Bruce Springsteen alza la voz contra el ICE y dedica una canción a Renee Good

Durante una actuación sorpresa en Nueva Jersey, el músico condenó el despliegue de agentes federales en ciudades estadounidenses y recordó a la mujer asesinada en Minneapolis

Bruce Springsteen volvió a convertir el escenario en un espacio de denuncia política. En una aparición inesperada durante el festival benéfico Light of Day Winterfest, celebrado el fin de semana en Red Bank, Nueva Jersey, el músico estadounidense criticó al Gobierno de Donald Trump y el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas ciudades del país. En un momento central de su actuación, dedicó la canción The Promised Land a Renee Good, la ciudadana estadounidense de 37 años, madre de tres hijos, que murió tras ser baleada por un agente del ICE en Minneapolis a principios de enero.

Antes de interpretar el tema —incluido originalmente en su álbum Darkness on the Edge of Town de 1978— Springsteen explicó que la canción fue escrita como un homenaje a la posibilidad estadounidense: a un país “hermoso, pero imperfecto”, y a lo que aún podría llegar a ser. “Estamos viviendo tiempos increíblemente críticos”, dijo ante el público reunido en el Count Basie Center for the Arts. Según el músico, los valores e ideales que han definido a Estados Unidos durante los últimos 250 años están siendo puestos a prueba “como nunca en la historia moderna”.

Springsteen llamó a oponerse al uso de fuerzas federales fuertemente armadas en ciudades estadounidenses. Condenó lo que describió como tácticas de tipo “Gestapo” contra ciudadanos y denunció que personas estén siendo asesinadas por ejercer su derecho a protestar. En ese contexto, citó al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y lanzó un mensaje directo: el ICE debería “largarse” de la ciudad.

Memorial por Renee Good en Minneapolis, el 8 de enero. John Locher (AP)

El músico dedicó entonces The Promised Land “a la memoria de Renee Good, madre de tres hijos y ciudadana estadounidense”. Sus palabras provocaron una fuerte ovación entre los cerca de 1.500 asistentes al concierto, un evento anual destinado a recaudar fondos para la investigación del Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, que a lo largo de tres décadas ha reunido más de 7,5 millones de dólares.

La muerte de Good ocurrió el 7 de enero en Minneapolis, durante un operativo del ICE. De acuerdo con la versión de la Administración Trump, la mujer intentó embestir a los agentes con su vehículo y el oficial actuó en defensa propia. El agente que disparó, Jonathan Ross, se encontraba frente al automóvil cuando abrió fuego. Sin embargo, autoridades locales han cuestionado esa versión. El alcalde Frey afirmó públicamente que se trató de un uso imprudente del poder federal que terminó con una persona muerta, y acusó al Gobierno de intentar manipular el relato de los hechos.

El caso ha provocado protestas masivas en distintas partes del país y se ha convertido en un símbolo de la creciente oposición al ICE. Diversas encuestas muestran un rechazo amplio a las operaciones de esta agencia, especialmente por denuncias de abusos contra manifestantes pacíficos y redadas que han afectado incluso a ciudadanos estadounidenses.

Operativo del ICE en Minneapolis, el 15 de enero. Ryan Murphy (REUTERS)

Reacción de la Casa Blanca

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Abigail Jackson, desestimó las críticas del músico y afirmó que a nadie le importan sus “malas opiniones políticas”. Sostuvo además que quienes creen en el Estado de derecho deben aceptar las deportaciones de migrantes indocumentados y las operaciones federales, así como el derecho de los agentes a defenderse.

El músico ha sido un fuerte crítico de Donald Trump y sus políticas. En 2024 respaldó públicamente la candidatura presidencial de Kamala Harris y calificó a Trump como “el candidato más peligroso” de su vida. Durante una gira en el Reino Unido el año pasado, acusó a su Administración de pisotear derechos civiles y alinearse con regímenes autoritarios. Trump respondió entonces pidiéndole que “mantuviera la boca cerrada” y llegó a exigir investigaciones contra él y otras celebridades.

En Nueva Jersey, Springsteen no fue el único artista que llevó la política al escenario. Otros músicos participantes del festival —como Adam Weiner de Low Cut Connie y Johnny Rzneznik de Goo Goo Dolls— también hablaron sobre las tensiones que se viven en el país y el miedo generado por las redadas migratorias.