dos años. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la detención del padre, quien se encontraba con un niño en ese momento, según la cadena NBC. Elvis Joel Tipan-Echeverría y su hija de dos años, Chloe Renata Tipan Villacis, fueron detenidos en el sur de Minneapolis cuando regresaban a casa del supermercado, aseguró Chávez. El presidente del partido demócrata, Ken Martin, oriundo de Minneapolis, ha indicado: “Otro niño inocente secuestrado por ICE. Esta vez, un niño de dos años. Absolutamente repugnante”

Numerosos legisladores demócratas han criticado la detención del niño. El alcalde de Minneapolis, la ciudad gemela, Jacob Frey, escribió en X: “5 años. Es un niño, no una amenaza para nuestra comunidad. Cuando el gobierno federal trata a los niños como criminales, algo anda muy mal”.

El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, asegura que ha intentado localizar a Liam y a su padre, pero no ha logrado que los responsables del ICE le confirmen que están arrestados en las instalaciones de San Antonio. Castro ha tildado de mentirosos a los responsables de Seguridad Nacional por ocultar la información sobre el caso.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha señalado: “Los habitantes de Minnesota quieren seguridad. Quieren libertad. Quieren lo mejor para nuestros hijos. Los agentes enmascarados que secuestran a niños en edad preescolar en la calle y los envían a centros de detención de Texas no cumplen ninguno de esos propósitos”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha denunciado este viernes que individuos sospechosos de ser inmigrantes indocumentados están siendo “vigilados, arrestados y detenidos (en Estados Unidos), a veces violentamente, en lugares que van desde hospitales y lugares de culto hasta juzgados, escuelas, mercados y hogares privados”.

Protesta en el centro de Minneapolis, este viernes. Abbie Parr (AP)

El abogado austriaco que está “asombrado por el abuso y la denigración, ahora rutinarios, de los migrantes y refugiados” en Estados Unidos. Advirtió que el temor generado por tales operaciones federales se está propagando por las comunidades, y los niños faltan a la escuela y a las citas médicas por temor a que sus padres no regresen.

“Quienes se atreven a hablar o protestar pacíficamente contra las brutales redadas migratorias son vilipendiados y amenazados por los funcionarios y, en ocasiones, ellos mismos son sometidos a violencia arbitraria”, dijo Türk. “Estoy estupefacto por los abusos ahora rutinarios contra migrantes y refugiados, y la denigración” que sufren, dijo en un comunicado.

Las protestas de este viernes han sido las más multitudinarias en Minnesota de las últimas semanas de manifestaciones contra las políticas de represión del ICE. Hace 15 días, un agente del ICE asesinó a Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años. La mujer estaba siendo identificada en el interior de su coche por una patrulla del ICE. Cuando ella arrancó su vehículo, uno de los policías le disparó a bocajarro.

La excandidata demócrata en las pasadas elecciones presidenciales, Kamala Harris, expresó su rechazo a la crueldad del ICE. A través de una publicación en la red social X escribió: “Liam Ramos es solo un pequeñito. Debería estar en casa con su familia, no siendo usado como carnada por el ICE y retenido en un centro de detención en Texas”.