Un segundo tiroteo de agentes federales migratorios en dos días deja dos heridos en Portland

Poco más de 24 horas después de la muerte de Renee Good en Minneapolis por los disparos de un agente del ICE, se ha registrado otro tiroteo perpetrado por oficiales federales, presuntamente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) esta vez en Portland (Óregon), que ha dejado dos heridos. De acuerdo a un comunicado de la policía local, pasadas las 2 de la tarde, hora local del oeste, recibieron el primer reporte de tiros en una zona del este de la ciudad. Apenas seis minutos más tarde, recibieron información de que un hombre herido de bala estaba solicitando ayuda a varias cuadras de donde se reportaron los tiros. Al llegar a la escena, encontraron también una mujer herida. Aplicaron un torniquete y llamaron a asistencia médica, que los trasladó a un hospital cercano. Sus condiciones, unas horas después del incidente, es desconocida.

El alcalde de Portland ha condenado enérgicamente el ataque. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se erosionan las protecciones constitucionales y aumenta el derramamiento de sangre”, dijo el alcalde Keith Wilson en un comunicado. “Portland no es un ‘campo de entrenamiento’ para agentes militarizados, y la ‘fuerza total’ amenazada por la Administración tiene consecuencias mortales. Como alcalde, hago un llamado al ICE para que ponga fin a todas las operaciones en Portland hasta que se pueda completar una investigación exhaustiva”.

Por su parte, el jefe de la Policía de Portland, Bob Day, pidió calma mientras los investigadores —entre ellos agentes del FBI, que también confirmaron el incidente— recaban pruebas. “Todavía estamos en las primeras etapas”, señaló Day en un comunicado. “Entendemos la elevada carga emocional y la tensión que muchas personas sienten tras el tiroteo en Minneapolis, pero le pido a la comunidad que mantenga la calma mientras trabajamos para conocer más detalles”.

El senador demócrata para Óregon Jeff Markley también se unió a los llamados a la calma en la respuesta ciudadana al incidente en medio de un clima caldeado. “Por favor mantengan las protestas pasivas. Trump quiere generar disturbios. No tomen el anzuelo”.

El concejo de la ciudad de Portland suspendió abruptamente la sesión pública que se estaba llevando a cabo a las 2:40 de la tarde a raíz del tiroteo. Asimismo, de acuerdo a reportes de medios locales, los concejales fueron informados de la situación que involucraba a agentes de migración federales.

Noticia en desarrollo. Habrá actualización en breve.