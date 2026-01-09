El vídeo grabado por el agente del ICE que mató a tiros a una mujer en Minneapolis escala la crisis en Estados Unidos

Mientras las manifestaciones en contra de la ofensiva migratoria de Trump en todo el país crecen, el Gobierno usa las imágenes que muestran la perspectiva del oficial que disparó para reforzar su narrativa

Finalmente, el vídeo grabado por el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que mató a tiros a una mujer de 37 años en Minneapolis el miércoles pasado, fue difundido este viernes. Otras grabaciones del momento del tiroteo mostraban que el oficial grabó la escena con un móvil antes de disparar, pero hasta ahora no se habían hecho públicas esas imágenes de los últimos segundos de la vida de Renee Good.

En la grabación, primero publicada por un medio conservador de Minnesota y luego confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional, el agente, que ha sido identificado como Jonathan Ross, rodea la camioneta de Good, que está obstruyendo el tráfico. Ross graba mientras le da la vuelta al auto sin decir nada. Una vez se acerca a la ventanilla de conductor, Good le asegura: “Está bien, amigo. No estoy enojada contigo”.

Ross no le responde y continúa caminando alrededor del auto, su reflejo visible en las ventanillas del mismo. Filma la matrícula del coche, mientras la esposa de Good, que se ha bajado y lo graba de vuelta con su móvil, le dice: “No hay problema, no cambiamos la matrícula cada mañana, será la misma cuando vuelvan luego”.

Después de que Ross se posiciona frente a la camioneta y aparecen dos agentes que exigen que Good se baje de ella, la grabación del agente muestra que Good da marcha atrás con el coche y mira hacia Ross mientras gira el volante a la derecha, alejándose de él antes de empezar a moverse hacia delante. El vídeo no muestra si el auto golpea a Ross en el momento, ya que la cámara enfoca bruscamente hacia el cielo y se oyen los tres disparos. “Maldita perra”, alguien murmura, presumiblemente Ross, cuando el móvil vuelve a enfocarse en la camioneta mientras se aleja y se estrella.

El Departamento de Seguridad Nacional republicó la grabación en su cuenta de X, al igual que hizo el perfil de la Casa Blanca. El vicepresidente J. D. Vance también compartió el vídeo en la misma red social. “Miren esto, por difícil que sea. A muchos de ustedes se les ha dicho que este agente del orden no fue atropellado por un automóvil, que no estaba siendo hostigado y que asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estuvo en peligro y disparó en defensa propia”, escribió.

La publicación del vídeo sin duda hará que las tensiones se recrudezcan aún más en las calles de Estados Unidos. Se suma también al hecho de que el jueves, menos de 24 horas después del asesinato de Good, agentes migratorios se vieron involucrados en otro tiroteo bajo circunstancias similares en Portland. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que en medio de una “parada vehicular rutinaria” agentes de la Patrulla Fronteriza abrieron fuego luego de que el conductor intentara atropellarlos; exactamente el mismo argumento que en Minneapolis, y en más de una docena de casos a lo largo del último año.

Todos los ojos están puestos en Minneapolis a medida que crecen las protestas en repudio a la presencia de más de 2.000 agentes federales enviados a la ciudad para llevar a cabo “la mayor operación de inmigración jamás realizada”, de acuerdo a la propia policía migratoria. Se espera que otros cien agentes se unan al despliegue durante el fin de semana, elevando la posibilidad de confrontaciones entre los manifestantes y los oficiales.

El gobernador del Estado, el demócrata Tim Walz, anunció el jueves que había activado la Guardia Nacional “por precaución”, en caso de que sea “necesario para ayudar a mantener la paz, garantizar la seguridad pública y permitir manifestaciones pacíficas”.

Las movilizaciones continuaron el jueves por segunda noche consecutiva en Minneapolis, al igual que en otras urbes del país, y hay más protestas convocadas durante el fin de semana, mientras que las autoridades locales y estatales exigen que el Gobierno de Donald Trump les permita participar en la investigación del suceso que ha sacudido al país.

Velada por Renee Good, en Minneapolis, el 8 de enero. John Locher (AP)

Las manifestaciones fueron creciendo e intensificándose desde temprano el jueves en la mañana. Agentes federales usaron gases lacrimógenos y balas de pimienta contra un grupo concentrado a las afueras del edificio donde las oficinas del ICE en Minneapolis están ubicadas. En la noche, cientos de personas bloquearon una intersección a unas cuadras de donde el agente federal mató a tiros a Good, ciudadana estadounidense, madre de tres y poeta. Los manifestantes marcharon por las calles, coreando consignas en contra de la ofensiva migratoria de Trump y ondeando pancartas.

Las protestas continuaron este viernes, y el gobernador Walz llamó a un “día de la unidad” en memoria de Good y convocó a los residentes de Minnesota y a la población de todo el país a guardar un minuto de silencio por ella.

Aunque también ha habido protestas en urbes como Nueva York, Houston o Washington D. C., el Gobierno vigila de cerca las de Minneapolis, puesto que es la ciudad donde se gestó el movimiento nacional de protesta contra la violencia policial en 2020 después de que el afroamericano George Floyd fuera asfixiado y asesinado por un policía en mayo de ese año. Durante meses, y en plena pandemia, las protestas y disturbios sacudieron la nación. La Administración Trump ha advertido que no permitirá que aquello se repita.

Protesta por el asesinato de Renee Good, en Washington, este jueves. David Ryder (REUTERS)

“La protesta pacífica es un derecho sagrado estadounidense protegido por la Primera Enmienda. Obstruir, impedir o atacar a las fuerzas del orden federales es un delito federal. También lo es dañar la propiedad federal. Si cruza esa línea roja, será arrestado y procesado. No ponga a prueba nuestra determinación”, escribió el jueves en su perfil de X Pam Bondi, la fiscal general de EE UU.

Mientras, las autoridades de Minneapolis y del Estado de Minnesota lanzaron este viernes otro llamamiento a que el Departamento de Justicia les permita participar en la investigación del tiroteo que acabó con la vida de Good. En una rueda de prensa, el alcalde la ciudad, Jacob Frey, pidió que los investigadores de la ciudad puedan acceder a las pruebas y al material del que dispone el Gobierno. “Si no tienes nada que ocultar, entonces no te escondas. Incluye a expertos locales en el proceso, no tenemos nada que ocultar aquí. Lo único que queremos en Minneapolis es justicia y la verdad”, indicó el regidor.

El Gobierno insiste en que Ross, el agente que mató a tiros a la mujer, actuó en defensa propia. En junio pasado, el oficial resultó herido tras ser arrastrado unos 100 metros por otro conductor durante otra operación de inmigración en Minnesota, de acuerdo con reportes de The New York Times y The Washington Post. En una entrevista con la cadena Fox el jueves, Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, indicó que el mismo agente involucrado en la muerte de Good sufrió “abrasiones por todo el cuerpo” el 17 de junio cuando intentó detener a un migrante que había sido condenado por abuso sexual.