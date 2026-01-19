Manifestantes irrumpen en una iglesia de Minnesota para denunciar a un dirigente del ICE que se desempeña como pastor

Un grupo de manifestantes irrumpió este domingo en el servicio religioso de una iglesia en Minnesota donde un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aparentemente funge como pastor. Los inconformes señalan que el líder religioso David Easterwood ha supervisado operaciones con detenciones ilegales y tácticas violentas en medio de un despliegue de agentes federales en el Estado.

De acuerdo con la agencia AP, el sitio web de la Iglesia Cities, con sede en St. Paul, menciona a David Easterwood como pastor, y su información personal parece coincidir con la de David Easterwood, identificado en los documentos judiciales como director interino de la oficina local de ICE en St. Paul. Easterwood compareció junto a la secretaria del DHS, Kristi Noem, en una conferencia de prensa en Minneapolis el pasado octubre.

La Fiscal General Adjunta del Departamento de Justicia de EE UU, Harmeet Dhillon, declaró que su agencia está investigando violaciones federales de los derechos civiles “por parte de estas personas que profanaron un lugar de culto e interfirieron con los fieles cristianos”. La Fiscal General Pam Bondi también intervino en redes sociales, afirmando que cualquier violación de la ley federal sería sancionada.