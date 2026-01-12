‘ICE Out For Good’: las claves sobre las protestas contra la política migratoria de Trump

En Minneapolis, epicentro simbólico del movimiento, miles de personas marcharon cerca del lugar donde Renee Good fue asesinada por un agente de inmigración

Un nuevo movimiento de protesta se ha expandido con rapidez por Estados Unidos bajo un lema contundente: ICE Out For Good. La consigna, que combina una exigencia política (“ICE, fuera para siempre”) con un homenaje explícito, hace referencia directa a Renee Nicole Good, una madre de 37 años asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis la semana pasada. Su muerte detonó una ola de movilizaciones que, en cuestión de días, se transformó en una de las protestas coordinadas más amplias contra la política migratoria de la Administración de Donald Trump.

ICE Out For Good es una coalición nacional integrada por grupos de derechos civiles, organizaciones comunitarias, sindicatos y redes de activismo político. Entre sus miembros se encuentran Indivisible, MoveOn Civic Action, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Voto Latino, United We Dream, Popular Democracy, 50501 y la campaña Disappeared in America de la coalición Not Above the Law, además de decenas de organizaciones locales.

El movimiento anunció un “fin de semana nacional de acción” los días 10 y 11 de enero, que rápidamente superó las expectativas iniciales. En menos de 24 horas tras el anuncio, los organizadores reportaron más de 1.000 eventos planeados en todo el país. Las acciones incluyeron marchas, vigilias, concentraciones frente a oficinas federales y protestas simbólicas, como la formación de mensajes humanos en playas y plazas públicas.

El detonante inmediato fue el asesinato de Good, ocurrido en Minneapolis. Aunque la Administración Trump afirmó que el agente actuó en defensa propia, autoridades locales y videos difundidos posteriormente cuestionan esa versión. El caso se convirtió en un símbolo de lo que los organizadores describen como una escalada de violencia y una cultura de impunidad dentro de las agencias federales de inmigración.

Personas sostienen una pancarta con el nombre de Renee Good, en Minneapolis, el 11 de enero de 2026. Lindsey Wasson (AP)

Para ICE Out For Good, la muerte de Good no es un hecho aislado. El movimiento la vincula con un patrón más amplio de abusos, que incluye tiroteos recientes en Portland, así como muertes bajo custodia migratoria. Según los datos citados por las organizaciones, más de 30 migrantes murieron en centros de detención en 2025 y al menos cuatro personas han sido asesinadas por agentes federales desde el inicio de la actual campaña de deportaciones.

¿Qué busca el movimiento?

Las metas del movimiento están claramente delineadas. Entre ellas se encuentran exigir una investigación inmediata e independiente sobre la muerte de Good; demandar transparencia y rendición de cuentas para el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional; visibilizar el impacto humano de las operaciones migratorias; presionar a funcionarios electos para que retiren fondos a estas agencias; y, de manera más amplia, sacar al ICE de las comunidades. Para algunos sectores de la coalición, el objetivo final es la abolición de la agencia.

Un elemento central del discurso de ICE Out For Good es su énfasis en la protesta no violenta y comunitaria. Durante el primer día de movilizaciones, la mayoría de las protestas transcurrieron de manera pacífica, con miles de personas marchando en ciudades como Minneapolis, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington.

En Minneapolis, miles de personas marcharon cerca del lugar donde Good fue asesinada, desafiando temperaturas bajo cero y coreando su nombre. En San Francisco, California, cientos formaron un mensaje humano en Ocean Beach que decía “IT WAS MURDER — ICE OUT” (“Fue un asesinato. Fuera ICE”), mientras otras protestas recorrieron arterias principales de la ciudad. Manifestaciones similares se replicaron en Oakland, Berkeley, San José y otras localidades del Área de la Bahía.

Aunque la coalición subraya su compromiso con la no violencia, algunas protestas aisladas derivaron en actos de vandalismo, particularmente en Oakland, donde un grupo reducido dañó un edificio federal.

Un manifestante es detenido durante las protestas en Minneapolis, el 11 de enero de 2026. OLGA FEDOROVA (EFE)

El movimiento también representa la completa oposición a Trump y a lo que los manifestantes describen como un giro autoritario de su segundo mandato. ICE Out For Good ha sido amplificado por redes como el movimiento No Kings, que ya había organizado protestas masivas en meses anteriores. Para muchos participantes, las movilizaciones representan no solo una defensa de los derechos de los migrantes, sino una reacción al uso de fuerza federal contra civiles, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Los líderes de las organizaciones integrantes coinciden en que el momento es decisivo. En sus comunicados, denuncian una normalización de la violencia estatal, una militarización de la aplicación de la ley migratoria y una narrativa política que justifica el uso letal de la fuerza.

El alcance del movimiento también se ha trasladado al terreno cultural. Durante la gala de los Globos de Oro 2026, actores, directores y figuras del entretenimiento portaron pines con mensajes como “ICE out” y “Be Good” en homenaje a la mujer asesinada en Minneapolis y como crítica directa a las políticas migratorias del Gobierno. Mark Ruffalo, Wanda Sykes, Judd Apatow y otros asistentes aprovecharon la alfombra roja para denunciar lo que describieron como una normalización de la violencia estatal y un deterioro democrático.

Respuesta del Gobierno

La respuesta de la Administración Trump a las protestas no ha sido una desescalada, sino un refuerzo del despliegue federal. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el envío inmediato de “centenares” de agentes adicionales a Minnesota tras las manifestaciones por la muerte de Good. Con este refuerzo, el Gobierno mantiene más de 2.000 agentes de inmigración en el Estado, en lo que Noem describió como la mayor operación de este tipo hasta la fecha. Su objetivo es proteger al personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza, mientras continúan las investigaciones sobre el tiroteo.

Aunque Trump, el vicepresidente J. D. Vance y altos funcionarios han respaldado la versión de que el agente actuó en defensa propia, autoridades estatales y locales sostienen que los videos disponibles muestran a Good intentando alejarse del lugar cuando fue abatida. El Estado de Minnesota anunció una investigación propia después de denunciar falta de cooperación del FBI.