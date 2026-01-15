Un agente de inmigración en Minneapolis dispara en la pierna a un supuesto migrante irregular

Choques este miércoles en las calles de Minneapolis entre las fuerzas de seguridad y manifestantes contra la persecución de inmigrantes.

El tiroteo se produjo después de que el servicio de control migratorio parara a un ciudadano venezolano y este tratara de huir del operativo

Un agente de inmigración estadounidense disparó este miércoles en la pierna a un venezolano que huyó de una parada de tráfico en Minneapolis, según informaron las autoridades estadounidenses. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encargado de supervisar la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración, indicó que el tiroteo se produjo después de que dos personas atacaran al agente federal con una escoba y una pala de nieve mientras forcejeaba con el venezolano, quien, según este departamento, se encontraba en el país ilegalmente.

Cientos de manifestantes se enfrentaron posteriormente a agentes del orden con piedras, hielo y fuegos artificiales. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y municiones antidisturbios hasta altas horas de la noche tras el tiroteo, que se produjo una semana después de que un agente de inmigración matara a Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años, en su automóvil en Minneapolis.

Los manifestantes estaban “incurriendo en actos ilegales”, declaró el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en una conferencia de prensa en la que él y el alcalde Jacob Frey instaron a la multitud a dispersarse. “No necesitamos que esto se intensifique más”, declaró O’Hara.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que supervisa el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acusó a Frey y al gobernador de Minnesota, Tim Walz, ambos demócratas, de fomentar la resistencia al ICE con “retórica de odio”, una afirmación que Frey rechazó. “No podemos contrarrestar el caos de Donald Trump con nuestro propio caos”, declaró el alcalde.

El último tiroteo se ha producido en un clima gélido la noche del miércoles, cuando el ciudadano venezolano, al que agentes federales de la ley le habían parado, intentó escapar y estrelló su vehículo contra un coche estacionado, antes de huir a pie, según un comunicado del DHS. Un agente que lo perseguía alcanzó al hombre, quien entonces “comenzó a resistirse y a agredir violentamente al agente”, informó el DHS.

Mientras forcejeaban, dos personas salieron de un apartamento cercano y atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba, añadió. El venezolano se soltó y comenzó a golpear al agente con una de las herramientas, indicó el DHS. El agente, “temiendo por su vida y seguridad”, disparó e hirió al venezolano en la pierna, añadió.

El hombre herido y los otros dos huyeron al apartamento, donde se atrincheraron antes de que todos fueran detenidos, informó el gobierno. El hombre que recibió el disparo y el agente fueron hospitalizados, según informó el DHS. El sospechoso herido se encuentra estable. Se desconoce el estado del agente.