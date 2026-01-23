Minnesota lleva a cabo un “apagón económico” y una marcha contra el ICE este viernes

Sindicatos, organizaciones religiosas y comercios llaman a no trabajar, no ir a clases, ni consumir como respuesta al despliegue de agentes migratorios y al asesinato de Renee Good

Las calles de Minnesota vivirán este viernes una jornada de protesta masiva. Bajo el nombre de “Día de Verdad y Libertad” (Day of Truth & Freedom) y “ICE Out” (Fuera el ICE), sindicatos, organizaciones comunitarias y grupos religiosos han hecho un llamado a la población a no trabajar, no ir a la escuela y no realizar compras durante todo el día. La jornada de parón se da como parte de la respuesta continua al despliegue masivo de agentes federales de inmigración en el Estado y al asesinato de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a comienzos de enero.

Día de Verdad y Libertad

La convocatoria llama a realizar un paro simbólico de actividades y una movilización central en Minneapolis. A las dos de la tarde está prevista una marcha y un acto público en el centro de la ciudad, que los organizadores describen como una acción no violenta, orientada a mostrar el peso económico y social de la protesta más que a la confrontación directa con las autoridades.

La protesta surge en contexto de fuerte tensión tras el aumento de la presencia federal en Minnesota. El Gobierno de Donald Trump ha enviado cerca de 3.000 agentes al Estado como parte de lo que describe como su mayor operación de control migratorio hasta ahora. Según cifras citadas por los organizadores, en las últimas semanas, más de 2.400 personas han sido detenidas en redadas que han afectado no solo a migrantes sin estatus legal, sino también a residentes legales y ciudadanos estadounidenses.

El caso de Renee Good se ha convertido en el principal símbolo de esa escalada. La mujer, de 37 años y madre de tres hijos, murió tras recibir varios disparos de un agente de ICE en Minneapolis. La versión del Gobierno federal sostiene que Good utilizó su vehículo como un arma para intentar matar al agente, pero autoridades locales, testigos y grabaciones de video disputan ese relato, alimentando la indignación pública y las protestas que se han multiplicado en distintas ciudades del Estado y del país.

¿Quiénes participan?

Detrás del “Día de Verdad y Libertad” hay una coalición de varias organizaciones. Participan sindicatos como SEIU Local 26, Communications Workers of America, Unite Here, y federaciones de docentes de Minneapolis y St. Paul, junto con organizaciones religiosas y grupos comunitarios de derechos civiles. Sus dirigentes describen la iniciativa como una respuesta a lo que consideran un clima de miedo creciente en los lugares de trabajo, las escuelas y los barrios, donde la presencia de agentes federales ha alterado la vida cotidiana.

Los líderes sindicales resaltan que, aunque no todos los trabajadores pueden ausentarse legalmente de sus empleos, la participación adoptará distintas formas según las posibilidades de cada sector. También resaltan que la protesta apunta a ejercer presión colectiva y a visibilizar el papel de la fuerza laboral en la economía del Estado. Algunos sindicatos han denunciado que al menos una veintena de sus afiliados ya han sido detenidos en operativos migratorios recientes.

Apagón económico y exigencias

El componente económico es central en la estrategia. Al menos siete cooperativas de alimentos en el área metropolitana de Minneapolis, St. Paul y Stillwater anunciaron que cerrarán sus puertas el viernes, aunque mantendrán el pago a sus empleados. Otras pequeñas empresas han expresado su apoyo y cerrarán en solidaridad o se convertirán en espacios comunitarios durante la jornada. Los organizadores también llaman a no realizar ningún tipo de consumo, en lo que describen como un “apagón económico” destinado a demostrar el poder colectivo de la población.

Los convocantes exigen la salida inmediata del ICE de Minnesota, la rendición de cuentas del agente que mató a Renee Good, Jonathan Ross, la apertura de investigaciones por posibles violaciones constitucionales y de derechos humanos, y que el Congreso retire o reduzca los fondos destinados a la agencia en el próximo presupuesto federal. También apelan a las empresas del Estado a romper vínculos con el ICE y a negarse a colaborar con sus operativos.

Respuesta del Gobierno

El Departamento de Seguridad Nacional ha acusado a los organizadores de intentar paralizar la economía para proteger a delincuentes y ha reiterado que el agente actuó en defensa propia. Por otra parte, legisladores de Minnesota han expresado su apoyo a las protestas de este viernes.