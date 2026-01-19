El Pentágono prepara a 1.500 soldados para un posible despliegue militar en Minnesota

El Estado ha sido escenario de fuertes protestas tras el asesinato de una mujer de 37 años a manos de un policía

El Pentágono ha ordenado a unos 1.500 soldados en servicio activo en Alaska que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, escenario de fuertes protestas contra la campaña de deportaciones del Gobierno de EE UU, según informaron el domingo dos funcionarios estadounidenses a Reuters. En la ciudad de Minneapolis se han producido enfrentamientos cada vez más tensos entre los residentes y los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde que Renee Good, una mujer de 37 años y con tres hijos, fue asesinada a tiros por el agente Jonathan Ross, el pasado 7 de enero.

El Ejército de los Estados Unidos ha puesto a las unidades en estado de preparación para el despliegue por si la violencia en el Estado del Medio Oeste, donde se encuentra Minnesota, se intensifica, según han confirmado los funcionarios, aunque no está claro si alguna de esas unidades será enviada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el pasado jueves con utilizar la Ley de Insurrección para desplegar fuerzas militares si los funcionarios del Estado, gobernado por los demócratas, no impiden que los manifestantes ataquen a los agentes de inmigración.

De producirse ese despliegue, Minnesota se convertiría en el sexto territorio al que la Casa Blanca envía tropas. En los últimos meses ese escenario se ha dado en Los Ángeles, Chicago, Portland, Washington D.C. y Memphis, una medida que Trump justifica por la necesidad de garantizar la seguridad y que algunos jueces han intentado frenar.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, auguró el domingo que cualquier movimiento militar exacerbaría las tensiones en la ciudad más grande de Minnesota, donde la Administración Trump ya ha enviado a 3.000 agentes de inmigración y de la Patrulla Fronteriza de EE UU para hacer frente a unas protestas mayoritariamente pacíficas. “Sería una medida impactante”, dijo Frey en el programa Meet the Press de la NBC. “No necesitamos más agentes federales para garantizar la seguridad de la gente. Estamos seguros”, añadió.

Un cartel contra el ICE cuelga de una farola, en Minneapolis, el domingo. Brian Snyder (REUTERS)

Los enfrentamientos en la ciudad se intensificaron tras la llegada del ICE y el asesinato de Good. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que el Departamento de Justicia está investigando un incidente en una iglesia de St. Paul, donde los manifestantes interrumpieron un servicio para protestar por el hecho de que uno de los pastores supuestamente también trabaja para el servicio de inmigración.

Un vídeo publicado en Internet mostraba a un grupo de personas levantando los puños y coreando “Fuera ICE” mientras un líder de la iglesia calificaba su comportamiento de “vergonzoso”.

Trump ha invocado repetidamente un escándalo de supuesto fraude con fondos federales destinados a programas de bienestar social en Minnesota como justificación para enviar agentes de inmigración. El presidente y su administración han señalado a la comunidad de inmigrantes somalíes de ese Estado, aunque los agentes del ICE también están apuntando a otras comunidades de inmigrantes.

Agentes armados entraron el domingo en una casa de St. Paul y se llevaron a un hombre que solo llevaba unos pantalones cortos y una manta, mientras los transeúntes tocaban el claxon, silbaban y les gritaban que se marcharan. El hombre era miembro de la comunidad hmong, muchos de cuyos integrantes llegaron a la región desde Laos a partir de la década de 1970 tras alinearse con Estados Unidos en la guerra de Vietnam.

Aproximadamente un tercio de la población hmong de Estados Unidos son inmigrantes, según el Pew Research Center. Hace tres días, agentes federales detuvieron a tres trabajadores de un restaurante mexicano familiar en la ciudad de Willmar horas después de almorzar allí, según informó el Minnesota Star Tribune.

Más agentes

La Ley de Insurrección otorga al presidente el poder de desplegar al ejército o federalizar las tropas de la Guardia Nacional para sofocar los levantamientos internos. Pero, incluso sin invocar esta ley, un presidente puede desplegar fuerzas en servicio activo para determinados fines nacionales, como la protección de la propiedad federal, lo que Trump citó como justificación para enviar marines a Los Ángeles el año pasado. Además de las fuerzas en servicio activo, el Pentágono también podría intentar desplegar las recién creadas fuerzas de respuesta rápida de la Guardia Nacional para disturbios civiles.

Miembros de la Guardia Nacional patrullan en Washington D.C. el 28 de noviembre de 2025. Demetrius Freeman (The Washington Post vía Getty Images)

“El Departamento de Guerra siempre está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe si se le solicita”, se ha limitado a decir el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, utilizando el nombre preferido por la Administración Trump para referirse al Departamento de Defensa. La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre esa supuesta orden, que fue reportada por primera vez por ABC News.

Los soldados sujetos al despliegue están especializados en operaciones en climas fríos y están asignados a dos batallones de infantería del Ejército de los Estados Unidos pertenecientes a la 11ª División Aerotransportada, con base en Alaska, según informaron los funcionarios a Reuters.

El líder republicano ya envió a principios de la semana pasada una oleada de agentes federales de inmigración a Minneapolis y a la vecina St. Paul, como parte de una serie de intervenciones en todo el país, principalmente en ciudades gobernadas por políticos demócratas. Trump ha afirmado que el despliegue de tropas en Los Ángeles, Chicago, Portland, Washington D.C. y Memphis es necesario para combatir la delincuencia. Sin embargo, este mes ha anunciado que retirará a la Guardia Nacional de los tres primeros territorios, donde los despliegues se han enfrentado a reveses legales. Los líderes locales han acusado al presidente de extralimitarse y de exagerar episodios aislados de violencia para justificar el envío de tropas.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, contra quien el Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal, ha movilizado a la Guardia Nacional del Estado para apoyar a las fuerzas del orden locales y los derechos de los manifestantes pacíficos, según informó el sábado el Departamento de Seguridad Pública del Estado en X.