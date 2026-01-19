Ir al contenido
_
_
_
_
US
Protesta contra ICE en la Iglesia Cities, St. Paul, Minnesota, el 18 de enero 2026.
ICE

Manifestantes irrumpen en una iglesia de Minnesota para denunciar a un dirigente del ICE que se desempeña como pastor

Los inconformes acusan a David Easterwood de coordinar y dirigir operativos con tácticas violentas y arrestos ilegales

El País
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Un grupo de manifestantes irrumpió este domingo en el servicio religioso de una iglesia en Minnesota donde un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aparentemente funge como pastor. Los inconformes señalan que el líder religioso David Easterwood ha supervisado operaciones con detenciones ilegales y tácticas violentas en medio de un despliegue de agentes federales en el Estado.

De acuerdo con la agencia AP, el sitio web de la Iglesia Cities, con sede en St. Paul, menciona a David Easterwood como pastor, y su información personal parece coincidir con la de David Easterwood, identificado en los documentos judiciales como director interino de la oficina local de ICE en St. Paul. Easterwood compareció junto a la secretaria del DHS, Kristi Noem, en una conferencia de prensa en Minneapolis el pasado octubre.

La Fiscal General Adjunta del Departamento de Justicia de EE UU, Harmeet Dhillon, declaró que su agencia está investigando violaciones federales de los derechos civiles “por parte de estas personas que profanaron un lugar de culto e interfirieron con los fieles cristianos”. La Fiscal General Pam Bondi también intervino en redes sociales, afirmando que cualquier violación de la ley federal sería sancionada.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen alza la voz contra el ICE y dedica una canción a Renee Good

Alonso Martínez
Trump ICE

Un año de terror del ICE, el brazo ejecutor antiinmigrante de Trump

Paola Nagovitch | Minneapolis

Archivado En

_
_
_