Salinas Pliego lleva a TV Azteca a concurso mercantil, en plena pelea millonaria con acreedores de Estados Unidos

El futuro de TV Azteca, la segunda televisora más importante de México, está contra las cuerdas. La empresa del millonario mexicano Ricardo Salinas Pliego solicitará entrar en un concurso mercantil voluntario, un proceso previo a la bancarrota. “El concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa”, afirmó Rafael Rodríguez, director general de TV Azteca, por escrito. Sin dar una fecha precisa, la compañía indicó que este recurso se presentará en los próximos días. La decisión, avalada por los accionistas de Grupo Salinas, se toma en medio del pago de adeudos millonarios con el fisco mexicano y de una pelea legal con acreedores en Nueva York por más de 580 millones de dólares.

Grupo Salinas afirmó que, bajo el concurso mercantil, echará a andar un plan integral de reorganización financiera y operativa. Rodríguez añadió que esta es una herramienta de última instancia que busca preservar el valor de la compañía, asegurar la continuidad de sus operaciones y facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir su funcionamiento. En los últimos años, refiere la empresa, sus finanzas se han visto seriamente golpeadas por la irrupción del streaming y la caída de ingresos por publicidad. Aunque se solicitó más información a la empresa, al momento de la publicación no se ha obtenido respuesta.

TV Azteca, fundada en 1993, recurrirá al concurso mercantil en plena batalla legal en Estados Unidos con un grupo de acreedores que reclaman el pago de unos 580 millones de dólares en deuda. El desencuentro entre los inversionistas estadounidenses y Salinas Pliego se remonta a 2017, cuando la empresa emitió un bono por 400 millones de dólares a un plazo de siete años. Sin embargo, en febrero de 2021, anunció la suspensión del pago del cupón de intereses debido a problemas de insolvencia tras la pandemia de covid-19. Dos años más tarde, y ante el continuo impago, los afectados llevaron su reclamo ante la corte de Nueva York.

Amin Vera, director de Inversiones de Invala Family Office, explica que dentro de las protecciones que tiene el procedimiento de concurso mercantil hay muchísimos recovecos que se pueden usar para retrasar pagos. “Lo que gana es tiempo, porque en lo que dure el proceso de concurso nadie le puede tocar un peso de TV Azteca. El pleito en EE UU se va a complicar y creo que esa es una de las principales motivaciones de recurrir a este mecanismo. Si de por sí ya estaba muy enredado, con la firma de la casa, que interponer cualquier apelación posible, ahora le tienen que añadir una capa extra de arbitraje y coordinación en tribunales locales, probablemente de la Ciudad de México”, refiere.

Julián Fernández, director ejecutivo de Mar Capital, añade que recurrir al concurso mercantil supone un reconocimiento formal de TV Azteca ante el público y el mercado de que su estructura de pasivos ya no es sostenible bajo las condiciones actuales de flujo, de efectivo y del entorno operativo del negocio. Con esta medida, añade, la empresa gana tiempo; supone una pausa táctica que le permite congelar temporalmente las presiones de los acreedores mientras negocia reestructuras más alineadas con su capacidad real de generación de efectivo.

No obstante, Fernández apunta que tendrá un impacto en el conglomerado por el golpe reputacional y, por ende, un riesgo de mayor volatilidad en sus acciones. “Puede haber volatilidad, mayor percepción de riesgo en la empresa y dificultad para acceder a financiamiento adecuado en el corto plazo. También el tema de las negociaciones tensas con los acreedores. Esta operación congela el pago a acreedores mientras se reestructuran, pero los acreedores van a estar solicitando su pago por la vía legal y, por otro lado, los ajustes operativos, potenciales recortes para fortalecer la liquidez de la empresa”, detalla.

Oficinas centrales de TV Azteca, en Ciudad de México, en noviembre de 2025. Raquel Cunha (REUTERS)

El concurso mercantil es un procedimiento legal al que pueden recurrir empresas que enfrentan insolvencia financiera y no pueden cumplir con sus pagos de manera regular. Esta herramienta permite a la firma continuar operando, evitando declarar, en primera instancia, una quiebra definitiva. Tras una declaración de arranque de un juez, la firma inicia una etapa de conciliación con sus acreedores. De no llegar a un acuerdo, se procedería a la declaratoria de quiebra y liquidación de activos.

El polémico empresario perdió el mes pasado una batalla decisiva ante el fisco mexicano después de dos décadas de demandas y pleitos en los juzgados. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó al grupo el pago de 32.133 millones de pesos por adeudos fiscales atrasados. La empresa abonó un primer pago de 10.400 millones de pesos y el resto del monto será cubierto a través de 18 pagos. “Con este pago -que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024- habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”, declararon en ese entonces.

El millonario pago al SAT ya tuvo un impacto financiero para una de sus empresas: Grupo Elektra. La firma de servicios financieros y comercio especializado reportó una pérdida de 19.859 millones de pesos en el último trimestre de 2025. El monto de la provisión representa el 11% de los ingresos totales de Grupo Elektra durante el año pasado. Sus ingresos rebasaron en 2025 unos 201.200 millones de pesos, de acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Salinas Pliego, poseedor de una fortuna de 8.200 millones de dólares, es el quinto hombre más rico de México. Además de TV Azteca, Grupo Salinas agrupa las firmas Banco Azteca, Tiendas Elektra, Italika y Totalplay. El empresario ahora asume una carta de alto riesgo al recurrir al concurso mercantil voluntario para sanear las finanzas de TV Azteca. Ahora, a más de 30 años de historia, la llamada televisora del Ajusco tendrá ante sí uno de los mayores retos: reflotar sus finanzas al tiempo que negocia con sus acreedores en Nueva York.